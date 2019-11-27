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 Економіка
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Все про:податки (846) ІТ-індустрія (83) Верланов Сергій (18)

 ФОПам-айтішникам РРО не знадобиться, - Верланов

Для більшості представників IT-бізнесу, які працюють на третій групі спрощеної системи оподаткування, реєстратори розрахункових операцій (РРО) не знадобляться.

Про це 26 листопада розповів голова Державної податкової служби Сергій Верланов під час зустрічі з представниками ІТ-компаній у київському UNIT.City, інформує пресслужба ДПС.

"Для "хороших хлопців" ми – сервісна організація, а для "поганих" виконуємо ту функцію фіскального органу, для якої ви нас і найняли. Як можна бути сервісною організацією для компанії, яка нелегально продає паливо або торгує на Хрещатику без чеків?" - заявив Сергій Верланов.

За його словами, застосування РРО не вимагається, якщо клієнти "спрощенців" на 3 групі розраховуються з ними виключно у безготівковій формі без застосування платіжних карток і перераховують їм кошти на поточний рахунок банківським переказом, а також, якщо клієнт у касі банку вносить готівку для подальшого її зарахування на поточний рахунок продавця.

Крім того, голова ДПС Сергій Верланов зазначив, що сплата за послуги карткою, наприклад, на картку у "Приват24" чи monobank підпадає під банківську таємницю. Податкова не може контролювати цей процес, тому громадяни повинні самі вирішувати, чи сплачувати податки з подібних надходжень.

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У своєму виступі Сергій Верланов наголосив, що одне із головних завдань податкової - розробити зручні та швидкі електронні сервіси, адаптовані під потреби споживачів, що спростили б безліч процедур без втрати часу.

Так, вже у січні 2020 року програмне РРО (реєстратор розрахункових операцій) від податкової, безкоштовне для завантаження та обслуговування, стане доступним для користувачів у тестовому режимі.

"Найголовніший виклик – проект РРО у смартфоні. До січня ДПС має надати користувачам змогу протестувати програмне РРО, яке буде безкоштовне для завантажування і обслуговування", - заявив головний податківець України.

За словами Верланова, крім проекту РРО у смартфоні, на даний момент податківці активно працюють над іншими онлайн-послугами: впровадженням та удосконаленням сервісів з попереднього заповнення декларацій для громадян, push-нагадуваннями про граничні терміни подання звітності та наявність заборгованості, запровадженням online-консультацій тощо.

Нагадаємо, у ДПС запевнили, що нові закони про РРО не змінюють правила спрощеної системи оподаткування, а навпаки спрямовані на їхню лібералізацію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162167
 
 
 Топ коментарі
 
Только дурик будет платить налоги, чтобы обустраивать жизнь сепарам и платить им пенсии.
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Правда в том что он и его коллеги Очень, ОЧЕНЬ, ну ооочень плохие парни. Для всех без исключений...
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Что значит не требуется! ты мудак забыл про закон о кешбеке! т.е. типа не требуется но по закону меня штрафанут если я не выдам чек!! крутой разводняк!!
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Что значит не требуется! ты мудак забыл про закон о кешбеке! т.е. типа не требуется но по закону меня штрафанут если я не выдам чек!! крутой разводняк!!
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Прочитал бы статью, а не заголовок. Ты не обязан выдавать чек, если тебе заплатили безналом. Если тебе платят только безналом на расчетный счет в банке - тебе кассовый аппарат не нужен. (я не зелебобик, а скорее тот, кого зелебобики называют Порохоботом. Но такой откровенно безграмотный коммент меня мягко говоря, удивляет)
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а ты почитай закон про кешбек! в законе черным по белому написано про ЧЕК не банковский платеж а ЧЕК! и закон работает не зависимо от того что ****** чинуша и закон работает ни так как ****** чинуша а так как он написан! а дальше решай сам как тебя будут нагибать, главное что закон позволяет тебя нагнуть! конечно если у тебя есть крыша то тебе ничего не грозит!!
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На откровенный бред отвечать не собираюсь.
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правильно потому что ответить нечего!! против фактов не попрешь а то голову можно разбить!
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Иди, учи матчасть. Разберись, что такое НАЛ, что такое БЕЗНАЛ, что такое ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НА КАРТУ, что такое ОЛПЛАТА КАРТОЙ, что такое ЧЕК, что такое БАНКОВСКИЙ ПЛАТЕЖ, что такое КЕШБЕК в конце концов. Только смотри, не переусердствуй. Если эти понятия выше твоего IQ - с тобой может случиться большая беда.
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ты закон прочитал? я мат часть знаю получше некоторых! я говорю про то что написано в законе! в законе про возврат средств покупателю в случае не выдачи ЧЕКА (еще раз дебилу ЧЕКА на банковской транзакции) про безнал платежи вообще нет ни слова ни буковки!! так что да ты можешь поверить чинуше и не выдавать чеки но потом не удевляйся когда тебя придут штрафовать по формальному преминению закона!

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ШТРАФА!! А фраза мне чиновник разрешил для суда не аргумент!!
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это тебе цитата для просвящения, ключевое НЕВЫДАЧА ЧЕКА! так написан ЗАКОН!

Норма о "кэшбеке" вступает в силу с 1 октября 2020 года. Она предусматривает, что потребитель, который совершил покупку на более чем 100 грн и получил чек, имеет возможность проверить его подлинность, и если выяснится, что расчетный документ в электронной форме не передан контролирующим органам, - написать жалобу, на основании которой может быть назначена проверка. Если проверка подтвердит, что продавец нарушил порядок проведения расчетных операций, его оштрафуют, а покупателю вернут 100% стоимости приобретенных товаров.
Также с 1 октября 2020 года будет применяться полный размер штрафа за неприменение РРО или невыдачу чека (100% от суммы при первом нарушении и 150% при каждом последующем), которые до этого применяются в ограниченном размере.
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Ви не розумієте..
Більшість юзерів Цензора ЗНАЮТЬ ВСЕ..
крім дрібниць,які несуттєві(что такое НАЛ, что такое БЕЗНАЛ, что такое ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НА КАРТУ, что такое ОЛПЛАТА КАРТОЙ, что такое ЧЕК, что такое БАНКОВСКИЙ ПЛАТЕЖ, что такое КЕШБЕК ),тому знати необовязково...
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Вообще то если покапаться в терминах, то когда говорят про выдачу/невыдачу клиенту чека, имеют в виду ФИСКАЛЬНЫЙ чек (это бумажка которая служит подтверждением факта оплаты, а его "фискальность" гарантией уплаты налогов получателем денег). Когда мы говорим о чеке в контексте банка и его услуг (просто ЧЕК), то имеем в виду чек, как распоряжение банку о выдаче денег его предъявителю....
В любом случае чек - это не есть сама финансовая операция, в отличии от банковского перевода, перечисления на карту, оплаты картой ....(и кешбека в т.ч.)
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PS При оплате картой, хоть фактически и происходит безналичная операция, но все равно это не освобождает магазин от выдаче вам ФИСКАЛЬНОГО ЧЕКА. Думаете магазины ради доброты душевной дают вам чеки?!!! Если бы можно было их не давать, то они бы давно на это забили!!!
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Только дурик будет платить налоги, чтобы обустраивать жизнь сепарам и платить им пенсии.
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Да, видели мы как бомбили Метро и другие особо важные "объекты" Луганды. Слава богу 21 век и есть куча видео прямо вместе с "героями"
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Верланов - коррупционер! От него уже сами работники ГНС плюются!
Одни прожекты, а стиль работы хуже, чем при рыгах: наезды, липовые штрафы, полное игнорирование законов и звездёшь про выстраивание "партнёрских" отношений с бизнесом!
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Правда в том что он и его коллеги Очень, ОЧЕНЬ, ну ооочень плохие парни. Для всех без исключений...
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Этот тип задекларировал НАЛИЧНЫМИ около 200 тыс. у.е., но ему бл*дь покоя не дают ФОПы!
П.С. Сколько у него в матрасе - для НАБУ и САП джек-пот!
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А жаль,что останутся не вые анными!ведь среди них тоже есть 73процентные дебилоиды.не по фен-шую это
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Та справа ж не в ПО на смартфон і не в касових апаратах, справа в тому, що зараз частина чеків НЕ РЕЄСТРУЄТЬСЯ в податковій. Чи то в податковій ПО глючне, чи то спеціально так. От в Роезтці ж розповідали, що вони чеки видають, а частину з них податкова не реєструє, хоча у розетки ******* касові апарати і тд...
А за новим законом покупець може перевірити, чи зареєстрований чек в податковій. І якщо не зареєстрований, то по закону це все одно, що не видали чек (навіть якщо фізично він є!) і у підприємця будуть проблеми.
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сколько айтишника не корми, он всё равно за кордон смотрит
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По его словам, применение РРО не требуется ......

это только по его словам, в законе четко прописано что требуется всем.
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