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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (206) податкова міліція (1347) Правоохоронні органи (453) Суми (164)

 Роботу нелегальної АЗС зупинено в Сумах, вилучено ТМЦ на 1 млн грн, - ДФС. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Сумській області припинили діяльність незаконної АЗС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Роботу нелегальної АЗС зупинено в Сумах, вилучено ТМЦ на 1 млн грн, - ДФС 01

В рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що одне з місцевих підприємств без наявності відповідних дозвільних документів здійснює реалізацію паливно-мастильних матеріалів через АЗС, розташовану на території обласного центру.

За результатами вжитих заходів демонтовано обладнання АЗС (заправний дизельний модуль з колонкою для відпуску пального) і вилучено з незаконного обігу 24,1 тонни дизельного пального.

Роботу нелегальної АЗС зупинено в Сумах, вилучено ТМЦ на 1 млн грн, - ДФС 02

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Вилучені товарно-матеріальні цінності загальною орієнтовною вартістю понад 1 млн грн передано на відповідальне зберігання.

Стосовно представника підприємства-правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162154
 
 
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У Зеленського взагалі легко вирішуються питання за готівку дрібними купюрами.
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Сывый гетьман ещё в 2014 году обещал, шо налоговая мусарня сгорит в аду.
Но шо-то у него не сложилось.
Голобородька тоже обещал этих петухов разогнать.
Но и у него шо-то с этим как-то не очень получается.
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У свинарчука даже паспорт не отобрали,а тут мелкого предпринимателя посмевшего конкурировать с сетевиками раздающими взятки всем желающим гэфээсникам отобрали имущество на миллионы без решения суда,просто по прихоти взяточников.
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Залишки правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
Довго ще доведеться вичищати цей бруд.
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