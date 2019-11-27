EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1265  22
Все про:ветерани (434) житло (185) Кабмін (3337) Гончарук_Олексій (311)

 Кабмін ухвалив програму дешевих кредитів на купівлю житла для учасників АТО/ООС і переселенців

Уряд прийняв програму для ветеранів АТО, учасників ООС, внутрішніх переселенців, що передбачає купівлю житла на пільгових умовах.

Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання уряду 27 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, програмою зможуть скористатися близько 200 сімей. Її умови буде оприлюднено пізніше.

"Фактично це пільговий кредит, який у банку неможливо отримати. Тут будуть мінімальні кредитні ресурси на значний термін", - сказав він.

"100 млн грн буде направлено для надання кредитів ВПО і 100 млн грн для кредитування учасників АТО і/або ООС. Кредит надаватиметься на термін до 20 років, а відсоткова ставка становитиме 3% річних. Об'єктом кредитування може бути квартира в багатоквартирному будинку або одноквартирний житловий будинок (як новобудови, так і вторинний ринок), якщо житло прийнято в експлуатацію не більше ніж 25 або реконструйовано максимум 15 років тому", - уточнили в Мінрегіоні.

Одержувачі кредиту самостійно вибирають житлові об'єкти. В день укладення кредитного договору позичальник повинен буде сплатити початковий внесок не менше 6%.

Читайте також: На житло для переселенців і учасників АТО/ООС виділили 300 млн грн, - уряд

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162170
 
   
 Топ коментарі
 
Целых 200 семей смогут взять ипотеку под 3%... это же перемога переможная. Весь мир завидует!11
 показати весь коментар
 
семья и родственики сивохи получат )
 показати весь коментар
 
смогут воспользоваться около 200 семей....

Вот это действительно великая победа команды клоуна... Аж 200 семей!!!! Это примерно 500-700 человек... Из 2 миллионов переселенцев и примерно столько-же участников АТО.... Один из 10000.. капец....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ещё никто не сливал так ЗСУ и Украину... Суки!!! Усе на Майдан!!!
 показати весь коментар
 
Целых 200 семей смогут взять ипотеку под 3%... это же перемога переможная. Весь мир завидует!11
 показати весь коментар
 
 
То не люди? Мародёр и этого не смог сделать, как и дать УБД добробатовцам. А эти - смогли.
 показати весь коментар
 
Вони що власними силами створили ці 200 млн? Чи це гроші українських платників податків?
 показати весь коментар
 
А сколько семей могли взять ипотеку под 3% при потужном реформаторе Петре АрмияМоваВіра Порошенко, у тебя есть данные а этот счет?
 показати весь коментар
 
 
200 семей это тоже ноль целых. Капля в море - пиар для тупорылых зебилов.
 показати весь коментар
 
 
Так переселенцы еще те штучки - могут ещё больше ненавидеть Украину чем сепары на ордило.
 показати весь коментар
 
 
семья и родственики сивохи получат )
 показати весь коментар
 
 
смогут воспользоваться около 200 семей....

Вот это действительно великая победа команды клоуна... Аж 200 семей!!!! Это примерно 500-700 человек... Из 2 миллионов переселенцев и примерно столько-же участников АТО.... Один из 10000.. капец....
 показати весь коментар
 
 
а остальным лишенным субсидии за 0 доходов видимо предланается хрен без соли доедать Кабмін ухвалив програму дешевих кредитів на купівлю житла для учасників АТО/ООС і переселенців - Цензор.НЕТ 1203
 показати весь коментар
 
Круто ! Можна придбати квартиру у Львові
 показати весь коментар
 
 
Негативно отношусь к разделению общества на каких-то переселенцев или учасников АТО, или чернобыльцев и т.д. Зачем это?
 показати весь коментар
 
а это чтоб быть гражданами разных сортов - удрал из даунбаса - ты первый сорт - живешь дома - 2 сорт
а если не дай бог приедут ни за зрен калы - лучше мочить на месте - спрашивать лучше потом Кабмін ухвалив програму дешевих кредитів на купівлю житла для учасників АТО/ООС і переселенців - Цензор.НЕТ 5792 Кабмін ухвалив програму дешевих кредитів на купівлю житла для учасників АТО/ООС і переселенців - Цензор.НЕТ 5792
 показати весь коментар
 
ну да, если удрал - это, конечно, высший сорт. Так самые умные удирают в Польшу или куда подальше.
 показати весь коментар
 
интересно а фирменные колекторы прилагаются? Кабмін ухвалив програму дешевих кредитів на купівлю житла для учасників АТО/ООС і переселенців - Цензор.НЕТ 8829 Кабмін ухвалив програму дешевих кредитів на купівлю житла для учасників АТО/ООС і переселенців - Цензор.НЕТ 8829 Кабмін ухвалив програму дешевих кредитів на купівлю житла для учасників АТО/ООС і переселенців - Цензор.НЕТ 8829
 показати весь коментар
 
Кабмин принял программу дешевых кредитов на покупку жилья для участников АТО/ООС и переселенцев



кредиты ахахаха

как потом заработать тот миллион гривен, шоб отдать кредиты под 3 да хоть под 0%
на какой работе атошнику??

да у кого покупать??
у своих же кантор застройщиков, каторые

зарабатывают 1000%на кажджом метре-10 кратный навар.

а нельзя дать землю под дом, технику и пусть сами строят??

неа, тогда никто не заработает.
а строить все равно будут работяги-те же атошники-2 кратный навар.

хозяева - на мальдивах загарают

дебилы бл

ахахаха








 показати весь коментар
 
Почему же. 3% в грн - считай это "подарок". Все остальные даже под 7-8% и мечтать не могут.
Почему не сделать ипотеки по 4% но в золоте/долларах или другом эквиваленте? ХЗ.
Ипотеку в 18% платить НЕРЕАЛЬНО.
 показати весь коментар
 
Слов нет!Сплошное пи-пи-пи-пи-пи!Су...и!Вы в год СЕПАРАМ,КОЛЛАБОРАНТАМ и ИХ СЕМЬЯМ выплачиваете,в виде соц.выплат,от 50 до 70 МЛРД.ГРН.(курс 24,4),а своим,кто не предал аж 100млн.Вы ФИНАНСИРУЕТЕ СЕПАРАТИЗМ!Что б вы удав....сь этими крохами!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору