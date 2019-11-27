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Все про:корабель (647) ОБСЄ (2330) Росія (21295) Лоссовський Ігор (5)

 Україна показала в ОБСЄ, в якому стані Росія повернула кораблі

Делегації країн-учасниць ОБСЄ ознайомилися з презентацією, що демонструє стан кораблів, які Росія повернула Україні.

Презентацію на Форумі зі співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ у Відні провів заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях Ігор Лоссовський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"20 листопада 2019 року невеликі броньовані артилерійські катери "Нікополь", "Бердянськ" та рейдовий буксир "Яни Капу" були відбуксирувані до військового порту Очакова. Після прибуття цих кораблів комплексна комісія ВМС ЗСУ здійснила перевірку їх технічного стану, наявності озброєння, військового обладнання та матеріальних ресурсів", - пояснив дипломат.

Так, більшість озброєння на кораблях або відсутнє (стрілецька зброя та боєприпаси, засоби зв’язку, матеріальні засоби), або розукомплектовано (морські засоби навігації, ракетно-артилерійське озброєння) та приведено у непрацездатний стан.

Україна показала в ОБСЄ, в якому стані Росія повернула кораблі 01

Крім того, на повернутих кораблях відсутнє навігаційне обладнання, особиста зброя та боєприпаси, засоби зв’язку та спостереження (за винятком окремих одиниць застарілого обладнання), засоби РХБ захисту, електромеханічне обладнання та інше майно.

Дивіться також: Повний список знищеного і вкраденого росіянами майна на бронекатерах "Бердянськ", "Нікополь" і буксирі "Яни Капу". ДОКУМЕНТ+ ВІДЕО

"Навіть туалетні помпи, системи дренажу в туалетних баках, окремі елементи фекальної системи, бойлери, більшість плафонів, розеток та ламп були демонтовані", - зазначив представник України.

Україна показала в ОБСЄ, в якому стані Росія повернула кораблі 02

Він підкреслив, що на всіх кораблях "присутні ознаки мародерства (особливо на буксирі "Яни Капу") та демонтажу озброєння і військового обладнання".

"Все обладнання навмисно частково пошкоджено або ж демонтовано. Оскільки наземні та бортові енергосистеми демонтовані, то неможливо забезпечити кораблі електроенергією та перевірити роботу озброєння і військового обладнання", - повідомив Лоссовський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми обговорили з Путіним повернення всього, що було на кораблях, - Зеленський

У ході перевірки стану кораблів на малому броньованому артилерійському катері "Бердянськ" та рейдовому буксирі "Яни Капу" також було виявлено численні пошкодження поверхні корпусів.

"Малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" має 6 пробоїн у районі ватерлінії та вище неї, а також численні механічні пошкодження верхньої палуби. Буксир "Яни Капу" має механічні пошкодження правого борту", - заявив дипломат.

Представник України також повідомив, що з огляду на технічний стан озброєння та кораблів загалом, їх не можна використовувати за призначенням.

Наразі робота комплексної комісії ВМС ЗСУ триває, оскільки наявні "великі збитки".

Читайте також: Зеленський і Путін не обговорювали повернення вкрадених з українських кораблів унітазів, - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162162
 
 
 Топ коментарі
 
Орда у всій своїй «величності».
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Вот как поднялась экономика РФ после грабежа наших кораблей
https://www.youtube.com/watch?v=5f2drzoc_ns&t=230s
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от прийде орда в Європу, будуть європейці срати в ями, бо унітази кацапи вивезуть Україна показала в ОБСЄ, в якому стані Росія повернула кораблі - Цензор.НЕТ 2936
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Эти твари хоть на столах не по насирали?)))
Бо от великих и духовных Богоизбранных православных людей другого ожидать не стоит...
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Кацапня видирала всьо шо під руку потрапить і пропивала.
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да нет . там сейчас на мкс с туалетом проблема , может туда отправят ? шутка . но как говорится - бог шельму метит
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А что ж акт приема-передачи подписывали, дебилы?
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Акт приема-передачи зафиксировал состояние кораблей. По-твоему корабли нужно было вернуть мордору, феерический ?
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Отметить в акте недостающее. Для этого акты и существуют.
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так может и отметили , никто не чего не говорит . меня интересует другое а почему вернули в Одессу а не в Мариуполь ,куда они шли , там и ближе было ? ПОЧЕМУ !
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Их в море передавали, кацапы затянули их ближе к Одессе и там отдали, вот и все.
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Ваня, а кто тут ноет? Просто показали какое вы говно...
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у них другие фотки,до грабежа показывают))
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Пока члены ОБСЕ ознакамливались с презентацией, из кулуаров ОБСЕ пропали все унитазы...
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Пожаловались агентам путлера на путлера... Толково придумано.
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Кремлевский карлик забрал унитазы, чтобы мочить в них граждан рф. Он любит мочить в сортирах.
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Что вернули,металлолом?Его у нашей армии и так достаточно.
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Про украденные унитазы ни слова. То есть мы обсуждали фейк?
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Подождем других фото. Может когда нибудь и до санузла допустят фотографов.
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То были "отдельные эллементы фекальной системы"...
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Вы кацапы можете обсуждать только диаметры бутылок, на которых сидите
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"на всех кораблях "присутствуют признаки мародерства (особенно на буксире "Яны Капу") и демонтажа вооружения и военного оборудования"
Источник: https://censor.net.ua/n3162162
Опять этот парашенка... Воха питерский с "той стороны" не мог такого сделать...
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особенно на буксире "Яны Капу"

Это потому что буксир старше и большая часть имущества украдена до плена
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Нет, потому что там меди было больше.
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А я о чем... Подступный барига хотел замести следы, но наш гауптман Нелох Шестой вывел его на чистую воду...
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транш с европы нам потребен,
унитазы покупать,
ведь без транша в милиарды,
нам ведь некуда посрать,
и сказал песков вовану,
подготовьте нам программу,
по обмену унитазов,
унитазы не простые,
унитазы дорогие,
мы меняем то на крым,
унитаз не победим,
и зеленский понимае,
кто во шо и с чем играет,
унитаз ёто вот то стратегичноё сырье,
и зеленский точно знает что такое унитаз,
это братцы не домбас,
хрен со всем сказал зеленский мне важнее УНИТАЗ.

суть басни этой такова без унитазов европа не видна.
везде воруют нефть и газ,
а у зеленского, украли унитаз.
он шум поднял ,ведь это так
в штаны он срет, теперь мудак.
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Скажите Зеле шо это ещё не перемога ! А то он уже себе медаль повесил ! 😁
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пока нет , сейчас он потребовал вернуть оборудование , очень жестко потребовал , даже пригрозил . вот . вернут конечно , но не все ,вернут 20 пар трусов и уж тогда он протрубит что перемога , он круто договорился а потом медальки портнову , богдану и другим мендель премию наверное дадут а то жалуется на зарплату .
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Вешать нечего.Все медали закончились еще при петре Ⅴ.
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А тувинец тогда чем заведует, значками?
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та, обыкновенный пиар - типа причастности к ба-а-альшой политике.
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Зєля є тєрпіла, яка чекає на повернення трусів б/у від пєдофіла *уйла. Чекаю на новорічне звернення: "Я є зе-придурок! Беня мене змусив! Я більше не можу ізображать преза! Украина показала в ОБСЕ, в каком состоянии Россия вернула корабли - Цензор.НЕТ 1812
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когда такое происходит нужно факт ПРИЕМКИ снимать на видео. говорят мне орки смеясь в лицо, - есть видео где украинцы приняли корабли в полном порядке, но голожопые хохлы быстренько все пропили. где это видео? покажите его на весь мир!
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цензор удалил эту зрадную статью с видео. а оно было тут.
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Орки тебе ничего не покажут, - на то они и орки. Но наши-то высокоразвитые эльфы в состоянии показать на весь мир видео факта приёмки и документы, где очевидны все недостатки принимаемых объектов. Как говорится : " опись, прОтокол, отпечатки пальцев". Ну вот если бы я принимал наше судно, то я стопроцентно зафиксировал бы на камеру жалкое блеяние кацапов, на мои жёсткие вопросы : "Где, мать вашу, унитазы " ??? " Где, суки, оборудование"??? "Где то, где это, где пятое, где десятое..." ??? Что, разве не так во всём мире происходит передача государственного имущества ? Или может быть кто-то не служил в армии и не знает, как передаётся и принимается смена. ?
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Вы только посмотрите : вместо сверхсовременнейшего образца новых супертехнологий, гордости всех морей и океанов "Яны Капу", кацапы нам подсунули разбитое и ржавое корыто....
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"РОСшен" ПОПи все відшкодує!
Правда ж, песики??
😁
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Ну да, Нелох Шестой же с попой песика добазарился...
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Шо, добазарився що Липецьку фабричку
ПОПи ***** продасть щоб збитки відшкодувати?? Булоб файно!!
😁
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вот варвары! В космосе унитазов не хватает!
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==="Даже туалетные помпы, системы дренажа в туалетных баках, отдельные элементы фекальной системы, бойлеры, большинство плафонов, розеток и ламп были демонтированы"===

Т.е. у русские не откачивают свои фекалии?
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Ну клоун-же рассказывал, что он звонил путину.. напугал того до усрачки.. путиин обещал все вернуть.. даже унитазы...
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не-не-не, унитазы, это святое. Пару плафонов вернут, так уж и быть. Но унитазы - это сакральная вещь для любого кацапа.
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С этими корытами носятся, как дураки с писаной торбой..... У Украины больше нет никаких проблем с Россией?
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Вот это и есть пррблема. А теперь надо эти катера повести буксирами на ремонт. От Одессы в Мариуполь. Под мостом. И пусть кто-нибудь попытается остановить...
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Меня тоже это удивило.... Могли хотя бы трусами матроса Эйдера заткнуть.....
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Ну так если кацапы измазались в говне в этой истории, почему бы не потыкать в них палочкой и не позубоскалить?
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Шо такое "россия"? Нет такого государства на карте.
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Не с раисей, а с ***********,правильно называй свою жопу мира
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Даже дыры от снарядов не заделали? Это хорошо. Это доказательства нападения на суда для суда.
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Для какого суда?Подавать иск кто будет?
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Ну шо ж поробиш, русский. Вы мародеры. Крысы. Даже б/у нижнее белье покрали.
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Я бы на месте украинцев заявил, что корабли везли в трюмах слитки золота(или алмазы). пусть сплачивают. Эх, где я раньше был.
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ніхто не повірить, от якби у зворотньому напрямку курсом на якісь тропічні острови Україна показала в ОБСЄ, в якому стані Росія повернула кораблі - Цензор.НЕТ 9577
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Ничего москалям не будет. Польский Ту-154 с президентом и правительством взорвали, Boeing с пассажирами сбили и ничего, а тут какие-то два катера и буксир со спасательным плотиком.
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Хоть кто-то реалист и с головой дружит
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Ржут москали уже который день с этой передачи кораблей,а ещё больше с зелёного терпилы,как он щёчки грозно надувает.
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С трофеями то, вроде, чего хотят, то и делают всегда и все
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Если Мы братья, то в семье ни без урода.
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И кто ж это послал эНти кораблики на "убой"? Отож бо... пусть он и восстанавливает их.
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