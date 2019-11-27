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 Політика України
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Все про:Мінськ (511) Оліфер (180) нормандська четвірка (703) Тристороння контактна група (157)

 На відміну від ОРДЛО Україна виконала домовленості нормандської четвірки, досягнуті в жовтні 2016 року, - Оліфер про підсумки засідання ТКГ у Мінську

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська сторона заявила про виконання домовленості лідерів країн Нормандської четвірки, які були досягнуті в жовтні 2016 року.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила прессекретарка представника України в ТКГ Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна виконала домовленості лідерів країн Нормандської четвірки, яких було досягнуто у жовтні 2016 року. Зокрема, йдеться про розведення сил та засобів на ділянках в районі н.п. Золоте, Петрівське, Станиця Луганська; зведення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській; вирішення питання водопостачання в Луганській області", - написала Оліфер.

Речниця Кучми зазначила, що з боку ОРДЛО немає допуску представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб; не надано безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу, яка не підконтрольна Україні, включно із ділянкою українсько-російського кордону; не створено умов для роботи КПВВ "Золоте".

Читайте також: Закликаю сторони продовжувати відповідально виконувати зобов'язання, передбачені рішенням ТКГ про розведення сил і засобів, - Сайдік

"Особливо гострою лишається проблема звільнення утримуваних осіб", - підкреслила вона.

Таким чином Україна напередодні "нормандського саміту" виконала взяті на себе зобов'язання, виконання яких перебувало на особистому контролі президента України Володимира Зеленського.

На відміну від ОРДЛО Україна виконала домовленості нормандської четвірки, досягнуті в жовтні 2016 року, - Оліфер про підсумки засідання ТКГ у Мінську 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На саміті "нормандської четвірки" РФ закличе Україну до "прямого діалогу з Донбасом", - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162171
 
 
 Топ коментарі
 
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Выполнили? Молодцы! Отводите войска дальше, за Днепр...
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А что ОРДЛО уже сторона конфликта??? Вроде же не Гражданская война в российско украинская.
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Выполнили? Молодцы! Отводите войска дальше, за Днепр...
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А что ОРДЛО уже сторона конфликта??? Вроде же не Гражданская война в российско украинская.
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Тоже заметил, что спихуют на какое то там ордло, надо писать Кацапия не выполнила......
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Яке на#єр ордло??? Ми що, з ордло воюємо??? с_уки продажні...
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Ах вот оно что еще в довесок, оказывается решение вопроса водоснабжения Луганской области. "З 2014 року борг жителів окупованих територій за послуги водопостачання та водовідведення перед комунальним підприємством "Вода Донбасу" становить 3,8 мільярда гривень.Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ. "Захоплені території споживають близько 75% від загального обсягу води, що надходить до населених пунктів Донбасу. З 1250 тис. кубометрів, які щодня поставляються на ці території, споживається там близько 950 тис. кубометрів. Частина води взагалі не враховується. З 2014 року борг окупованих територій за водопостачання становить близько 3,8 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні відомства." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3124616 Опубликовано это 26.04.2019 Т.е. возобновили подачу, а по долгам они рассчитались?
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Если вы не в курсе, то по обычаям войны, проигравшая сторона платит за всё!!!!!!!
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Якщо Україна виконала, ОРДЛО ні, то тоді розведення правильно назвати односторонні відведенням а самим визнати, що розвели їх. І пора у одного Наполеон, ика забрати част ну поганяла. Тобто замість Янелох залишити Ялох.
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Вот и подвели гундосого,что раши "ихтамнет",а есть Украина и ордло,т.е.есть внутренний конфликт.Это то чего добивается путлер "на рассею напрасно санкции ввели,пора снимать".
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Если бы **** Порох сразу же ввел военное положение в стране,тогда в 14,не было бы теперь этой херни!!!!Не было бы никакого АТО,а война и т.д.
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Т.е. не рашкостан не выполняет условия , а какое то ордло...!? Пи..дец, приплыли.
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В переводе на понятный язык. Мы лохи, которые выполняют свои обязательства и нам фиолетово выполняет их биуная сторона. И второе, пучть эта тварь покажет, хот одну букву подписанную в т н норманском формате. А Зеля не Лох пусть сушит сухари. Правовой беспредел не может быть вечным....
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Т.е. Роися и Донбабве остались при своих, а Украина сдала позиции.

Отличный результат.
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