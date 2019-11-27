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 Розслідування справ Майдану: комітет Ради підтримав переведення слідчих ГПУ в ДБР без конкурсу

Комітет Ради з правоохоронної діяльності підтримав поправку щодо переведення прокурорських слідчих в ДБР без конкурсу.

Про це повідомив член кадрової комісії ГПУ Олександр Леменов, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер рішення за сесійною залою, яка має проголосувати за законопроект #2116. По-перше, він в дечому удосконалює роботу ДБР (далеко не ідеально, але потрібно), перезавантажує керівництво Бюро (хоч там і "братська могила"), а також – дає можливість продовжити слідство щодо Євромайдану", - написав він.

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З 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура втратила функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах у ГПУ після переатестації. Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

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21 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва (не плутати з досудовим розслідуванням) в провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з протестами 2013-2014 років, а через два дні колишнього начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ, яке вело справи Майдану, Сергія Горбатюка звільнили з Генпрокуратури. Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Віктор Мисяк, його заступником став Олексій Донський з управління Горбатюка.

Слідство у справах Майдану зупинено щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Розслідування справ Майдану: комітет Ради підтримав переведення слідчих ГПУ в ДБР без конкурсу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162161
 
 
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Конкурс-конкурсом, а на поліграфі перевірити потрібно обов'язково.
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А смысл?за деньги в нашей стране и полиграф полиграфит как надо😊
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дело труба. От там, портнов с богданом и похоронят это дело, а улики уничтожат. Пожар например случится. В новогоднюю ночь.
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Портнов-Богдан-труба делу труба... похоронят в лучшем случае. В худшем будут преследовать тех кто был против овоща.
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