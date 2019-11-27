 Законопроєкт №1210 відкине українську податкову систему на 7 років назад, - Южаніна

Таку думку висловила народна депутатка від "Європейської Солідарності" член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, пише Мінпром.

"Питання не тільки в підвищенні ставок податків, а й в тому, що в частині адміністрування пропонується ввести неоднозначні терміни і розмиті поняття, від яких ми відійшли 7 років тому. Створюється відчуття, що за основу цього законопроєкту взято чиюсь невдалу дисертацію, і зараз цей документ настійно намагаються "протягнути" в залі Верховної Ради виключно заради своєї вигоди", - сказала вона.

Н.Южаніна нагадала, що раніше бізнесу та народним депутатам було обіцяно, що в нинішньому вигляді законопроєкт не розглядатиметься парламентом, а буде кардинально змінений і розділений на кілька частин, що політик вважає логічним. "Але чомусь знову ініціюється розгляд вже доопрацьованого законопроєкту", - додала нардепка.

Вона також звернула увагу на те, що раніше Верховна Рада виключила із Кримінального кодексу статтю 205 "Фіктивне підприємництво", але законопроєктом №1210-д пропонується ввести ще жорсткіші норми, які посилять тиск податкових органів на бізнес. За її словами, законопроєктом вводяться норми, які дають можливість фіскальним органам завжди трактувати на свою користь докази щодо фіктивних або уявних операцій.

"Сьогодні я почула відгуки з регіонів, від своїх колег з нашої політичної сили, що бізнес благає до кінця року нічого не приймати в сфері змін до Податкового кодексу, тому що всі перебувають у наднапруженому стані. Я хочу просити сьогодні керівництво комітету вчинити саме таким чином і не примушувати бізнес перереєструватися в інші країни, більш того, що прикладів таких вже дуже багато", - повідомила Н.Южаніна.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес-асоціація заявила про те, що прийняття законопроєкту №1210 негативно відіб'ється не тільки на інвестиційному кліматі країни, а й призведе до скорочення доходів бюджету. А Спілка підприємців України закликала відкликати законопроєкт, який шкодить розвитку бізнесу в країні.