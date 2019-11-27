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 Суспільство
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Все про:Кабмін (3337) школа (740)

 Кабінет міністрів виділив понад 2 млрд гривень на автобуси, їдальні й устаткування для шкіл

Уряд виділив кошти на сучасне обладнання для шкіл, закупівлю шкільних автобусів і ремонти та переобладнання шкільних їдалень.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Понад 800 млн грн ми направили на сучасне обладнання і технології для школярів, понад 1 млрд грн буде направлено на освітню сферу, а саме - на придбання шкільних автобусів. 600 млн - на ремонт і обладнання їдалень, тому що у нас цього року величезна кількість харчових отруєнь, якість системи харчування дітей у школах має бути кращою", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Ситуація, коли в 21 столітті учні шкіл не мають доступу до теплих туалетів, - неприйнятна. Однак позитивним є те, що ми зрушили проблему з місця, і вже є перші результати. Наприклад, упродовж 2019 року, за даними місцевої влади, в школах мають бути обладнані 848 внутрішніх вбиралень. І наступного року ми зможемо ще більше створити їх у школах", - зазначила міністр освіти і науки Анна Новосад.

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Створення теплих туалетів проходитиме на основі співфінансування з місцевою владою. Однак обсяг додаткових інвестицій, які мають докласти до державних коштів місцеві органи самоврядування, буде різним. Так, документ передбачає, що не менше 30% суми мають додати м. Київ, міста обласного значення, об'єднані територіальні громади з адміністративним центром у місті обласного значення, а також області; не менше 10% суми - райони та об'єднані територіальні громади; не менше 5% суми - села (селища), що мають статус гірських населених пунктів, і населені пункти, розташовані на лінії зіткнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162172
 
 
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спрыгнул я братва сегодня,
с карабельного толчка,
и решил что будет лутше,
призидент я ваш пока ,
обменяю унитазы,
не на крым ,а на богданов,
и столовых ко всему,
а бензин , ремонт и проче,
то к деректору ,тому,
як деректор тот не в силах ,
содержать ту всю *****,
то пусть родители все платят,
ведь это вроде по плечу,
нам всем нужны ваши запасы ,
ведь я ваш призидент и я с донбассу,
и жиить хочу я долго очень,
примерно там, где мне ,
не будут бить по моим рогам.
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клоуны уже и учителям и врачам "выделяли"...

так "навыделяли", что уже у пенсов из пенс-фонда все забрать пришлось, чтоб те учителя хоть пару недель еще не протянули ноги.

наблюдаем, что они скажут пенсам через неделю, когда придет время платить уже пенсии
наверно, посоветуют пересмотреть еще раз сериал про голобородька.
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Правительство Гончарука нагло врет, когда говорит о "выделении 1.4 млрд." ибо за сегодня ни на какие казначейские счета ничего не поступало.

Кабмин нагло мстит ПенсФонду за отказ незаконно передать ему деньги на выплаты по больничным.

Гончарук нагло врет об отсутствии переговоров о прямых поставках газа с РФ. переговоры ведутся в обход "Нафтогаза"

Кабмин ВНЕ бюджета, потратил почти 76 млн. гривен на придурочную идею "Страны в айфоне" ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРОЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТОМ !

"Кабмин принял решение о проведении аудита Пенсионного фонда. "
Ну это уже чисто месть.

С самого утра ПФ потребовал от Кабмина бумагу на "нецільове використання коштів пенсійного фонду". Чтобы не сделали с главой ПФ, статья УК по этому вопросу ему не светит. Понятно, что такую бумагу никто не напишет. Последним источником денег для Гончарука остается фонд чрезвычайных ситуаций. там всего 123 млн. гривен, но хоть кому то рот заткнуть хватит. Будем за то точно знать что правление Зеленского - чрезвычайная ситуация.

Руководство НБУ официально проинформировало руководство The World Bank, International Monetary Fund (IMF), European Bank for Reconstruction and Development (****) о фактах информационной, юридической и структурной атаки на деятельность Национального банка Украины со стороны бизнес-структур Игоря Коломойского, которые осуществляются при полном попустительстве и непрямой поддержке руководства Украины. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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У нашего правителтства правая нога не знает, что делает левая)) Сначала говорят,что школ много. И их нужно переполовинить. Теперь же бешенные деньги выделяют. И нафига автобус там, где ребенок может за пять минут дойти до школы, как ЭТО делал всегда?)) Столовые)) От того, что оборудование улучшат в столовых. отравлений не станет меньше) Детей кормят котлетами из рыбы, у которых цвет и вид заставляют сдерживаться, чтобы не блевануть. нЕ тем ВЫ ТАМ ЗАНИМАЕТЕСЬ, ОЙ, НЕ ТЕМ.
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Замена оборудования ничего не даст. Отравления- это человеческий фактор. Грязные руки, антисанитария, отсутствие медосмотров и отсутствие контроля.
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Урряяя! В Украине появился свой сцарь!!!! И как теперь стать местным громадам? Раньше они сами покупали автобусы, и те что нужны. А теперь у нас сцарь снизошел до покупки автобусов при этом до нитка обобрав местное самоуправление. Идиоты конченные!
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