 У Дніпрі депутати звернулись до Зеленського з проханням припинити чинність законів, що стосуються ФОПів

У зверненні зазначено, що міські обранці підтримують курс влади на детінізацію української економіки і посилення фінансової дисципліни, але методи досягнення цілей є непродуманими за нинішніх економічних реалій.

"Ми, депутати Дніпровської міської ради, просимо Вас, Володимире Олександровичу, сприяти наступним крокам. Перше, разом з Верховною Радою України знайти шляхи припинення чинності законів № 128-IX і № 129-IX, які збільшують фіскальні навантаження на підприємців. Провести додаткове вивчення та обговорення цих законів із залученням представників малого бізнесу, громадських активістів, фахівців-розробників моделі єдиного податку, яка працює в Україні вже багато років. Також ввести мораторій на перевірки малого бізнесу доти, доки не буде проведено реформування фіскальних органів", – сказано у зверненні.

Зазначимо, що фізичні особи-підприємці (ФОП) – це, насамперед, робочі місця, які наповнюють державний бюджет податками. Через введення нових законів можуть закритися 50 % ФОПів другої групи і до 30 % третьої.

На думку експертів, втрати місцевих бюджетів складуть до 10 млрд гривень на рік, а Пенсійного фонду – до 15 млрд.

Мер Борис Філатов відзначив, що подібні звернення вже з’явилися і в інших міських радах України. "Я повністю згоден по суті постанови до питання і вважаю, що такі новації порушують права громадян", – додав очільник Дніпра.