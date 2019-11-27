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 Адвокатка Небесної Сотні Закревська продовжить голодування до ухвалення Радою правки для поновлення розслідування справ Майдану

Адвокатка сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська буде продовжувати голодування, оголошене 21 листопада, поки Верховна Рада не проголосує за поправку, яка дозволить слідчим у справах Майдану перейти в ДБР без конкурсу і відновити розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила LB.ua.

"Так, хоча б до прийняття правок. Я сподіваюся, що побачу зрушення щодо збільшення штату [слідчих] або щодо створення управління почнуться якісь дії ... Рябошапка [генпрокурор] тут ні до чого. За поданням Кабміну вирішується створення управління, але збільшення штату - це директор ДБР", - зазначила правозахисниця.

Адвокатка пояснила, що після подання Кабміну, створення управління повинно бути схвалено президентом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Гончарук зустрівся з адвокатом сімей Небесної Сотні Закревською, яка голодує

"Все одно необхідно створити це управління, для цього не потрібні правки в закон", - підкреслила Євгенія Закревська.

Повне голодування на знак протесту проти зупинки слідства у справах Майдану 22 листопада оголосила адвокат сімей Небесної Сотні Євгенія Закревська. Вона обіцяє голодувати доти, доки слідчі у справах Майдану не отримають право перейти в ДБР і відновити розслідування.

З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

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21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162166
 
 
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Какой кошмар, зебилы остановили расследования...
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В этой ВР минимум 301 депутат поддерживают зелёных и Зеленского, в том числе и Тимошенки, Бойки, Порошенки, Вакарчуки с Рабиновичами. Если 150 действующих депутатов объявляет о сложении полномочий по собственному желанию, а их политические силы обнулят избирательные списки, чтобы народных избранников некем было заменить, то парламент прекратит свою работу досрочно. Тогда перевыборы ВР, импичмент и перевыборы президента. Получается, что в ВР 150 желающих спасти Украину нет. Вышеперечисленные только на словах в оппозиции к зелёным, а фактически они все в одной банде и одни других прикрывают, разыгрывая представления борьбы друг с другом.
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Народу надо давить на парламент, чтобы 150 депутатов сложили свои полномочия. Это вполне реально, но после Нового Года.
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Кто сдаст мандат первым, тот наберёт больше голосов на следующих выборах в парламент. Желающим победить на выборах надо спешить.
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