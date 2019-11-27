 Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ

Про це повідомив в Facebook заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ
"Альперін затриманий НАБУ", - написав он.
Співробітники НАБУ, за даними ЗМІ, затримали Вадима Альперіна на вході в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру - дійти на допит до слідчого він не зміг.
Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.
30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.
В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".
Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.
26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.
и наследственному вору
...
І не в однім отім селі,
А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Жиди лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
Т.Г. Шевченко 1847 р..
«Так. Альперін прийшов у САП 20 хвилин тому. Туди увірвались співробітники НАБУ зі своїми «спецназівцями» й повезли у невідомому напрямку. Сказали, що в НАБУ», - заявив Федур.
звичайно,збрехали..
Повезли до Президента..
він особисто обіцяв ПРИЗ .)))))))
подарунок, хто перший кайданки на нього
почепить!
🤣
Здався )))
Ще один козир Альпєріну в ЄСПЛ.
Альперин пришел на допрос в САП и был задержан детективами НАБУ. И все бы это было рядовым событием, если бы не два момента, произошедших ранее. Первый - это обещание Зеленского дать подарочек тем, кто поможет нахождению Альперина. Потому что на подарочек претендуют и САП, куда пришел Альперин, и детективы НАБУ, которые задержали Альперина, и сам Альперин, который пришел сам. Не знаю как они будут делить подарочек, но второй момент - это реальный подарочек самому Алперину от президента Украины, в виде поста приведенного тут ниже. Я сегодня проконсультировался с судьями ЕСПЧ и они гарантируют, со 100% вероятностью, что теперь Альперин выиграет дело в ЕСПЧ против Украины, если подаст в суд. Так вот считаю, что будет абсолютно честно, если всю сумму компенсации, которую могут насчитать Алперину в ЕСПЧ, выплатит сам Зеленский. Сам напортачил - вот теперь сам пусть и расхлебывает. Насчитают 30 000 евро, выплатит. Насчитают миллион евро, выплатит миллион. Насчитают больше или меньше - выплатит. Может это приучит Зеленского к тому, что он не суд, не может его подменить и не имеет права кого-либо называть преступником или отцом контрабанды. Так принято в цивилизованном мире. А денежные штрафы могут таки научить его этому. Но это не точно. ))
Не знаючи,які конкретно будуть звинувачення Альпєріну вже заявив ,що той виграє ЄСПЛ.. ))
бо так йому сказали"знайомі юристи" )))
Він так для плєзіру перднув у калюжку і самому весело і пєдоботи відразу у хоровод стали і заскиглили)
Он просто скромый)
Навіщо ми платимо податки? Щоб годувати цього ожирівшого Ситніка?
с зе еще ящик пива хлопцам, если не жлоб.
добрий вечір.
так.
my bad - there is nothing to complain about )))
Ну, прийнаймні вам весело було ))
десь подівалося усе те "весілля" вже років як з 5...
Тоді - шкода. Вже якщо і отримувати обмеження, то лише після гучних веселощів.
Комусь хвоста прищемити чи роги обламати.
ЗЕ с помпой объявил награду будто кто-то от кого-то прячется.
Чувак сам нагло явился в САП.
НАБУ провело спецоперацию, героически нашло и титанически обезвредило чувака, который сам пришел.
Ну с великой победой вас. Это круче чем полдня всеми средствами ЧМФ РФ гоняться за двумя катерами и буксиром.