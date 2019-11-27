 Адвокатка Небесної Сотні Закревська продовжить голодування до ухвалення Радою правки для поновлення розслідування справ Майдану

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила LB.ua.

"Так, хоча б до прийняття правок. Я сподіваюся, що побачу зрушення щодо збільшення штату [слідчих] або щодо створення управління почнуться якісь дії ... Рябошапка [генпрокурор] тут ні до чого. За поданням Кабміну вирішується створення управління, але збільшення штату - це директор ДБР", - зазначила правозахисниця.

Адвокатка пояснила, що після подання Кабміну, створення управління повинно бути схвалено президентом.

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"Все одно необхідно створити це управління, для цього не потрібні правки в закон", - підкреслила Євгенія Закревська.

Повне голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану 22 листопада оголосила адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона обіцяє голодувати доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

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21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.