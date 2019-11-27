 ФОПам-айтішникам РРО не знадобиться, - Верланов

Про це 26 листопада розповів голова Державної податкової служби Сергій Верланов під час зустрічі з представниками ІТ-компаній у київському UNIT.City, інформує пресслужба ДПС.
"Для "хороших хлопців" ми – сервісна організація, а для "поганих" виконуємо ту функцію фіскального органу, для якої ви нас і найняли. Як можна бути сервісною організацією для компанії, яка нелегально продає паливо або торгує на Хрещатику без чеків?" - заявив Сергій Верланов.
За його словами, застосування РРО не вимагається, якщо клієнти "спрощенців" на 3 групі розраховуються з ними виключно у безготівковій формі без застосування платіжних карток і перераховують їм кошти на поточний рахунок банківським переказом, а також, якщо клієнт у касі банку вносить готівку для подальшого її зарахування на поточний рахунок продавця.
Крім того, голова ДПС Сергій Верланов зазначив, що сплата за послуги карткою, наприклад, на картку у "Приват24" чи monobank підпадає під банківську таємницю. Податкова не може контролювати цей процес, тому громадяни повинні самі вирішувати, чи сплачувати податки з подібних надходжень.
У своєму виступі Сергій Верланов наголосив, що одне із головних завдань податкової - розробити зручні та швидкі електронні сервіси, адаптовані під потреби споживачів, що спростили б безліч процедур без втрати часу.
Так, вже у січні 2020 року програмне РРО (реєстратор розрахункових операцій) від податкової, безкоштовне для завантаження та обслуговування, стане доступним для користувачів у тестовому режимі.
"Найголовніший виклик – проект РРО у смартфоні. До січня ДПС має надати користувачам змогу протестувати програмне РРО, яке буде безкоштовне для завантажування і обслуговування", - заявив головний податківець України.
За словами Верланова, крім проекту РРО у смартфоні, на даний момент податківці активно працюють над іншими онлайн-послугами: впровадженням та удосконаленням сервісів з попереднього заповнення декларацій для громадян, push-нагадуваннями про граничні терміни подання звітності та наявність заборгованості, запровадженням online-консультацій тощо.
Нагадаємо, у ДПС запевнили, що нові закони про РРО не змінюють правила спрощеної системи оподаткування, а навпаки спрямовані на їхню лібералізацію.
НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ШТРАФА!! А фраза мне чиновник разрешил для суда не аргумент!!
Норма о "кэшбеке" вступает в силу с 1 октября 2020 года. Она предусматривает, что потребитель, который совершил покупку на более чем 100 грн и получил чек, имеет возможность проверить его подлинность, и если выяснится, что расчетный документ в электронной форме не передан контролирующим органам, - написать жалобу, на основании которой может быть назначена проверка. Если проверка подтвердит, что продавец нарушил порядок проведения расчетных операций, его оштрафуют, а покупателю вернут 100% стоимости приобретенных товаров.
Также с 1 октября 2020 года будет применяться полный размер штрафа за неприменение РРО или невыдачу чека (100% от суммы при первом нарушении и 150% при каждом последующем), которые до этого применяются в ограниченном размере.
Більшість юзерів Цензора ЗНАЮТЬ ВСЕ..
крім дрібниць,які несуттєві(что такое НАЛ, что такое БЕЗНАЛ, что такое ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НА КАРТУ, что такое ОЛПЛАТА КАРТОЙ, что такое ЧЕК, что такое БАНКОВСКИЙ ПЛАТЕЖ, что такое КЕШБЕК ),тому знати необовязково...
В любом случае чек - это не есть сама финансовая операция, в отличии от банковского перевода, перечисления на карту, оплаты картой ....(и кешбека в т.ч.)
Одни прожекты, а стиль работы хуже, чем при рыгах: наезды, липовые штрафы, полное игнорирование законов и звездёшь про выстраивание "партнёрских" отношений с бизнесом!
П.С. Сколько у него в матрасе - для НАБУ и САП джек-пот!
А за новим законом покупець може перевірити, чи зареєстрований чек в податковій. І якщо не зареєстрований, то по закону це все одно, що не видали чек (навіть якщо фізично він є!) і у підприємця будуть проблеми.
это только по его словам, в законе четко прописано что требуется всем.