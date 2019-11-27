 Кабінет міністрів виділив понад 2 млрд гривень на автобуси, їдальні й устаткування для шкіл

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Понад 800 млн грн ми направили на сучасне обладнання і технології для школярів, понад 1 млрд грн буде направлено на освітню сферу, а саме - на придбання шкільних автобусів. 600 млн - на ремонт і обладнання їдалень, тому що у нас цього року величезна кількість харчових отруєнь, якість системи харчування дітей у школах має бути кращою", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Ситуація, коли в 21 столітті учні шкіл не мають доступу до теплих туалетів, - неприйнятна. Однак позитивним є те, що ми зрушили проблему з місця, і вже є перші результати. Наприклад, упродовж 2019 року, за даними місцевої влади, в школах мають бути обладнані 848 внутрішніх вбиралень. І наступного року ми зможемо ще більше створити їх у школах", - зазначила міністр освіти і науки Анна Новосад.

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Створення теплих туалетів проходитиме на основі співфінансування з місцевою владою. Однак обсяг додаткових інвестицій, які мають докласти до державних коштів місцеві органи самоврядування, буде різним. Так, документ передбачає, що не менше 30% суми мають додати м. Київ, міста обласного значення, об'єднані територіальні громади з адміністративним центром у місті обласного значення, а також області; не менше 10% суми - райони та об'єднані територіальні громади; не менше 5% суми - села (селища), що мають статус гірських населених пунктів, і населені пункти, розташовані на лінії зіткнення.