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 Суспільство
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Все про:ЖКГ (182) Філатов (236)

 Рішення було важке і непопулярне, однак його правильність підтвердилася, - Філатов про перепід’єднання опалення від Придніпровської ТЕС

Перепід’єднання від Придніпровської ТЕС частини абонентів лівого берега стало одним із найгостріших питань 50-ї чергової сесії міськради Дніпра. Як відомо, цього опалювального сезону вони почали отримувати тепло від комунальних підприємств. Якби місто не пішло на такий крок, нині близько 17 тисяч людей стали б заручниками ситуації на Придніпровській ТЕС, котра нині призупинила роботу.

"На що треба окремо звернути увагу: це рішення – непопулярне, важке. Воно понесло за собою певний соціальний негатив. Однак його правильність підтвердилася, коли ми отримали окремого листа (від керівництва Придніпровської ТЕС, - ред.). На жаль, через імпорт дешевої російської електроенергії в Україну, Придніпровська ТЕС призупиняє роботу. Крім того, як мені відомо (а я людина досить інформована), така сама ситуація буде і на інших ТЕС в країні", – заявив міський голова Дніпра Борис Філатов під час брифінгу за підсумками сесії 27 листопада.

Так, за інформацією мера Дніпра, наступні призупинення роботи очікуються на вугільних підприємствах, зокрема, на "Павлоградвугіллі". "Можете уявити собі, якби ми не перепід’єднали частину абонентів лівого берега від Придніпровської ТЕС на постачання тепла від міських комунальних підприємств, то щоб ми робили сьогодні – після того, як Придніпровська ТЕС переходить на режим, коли частина персоналу відправляється у відпустки та переводиться на дві третини окладу. Умовно, 800 осіб нині, до вирішення цієї ситуації, можуть залишитися без роботи", – додав Борис Філатов.

Водночас тариф, котрий був у частини лівобережних абонентів Придніпровської ТЕС, не враховував постачання тепла мережами аж до квартир. Різницю за подання опалення кілометрами труб оплачувало місто. Тобто фактично – мешканці правого берега.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162173
 
   
 Топ коментарі
 
Идиоты убьют собственную электроэнергетику, продадут землю, "приватизируют" остатки под хруст чипсов с пивасиком, который будет испускать довольный нарид.
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Это при Порохе была торговля на крови, а теперь все кошерно. Что нам скажет гражданин Семенченко - Гришин? Это вам не рельсы в два ряда...
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дета вдвое - мож, чуть меньше.
но это не страшно! - когда смотришь сериал про-галабародька, забываешь обо всем на свете.
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Ну так і норм. Наш нарід починає хочь якось щось думати тілько коли ось вже завтра є неілюзорні шанси на то що до конкретного Василя прийде його "братній" русо Іван і з автоматом буде асвабаждать його от унітаза і труселей. Коли гривня кожен день дешевшає до долара на 30-50копійок і в двері стукаються знов веселі дев'яності. Ось тоді Василь побіжить голосувати хочь за когось щоб той хтось зробив хочь якось з цієї сраки приблизно так як було раніше. А як зробив то можно під чипсіки вибрати "ну хоть паржом" і "та хуже нє будєт".
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Идиоты убьют собственную электроэнергетику, продадут землю, "приватизируют" остатки под хруст чипсов с пивасиком, который будет испускать довольный нарид.
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...даже если киловатт будет стоить как литр 95-го бензина, и тогда нарид будет смотреть сватов... в кредит.
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Нее, не так, выйдет активное меньшинство и развесит шушару воровитую на столбах, а нарит да, будет смотреть на это по телеку и ржать...
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А если ***** запретит зебилу "сватов" снимать что тогда?
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Как запретит? У них отлично все получается, дальше - больше...
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а кто запускал новый рынок электроэнергии, не напомнишь?
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не забудь поблагодарить его тоже, а ВР предыдущего созыва не причём тут, как думаешь?
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Ну приїзджай на СТО, тобі там двигун почистяиь і налаштування зроблять. Кузов підмарафетять і салон помиють.
А коли ти на потім на цьому авто п'яний в'їдеш в стовпа то не забудь в цьому звинуватити майстрів СТО.
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https://www.epravda.com.ua/news/2019/07/1/649204/
Нагадуємо:
На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалений закон "Про ринок електричної енергії".
Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.
В "Укренерго" заявили, що ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть зрости.
У **** в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня.
А в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії в заплановані терміни.
28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.
10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".
13 червня Спілка українських підприємців закликала підтримати законопроект, що відтермінує запуск ринку електроенергії з 1 липня, оскільки наразі не зрозуміло, як саме він буде функціонувати.
Кабінет міністрів постановою №483 від 5 червня поклав PSO з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі НЕК "Укренерго".
Таким чином, передбачається, що якщо тариф на е/е для населення не буде підвищений до економічно обґрунтованого рівня, то різниця між цим тарифом і ринковою ціною е/е буде покриватися за рахунок додаткової виручки, яку отримають енергогенеруючі компанії в результаті підвищення роздрібних цін для непобутових споживачів.
Згідно з постановою від 5 червня, "Енергоатом" зобов'язаний продавати на електронних аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів для цілей виконання PSO не більше 60% своєї е/е, "Укргідроенерго" - не більше 20%.
Ця е/е буде реалізовуватися постачальникам універсальної послуги для подальшого перепродажу населенню за ціною, не вище встановленої Нацкомісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.
На засіданні 12 червня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 5 червня, збільшивши зобов'язання для НАЕК "Енергоатом" продавати свою е/е на аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів з не більше 60% до трохи більше 90% всього виробленого обсягу.
Ціни електроенергії у постачальників універсальних послуг для малих непобутових споживачів (з приєднаними установками потужністю до 150 кВт) з 1 липня зростають на 15-25% в залежності від регіону.
Економічна правда
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Дякую. Але мені не треба.
Якщо ринкові ціни є вищими за ті що наразі діють то це значить одне - ця різниця береться з бюджету, тобто з наших податків.
Якщо замість встановлення нормальних середньозважених ринкових цін на ринок допускають штучно демінгуючого гравця (або навпаки штучно завищуючого) то це якраз і є незадовільна робота регулятора.
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У **** в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня.
А в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії в заплановані терміни.
28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.
10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, що стосується відтермінування запуску нового ринку електроенергії, оскільки "не було пророблено відповідної роботи щодо підготовки до нового ринку".
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Ну ок. Так якого хріна слуги не довели тоді до розуму то все, або взагалі не відмінили якщо там все так погано?
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Ну да, торговать с врагом и яйца ему вылизывать - это так патриотично! Сдохни, мразь зелёная. Закон по энергорынку сделан для людей , а не для зелёных ******.
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С каких это пор энергентика твоя? Ты попробуй просто зайти на эту ТЭС, тебя охрана дальше ворот не пустит, "собственник". Приучили вас коммуняки, что государственное это типа народное, а вы и продолжаете верить в эти сказки.
По факту эту ТЭС давно контролирует какой-нибудь олигарх через ручных чиновников. Если ее приватизируют, то это просто будет легализация уже существующего статуса.
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Ты в сосну ударился? Где я писал что она моя? Если ты не понял, то поясню: електростанции пустят под нож, а персоналу скажут что в штаны им Петро навалял. А ты будешь платить за киловатт как за литр 95-го. В лучшем случае.
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Так это голубая мечта всех зебилов, им похрен цена, главное что не Порошенко.
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А зачем Ахметову убитый дамбас? разрушенная Украина? У него дом в Великобритании, по всему миру много активов. А Украина? - Всего лишь офис по выкачиванию денег из бюджета.
Помните, как его ************ Акимова (бывш. "успешный менеджер" SCM) блеяла про развитие Украины? Где она сейчас? Где все ахметовские "успешные антикризисные менеджеры"? В основном, в Европе. Имеют хорошие средства, недвижимость. А где те предприятия, которыми они "руководили"? Доведены до ручки, обанкротились.
Ничего нового.
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6 месяцев квартального правления...

электростанции закрывают
Арселор бежит
табачники - бегут
сельхоз - начинает выводить бабло
больничные оплачивать нечем
пенс-фонд выгребли
учителя и врачи 2 месяца без зарплат
и т.п.

6 месяцев клоуна...
Всего 6 месяцев.
Бобики, а в сериале тоже так было?
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Они уже и не помнят наверное. Надо еще раз на дабл Г прокрутить этот "шедевр кинематографа".
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Так и задумано, у вражеских агентов всё по кремлёвскому плану.
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Это при Порохе была торговля на крови, а теперь все кошерно. Что нам скажет гражданин Семенченко - Гришин? Это вам не рельсы в два ряда...
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И где Лушпайка? Где неудомки из самонемощи? Нагадили, получили деньги и в кусты.
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_Только дураки поверят что это затеяно "ради блага трудящихся и по их многочисленным просьбам". Кто-то просто решил на этом погреть руки.
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ключевое слово "дешевая российская электроэнергия", которую поставляет фирмы врага народа Каломойского, благодаря его купленному депитутут Герусу..
а почему НАБУ не видит здесь политической коррупции?!.. Герус себе УЖЕ срок заработал..
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Кто-нибудь, из здесь орущих, пытался узнать причину остановки ТЭС?
В интернете можно найти, но кому оно надо...
Надо, просто, поорать "Зрада"!
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Меня устраивает спокойное общение.
А таким, как ты, без разницы, что орать.
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Для таких как ты: ЗАЭС, к примеру, пущена в период с 1984 по 1987 года. Ресурс 75% мощностей выработан. А теперь процитируем тебя:"Причиной такой катастрофы могли стать аварии на магистрали трубопроводов от Приднепровской ТЭС, длина которой 38 километров в обе стороны. Большая часть введена в эксплуатацию в 1986 году, 34 года назад, хотя срок эксплуатации таких теплотрасс составляет 25 лет." тебе дальше объяснять, или сам допрешь?
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Днепровский городской совет поступило письмо, адресованное мэру Борису Филатову, по вынужденному простою Приднепровской ТЭС.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.
В нем говорится, что по совокупности негативных технологических и финансово-экономических обстоятельств с 22 ноября станция не может работать в штатном режиме". это значит нужны деньги на ремонт и на оплату работников. а кто должен эти деньги дать ? опять из нашего кармана ?
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Ахметов шантажирует власть и не хочет рынок ЭН отдавать
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То заставь его продавать электроэнергию дешевле себестоимости. Сделай Роттердам три минуса.
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О Господи вы серьезно? Ахметов торгует по-вашему по себестоимости а не делает сверхприбыли?
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не в энергетике
то что косит не хило факт но не в энергетике думаю.
здесь копеечки просто их много очень...
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Если человек останавливает работу своих предприятий, значит у него такие "сверхприбыли", что перестали покрывать затраты. Если не согласны-купите у него станцию и работайте, в чем проблема?
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А ТЭС уже нет, там внутри все распилено на метал.
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Ахметковский роттердам начинает дохнуть,некоторые взяточники недовольны.
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Переключение в первую очередь было вызвано тем, чтобы предотвратить техногенную катастрофу крупного масштаба, которая могла повлечь за собой отключение домов, школ, больниц и прочих зданий от тепла.

Причиной такой катастрофы могли стать аварии на магистрали трубопроводов от Приднепровской ТЭС, длина которой 38 километров в обе стороны. Большая часть введена в эксплуатацию в 1986 году, 34 года назад, хотя срок эксплуатации таких теплотрасс составляет 25 лет.
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Ахметовский Киевэнерго точно также "успешно" поработал в Киеве: выкачал все, что можно, а когда подошел к опасной черте оставить Киев зимой замерзать, только тогда Кличко спохватился. Киевэнерго ушел и оставил после себя разрушенные изношенные теплоцентрали, нереконструированные котлы. Все, как всегда у "успешных предпринимателей" дамбаса.
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Яке відношення має Тепло Електро Станція до постачання тепла для опалювання житла?
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Ты понимаешь, что это Тепло Электро Станция?
Не, не доходит?
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У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна:ТЕС (значення).

Рішення було важке і непопулярне, однак його правильність підтвердилася, - Філатов про перепід’єднання опалення від Придніпровської ТЕС - Цензор.НЕТ 9528


Теплова електростанція. Зовнішній вигляд.
Теплова електростанція(ТЕС), електростанція, в якійпервинна енергія має хімічну форму і вивільняється шляхом спалювання вугілля, рідкого палива чи газу; на парових електростанціях (з паровими турбінами) у топці парового котла відбувається перетворення хімічної енергії палива в тепло газів - продуктів згоряння; це тепло передається воді та водяній парі, пара з котла надходить до парової турбіни, де тепло перетворюється на кінетичну енергію обертання електрогенератора, з'єднаного з турбіною; відпрацьована в турбіні пара надходить до конденсатора і віддає тепло охолоджувальній воді (наприклад, з річки); на деяких електростанціях застосовують замість парової газову турбіну.
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5 копійок, це була саме та елєктростанція, куди мій батько нас із мамкою з рашкі перевіз! Спочатку мої родичі -кацаби в Донецьку ржали з моєї "Пішла киця по водицю". А потім вже я зробила всіх! Ненавиджу зелелохів , манкуртів крыворожзских! А Україну обожнюю!
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безпосередньо на електростанції поселились?
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Так, звичайно! Рішення було важке і непопулярне, однак його правильність підтвердилася, - Філатов про перепід’єднання опалення від Придніпровської ТЕС - Цензор.НЕТ 5941 На одній з п"яти труб! Бо ми такі собі, відьми-відьми! Рішення було важке і непопулярне, однак його правильність підтвердилася, - Філатов про перепід’єднання опалення від Придніпровської ТЕС - Цензор.НЕТ 5941
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Вдень працюєте фільтрами, а вночі відриваєтесь гонками на мітлах?
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Объясняю. ТЭС вырабатывает электроэнергию превращая углем воду в пар и вращая турбины. Избыточное тепло идет на подогрев горячей воды бойлерными для населения и отопление домов. То есть два зайца одним ударом. Теперь, под крики зебилят, отменяют Роттердам+ и предлагают Ахметову снизить цену на уголь для ТЭС и кроме этого закупками дешевой электрики на России (не факт, что она останется дешевой после того, как уграют украинскую генерацию) гасят цену килловата. Получается, что ТЭС должна работать в убыток, но Ахметов не филантроп, он закрывает станцию, а уголь продает на мировых рынках по той же цене Роттердам плюс доставка. Все. Жопа. Канец хвильма и веерные отключения, если Россия в любой момент выключит рубильник.
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В принципі мона надлишкове тепло використовувати для бойлерів, але не для опалення.
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Бойлерные в жилых кварталах для этого и существуют. Там идет подогрев теплоносителем горячей воды для многоэтажек.
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Це ТЕЦ, а не ТЕС, як написали граматєї ЦН.
Тѐплоэлѐктроцентра́ль (ТЭЦ) - разновидность тепловой электростанции, которая не только производитэлектроэнергию, но и является источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения (в виде пара и горячей воды, в том числе и для обеспечения горячего водоснабжения и отопления жилых и промышленных объектов).
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Коли я там жила, це була Придніпрвська ГРЕС.
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К сожалению, из-за импорта дешевой российской электроэнергии в Украине Приднепровская ТЭС приостанавливает работу

А как так получается, что импортируемая из раши электроэнергия выходит дешевле даже своей собственной производимой?
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Она остановлена из-за угрозы техногенной аварии.
Зимой, это - катастрофа. Люди зимой могут остаться без тепла.
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Наживка на крючке для карасей бесплатна. Только клюйте!
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жлобство, как можно больше сдереть, вот поэтому и дешевле электрика с россии, а этим все мало
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На России уголь копают в открытых карьерах экскаватором, а не в километровых шахтах. После того, как украинские станции порежут, никто не помешает России поднять цену во столько раз, во сколько они захотят.
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Раша демпингует (временно. ну как с газом), Ахметов не хочет терять огромные прибыли, ( рентабельность Павлоградугля для справки), Беня и Пинчук в профите (пока) и все в итоге в интересах одного Бени благодаря его зешестерке Герусу.
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Элементарно.
Уголь в Раше на Кузбассе добывают открытым способом. Это намного дешевле, чем в шахтах (поэтому в Ростовской области кучу шахт позакрывали). И газ в Раше дешевле, чем в Украине (причину сами знаете).
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После того, как ТЭС порежут на металлолом Россия поднимает цену киловатта хоть в два, хоть в три раза. Профит. Украина на кукане. Вавсем винават Парашенка.
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Как-то он совсем пожух, постарел, сморщился. Какой упитанный, героический был пару лет назад, жег сепаров напалмом в Фейсбуке и не только, а теперь изображает тихого безобидного хозяйственного дедушку.
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россия нас не бросит в беде...будет и дешевый газ и дешевое електричество...надо всего лишь согласиться на автономию Донбасса и второй русский язык
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Ну и ничего страшного, Донбасс все равно уже просрали и не вернем как и Крым, так чего ныть?
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Завязывай бухать, готовь почки к продаже, чтобы оплатить кацапам электроэнергию, после того, как украинскую генерацию порежут на лом.
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Всего за каких-то 3-4 года. Пьет что-ли?
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Зато парковка по 15 гривен на Кипр популярное. Молчало б уже это чучело вороватое.
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Какая разница какое электричество - оно не имеет национальности зато экология чище и дешевле для людей. А шо вонючий роттердам+ был лучше? Вот и молодец Зеленский, вали их всех нх!!!
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Дешевый сыр только в мышеловке, дальше сам поймешь?
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Я когда-то давно была завезена родителями из расеи прямиком в этот Приднепровск! Недавно случайно надыбала одноклассников в этом ссср- заповеднике ! Вата!Ё! Там тоже на кварталы всьо розподілено! Как на кладбище, мля!
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20, 21 квартал і "стара частина" (у якій можна знімати "Морок над Інсмутом" Лавкрафта).
І грейв'ярд недалеко, Чаплянський цвинтар Рішення було важке і непопулярне, однак його правильність підтвердилася, - Філатов про перепід’єднання опалення від Придніпровської ТЕС - Цензор.НЕТ 3116
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Я в 19-м квАртале жила. Улица Станционная. Больше не хочу. Там одни ватники! Рішення було важке і непопулярне, однак його правильність підтвердилася, - Філатов про перепід’єднання опалення від Придніпровської ТЕС - Цензор.НЕТ 4238
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А чапляне у нас, типо, как лохи проходили Рішення було важке і непопулярне, однак його правильність підтвердилася, - Філатов про перепід’єднання опалення від Придніпровської ТЕС - Цензор.НЕТ 2671. Ну, типо, как щаз лохи квартальные... Рішення було важке і непопулярне, однак його правильність підтвердилася, - Філатов про перепід’єднання опалення від Придніпровської ТЕС - Цензор.НЕТ 1478
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"Баклажки" їх ще називали свого часу (та й зараз іноді).
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Уточнення - там зараз наркомани, уксуси та вимираюча стариня.
Депресивний район, так.
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