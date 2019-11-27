 Кабмін ухвалив програму дешевих кредитів на купівлю житла для учасників АТО/ООС і переселенців

Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання уряду 27 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, програмою зможуть скористатися близько 200 сімей. Її умови буде оприлюднено пізніше.
"Фактично це пільговий кредит, який у банку неможливо отримати. Тут будуть мінімальні кредитні ресурси на значний термін", - сказав він.
"100 млн грн буде направлено для надання кредитів ВПО і 100 млн грн для кредитування учасників АТО і/або ООС. Кредит надаватиметься на термін до 20 років, а відсоткова ставка становитиме 3% річних. Об'єктом кредитування може бути квартира в багатоквартирному будинку або одноквартирний житловий будинок (як новобудови, так і вторинний ринок), якщо житло прийнято в експлуатацію не більше ніж 25 або реконструйовано максимум 15 років тому", - уточнили в Мінрегіоні.
Одержувачі кредиту самостійно вибирають житлові об'єкти. В день укладення кредитного договору позичальник повинен буде сплатити початковий внесок не менше 6%.
Вот это действительно великая победа команды клоуна... Аж 200 семей!!!! Это примерно 500-700 человек... Из 2 миллионов переселенцев и примерно столько-же участников АТО.... Один из 10000.. капец....
а если не дай бог приедут ни за зрен калы - лучше мочить на месте - спрашивать лучше потом
кредиты ахахаха
как потом заработать тот миллион гривен, шоб отдать кредиты под 3 да хоть под 0%
на какой работе атошнику??
да у кого покупать??
у своих же кантор застройщиков, каторые
зарабатывают 1000%на кажджом метре-10 кратный навар.
а нельзя дать землю под дом, технику и пусть сами строят??
неа, тогда никто не заработает.
а строить все равно будут работяги-те же атошники-2 кратный навар.
хозяева - на мальдивах загарают
дебилы бл
ахахаха
Почему не сделать ипотеки по 4% но в золоте/долларах или другом эквиваленте? ХЗ.
Ипотеку в 18% платить НЕРЕАЛЬНО.