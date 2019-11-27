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 Політика України
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Все про:ГПУ (3395) Правоохоронні органи (453) Рябошапка Руслан (212)

 Офіс генпрокурора має запрацювати з 1 січня, атестація прокурорів у регіонах триватиме до вересня 2020 р, - Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка презентував у комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності план розвитку органів прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наприкінці грудня цього року закінчується атестація прокурорів в ГПУ, буде введена система оцінки роботи прокурорів. З 1 січня ми плануємо, що працюватиме вже Офіс генерального прокурора, а також оновлений тренінговий центр", - розповів Рябошапка.

Атестація прокурорів регіональних прокуратур, за словами керівника Генпрокуратури, триватиме до середини 2020 року, в місцевих управліннях цей процес планується закінчити до вересня наступного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурора Кулика, який вів справу Burisma, звільнено з ГПУ через непроходження атестації, - Рябошапка

"До грудня 2020 року ми сподіваємося повністю впровадити електронну систему кримінального судочинства у всіх органах кримінальної юстиції", - додав Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162159
 
 
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строим их навоза то что построить нельзя.... о да в каждой стране в каждом врмени свои реформы в Спарте кидали в пропасть реформа в Риме рабы реформа... во Франции казнили усеканием головы реформа.. Рейх также на свое разумение проводил реформу... Сталин также.... а жить огда мы будем то просто жить..... да правы китайцы говоря что страшное проклятие -чтобы вы жили в Эпоху перемен....
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офис с 1 января...а аттестация еще 8 месяцев...
а все это время...кто там будет получать зарплаты? (ну про дела молчу...то таке)
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Да заработаеш. І на квартирку і на машинку. 100% незалежний прокурор.
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Ну вот с 1 января Порошенко уже не недоторканный. Пора его торкать, а то так и дальше будет гадить. И обещали его полный аудит
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аттестация прокуроров в регионах продлится до сентября 2020..

Эти уроды все там бессмертные??? А можно начать аттестацию например 15 декабря и закончить дней через пять? Или там сто миллионов этих прокуроров, что их целый год будут тестировать?
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А ты то , что так нервничаешь по поводу наших реформ ?
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