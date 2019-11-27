EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Економіка, Суспільство
  1114  17
Все про:Дніпропетровськ (1224) підприємці (143)

 У Дніпрі депутати звернулись до Зеленського з проханням припинити чинність законів, що стосуються ФОПів

Депутати Дніпра ухвалили звернення до президента України з проханням припинити чинність законів № 128-IX і № 129-IX. Вони стосуються нових правил діяльності ФОПів.

У зверненні зазначено, що міські обранці підтримують курс влади на детінізацію української економіки і посилення фінансової дисципліни, але методи досягнення цілей є непродуманими за нинішніх економічних реалій.

"Ми, депутати Дніпровської міської ради, просимо Вас, Володимире Олександровичу, сприяти наступним крокам. Перше, разом з Верховною Радою України знайти шляхи припинення чинності законів № 128-IX і № 129-IX, які збільшують фіскальні навантаження на підприємців. Провести додаткове вивчення та обговорення цих законів із залученням представників малого бізнесу, громадських активістів, фахівців-розробників моделі єдиного податку, яка працює в Україні вже багато років. Також ввести мораторій на перевірки малого бізнесу доти, доки не буде проведено реформування фіскальних органів", – сказано у зверненні.

Зазначимо, що фізичні особи-підприємці (ФОП) – це, насамперед, робочі місця, які наповнюють державний бюджет податками. Через введення нових законів можуть закритися 50 % ФОПів другої групи і до 30 % третьої.

На думку експертів, втрати місцевих бюджетів складуть до 10 млрд гривень на рік, а Пенсійного фонду – до 15 млрд.

Мер Борис Філатов відзначив, що подібні звернення вже з’явилися і в інших міських радах України. "Я повністю згоден по суті постанови до питання і вважаю, що такі новації порушують права громадян", – додав очільник Дніпра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162174
 
   
 Топ коментарі
 
Это еще схерали? В Днепре сколько за шмарклю проголосовало? Эпоха бедности закончилась? Зробили разом? Вперед, за кассовыми аппаратами, и налоги - с каждой копейки. Ибо нехер, вам еще бамбас восстанавливать.
 показати весь коментар
 
Ліл що? У нас більша підлога міста проголосувала за оцю "лупу" - тож хай їдять повною ложкою з полив'яного горщика. І більше дивляться фернзеєґапарат, канал Г+Г - там "свати" та покращання.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это еще схерали? В Днепре сколько за шмарклю проголосовало? Эпоха бедности закончилась? Зробили разом? Вперед, за кассовыми аппаратами, и налоги - с каждой копейки. Ибо нехер, вам еще бамбас восстанавливать.
 показати весь коментар
 
 
Так Днепр это же оплот зебилоидов, так что пусть радуются
 показати весь коментар
 
 
Той випадок, коли встидно за своє місто.
 показати весь коментар
 
Днепр голосовал против Пороха! Он своими сказками и грабежом достал так, что днепряне проголосовали бы и за чёрта. Филатов его постоянно предупреждал, не надо пи...ть, здесь такого не любят. Получился Янелох, ковёрный клоун Бени и Х...ла. А Пороха матерят по сей день, впрочем, как и Янелоха.
 показати весь коментар
 
Вот это красавы,хитрый гаденышь гетьманцев обманул президента и воспользовался его экономической безграмотностью.
 показати весь коментар
 
 
чому просто зввернулись, у нього ПОВНА влада, то тільки так!

В Днепре депутаты обратились к Зеленскому с просьбой прекратить действие законов, касающихся ФЛП - Цензор.НЕТ 7524
 показати весь коментар
 
 
Ліл що? У нас більша підлога міста проголосувала за оцю "лупу" - тож хай їдять повною ложкою з полив'яного горщика. І більше дивляться фернзеєґапарат, канал Г+Г - там "свати" та покращання.
 показати весь коментар
 
 
Отак і паляться "проФФесіонали")) - підлога міста.. Косять під українця..
 показати весь коментар
 
Щойно інтернет підключили?
"Підлога країни" - це вже класика.
 показати весь коментар
 
Кляті ФОПи - посіпаки олігархів не дають розмахнутися Нашому ПриЗеденту Зелінському...
 показати весь коментар
 
 
Дніпропетровська Зеленський В.О. 87.25%

https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/*************=720.html

ЇжТе.
 показати весь коментар
 
 
Відчуваю не іспанський, а український сором.
Це коли 73,22% обгидились, а встидно 24,45%.
 показати весь коментар
 
 
Олександр Брус22 липня

цей знімок я зробив приблизно 10 років назад в Кам"янці - Подільському на виступі Кварталу... Міг би я тоді подумати, що на сцені президент і депутат ВР України??? Ігра в чєтирє ..... )))
У Дніпрі депутати звернулись до Зеленського з проханням припинити чинність законів, що стосуються ФОПів - Цензор.НЕТ 964
 показати весь коментар
 
 
З якого це дива?!
Давно пора навести в цьому питанні лад!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору