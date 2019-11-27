 Роботу нелегальної АЗС зупинено в Сумах, вилучено ТМЦ на 1 млн грн, - ДФС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.
В рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що одне з місцевих підприємств без наявності відповідних дозвільних документів здійснює реалізацію паливно-мастильних матеріалів через АЗС, розташовану на території обласного центру.
За результатами вжитих заходів демонтовано обладнання АЗС (заправний дизельний модуль з колонкою для відпуску пального) і вилучено з незаконного обігу 24,1 тонни дизельного пального.
Вилучені товарно-матеріальні цінності загальною орієнтовною вартістю понад 1 млн грн передано на відповідальне зберігання.
Стосовно представника підприємства-правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.
Но шо-то у него не сложилось.
Голобородька тоже обещал этих петухов разогнать.
Но и у него шо-то с этим как-то не очень получается.
Довго ще доведеться вичищати цей бруд.