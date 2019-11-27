 Кабмін ухвалив програму дешевих кредитів на купівлю житла для учасників АТО/ООС і переселенців

Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання уряду 27 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, програмою зможуть скористатися близько 200 сімей. Її умови буде оприлюднено пізніше.

"Фактично це пільговий кредит, який у банку неможливо отримати. Тут будуть мінімальні кредитні ресурси на значний термін", - сказав він.

"100 млн грн буде направлено для надання кредитів ВПО і 100 млн грн для кредитування учасників АТО і/або ООС. Кредит надаватиметься на термін до 20 років, а відсоткова ставка становитиме 3% річних. Об'єктом кредитування може бути квартира в багатоквартирному будинку або одноквартирний житловий будинок (як новобудови, так і вторинний ринок), якщо житло прийнято в експлуатацію не більше ніж 25 або реконструйовано максимум 15 років тому", - уточнили в Мінрегіоні.

Одержувачі кредиту самостійно вибирають житлові об'єкти. В день укладення кредитного договору позичальник повинен буде сплатити початковий внесок не менше 6%.

Читайте також: На житло для переселенців і учасників АТО/ООС виділили 300 млн грн, - уряд