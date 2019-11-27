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Все про:законопроект (863) податки (846) Южаніна (79)

 Законопроєкт №1210 відкине українську податкову систему на 7 років назад, - Южаніна

Ухвалення законопроєкту №1210-д відкине українську податкову систему на 7 років назад.

Таку думку висловила народна депутатка від "Європейської Солідарності" член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, пише Мінпром.

"Питання не тільки в підвищенні ставок податків, а й в тому, що в частині адміністрування пропонується ввести неоднозначні терміни і розмиті поняття, від яких ми відійшли 7 років тому. Створюється відчуття, що за основу цього законопроєкту взято чиюсь невдалу дисертацію, і зараз цей документ настійно намагаються "протягнути" в залі Верховної Ради виключно заради своєї вигоди", - сказала вона.

Н.Южаніна нагадала, що раніше бізнесу та народним депутатам було обіцяно, що в нинішньому вигляді законопроєкт не розглядатиметься парламентом, а буде кардинально змінений і розділений на кілька частин, що політик вважає логічним. "Але чомусь знову ініціюється розгляд вже доопрацьованого законопроєкту", - додала нардепка.

Вона також звернула увагу на те, що раніше Верховна Рада виключила із Кримінального кодексу статтю 205 "Фіктивне підприємництво", але законопроєктом №1210-д пропонується ввести ще жорсткіші норми, які посилять тиск податкових органів на бізнес. За її словами, законопроєктом вводяться норми, які дають можливість фіскальним органам завжди трактувати на свою користь докази щодо фіктивних або уявних операцій.

"Сьогодні я почула відгуки з регіонів, від своїх колег з нашої політичної сили, що бізнес благає до кінця року нічого не приймати в сфері змін до Податкового кодексу, тому що всі перебувають у наднапруженому стані. Я хочу просити сьогодні керівництво комітету вчинити саме таким чином і не примушувати бізнес перереєструватися в інші країни, більш того, що прикладів таких вже дуже багато", - повідомила Н.Южаніна.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес-асоціація заявила про те, що прийняття законопроєкту №1210 негативно відіб'ється не тільки на інвестиційному кліматі країни, а й призведе до скорочення доходів бюджету. А Спілка підприємців України закликала відкликати законопроєкт, який шкодить розвитку бізнесу в країні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162153
 
 
 Топ коментарі
 
Так вся Украина уже отбрасывается во времена пенькобежца. Астанавитесь,зелики! Пока не поздно.
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Южанина стала переживать за налоговую систему !!!! Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 4325 Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 4325 Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 4325 Воровать становится все тяжелее , могут "закрыть" без крыши . Подгорает.
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альянс ахметова-новинского-пороха не прекращает борьбу против проекта 1210. значит, хороший закон.
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Так вся Украина уже отбрасывается во времена пенькобежца. Астанавитесь,зелики! Пока не поздно.
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при таком управлении страной что бы стране достичь уровня пенькобежца нужно лет 50-70
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Скажи Кучме спасибо. Именно он увеличил темпы развития экономики. А Янек все сделал, чтобы угробить Украину. Слава Богу нашлись люди, которые встали у руля в тяжелые времена после Янека.
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ага если бы эти люди имели совесть и не крали то люди б за них голосовали двумя руками а так они даже кловунам проиграли
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Коли Бог хоче покарати, забирає розум. Чим скоріше приймуть, тим скоріше "відійдуть" в Ростов Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 3185 Вже все надоїло. Навіть Вітя Овощ такого собі не дозволяв
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Южанина стала переживать за налоговую систему !!!! Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 4325 Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 4325 Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 4325 Воровать становится все тяжелее , могут "закрыть" без крыши . Подгорает.
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все , что говорят с еврожопы- не стоит ничего, они будут только срать, срать и еще раз срать
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А что она не так сказала? Уйдут последние -Южанина и Зеркаль, вот тога они все, под руководством преЗЕдента-наркомана, жиденько обосрутся. Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 8175
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ничего она и предприниматели не понимают как будет хорошо, потерпите)) деньги ведь надо где-то собирать,помощи от мвф то пока нет))
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если наглой свинюшке не нравится - значит будет лучше
это прекрасно!!!! Законопроект №1210 отбросит украинскую налоговую систему на 7 лет назад, - Южанина - Цензор.НЕТ 8407
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пеюилы все ещё бредят...
эй дякулы - закусывать надо
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ЗЕссыкло, когда сдаваться к такому же уклонисту как ты - ЗЕленой Сопле пойдёшь?
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какая зрелая мысль .это как когдато в украине говорили - на зло врагам козу продам , чтоб дети молоко не пили.
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альянс ахметова-новинского-пороха не прекращает борьбу против проекта 1210. значит, хороший закон.
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Тебе нравится альянс путин- розенберг- жириновский?
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ок. отвечу. мне не нравится альянс ахметова-новинского-пороха-путина- розенберга- жириновского
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Та ты уже с Петей нарулила так, что дальше и отбрасывать некуда.
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Во, потужнi рехворматори опять голос подали. А вообще эта Южанина с..ука редкостная
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Раз так подгорает, то закон хороший.
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Для кого хороший? Для врагов Украины хороший? Тогда , да.
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Да отличный закон. Правда, когда в стране не останется ни рабочих, ни предпринимателей, с кого будут получать поборы менты, налоговики, прокуроры, судьи? Этот момент пока не отражен в законодательстве, это упущение. Надо законодательно урегулировать этот момент, приписать, скажем, к одному менту двух рабочих и одного ФОПа, шишкам покрупнее - рабочих больше, плюс к ФОПам ещё пару фирм попроще. Те кто у руля - плюс получают в кормление какую-нибудь монополию. Вот тогда точно заживем!
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да как не останется вчера приглашал украинцов эстонии вернутся , сч еще и с литви пригласит . скоро у вас рабочих мест не будет
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Это вы про клоуна? Так он же клоун, это он шутил, работа у него такая, шутить. Нельзя же вот так слова буквально воспринимать.
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Твоя логика позволяет предположить что если Анька -это Анна, то Ванька-это ванна.
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Оччень умная женщина!!!
Когда она сказала, что сумму растаможки авто нельзя понижать. Иначе, по мнению НарДеПкши, это приведет к увеличению автомобилей - и дороги не справятся с массовым движением. Тогда я понял: песец этой стране ...если у ее руля такие "гении".
В нормальной стране ее бы уже забыли навсегда. А у нас есть Цензор. И такое гавно всегда будет "на плаву".
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ну если про розтаможку то святое . розтаможка должна быть бесплатной .как всегда все на шару.
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розмитнення- це "копійка в морі"..

Ще раз.
Основне,де ВТРАЧАЄ УКРАЇНА -БАнківський сектор..
Єдиний ,що приносить дохід.. ОСОБЛИВО західним фінансовим спекулянтам..

ТОМУ ЦІ СУКИ ВГРИЗЛИСЬ ЗУБАМИ У БАНКІВСЬКУ СТАВКУ 15,5 і тримають її з останніх сил..

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Эта "оччень умная женщина" была одним из инициаторов закона о посылках, и решила за всех украинцев:

"По мнению Южаниной, уменьшение безналогового лимита до 100 евро не повлияет на рядовых граждан, которые заказывают товары на международных площадках."

Так что все эти рехворматоры одним миром мазаны, и вешать их на одной гилляке надо.
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Інтерв"Ю з Томашем Фіалою(Драгон Кепітал-інвестбанківський бізнес)....

зверніть увагу на виділене :

- Як ви, в хорошому сенсі, продаєте Україну інвесторам і будь-що зараз можна інвестувати в країні крім ОВДП?
- Інвестбанки - в якомусь сенсі, популяризатори країни. Ми виконуємо роль дипломатів, промотуємо Україну і намагаємося її представити інвесторам з одного боку правдиво, з іншого - в привабливому світлі. У нас стакан завжди наполовину повний.

ПРОГОВОРИВСЯ Законопроєкт №1210 відкине українську податкову систему на 7 років назад, - Южаніна - Цензор.НЕТ 3337

Южаніна..Маркарова..Фіала..Гонтарєва..Яресько ,тепер і Гончарук ,американська Демократична партіяі вся решта "соросівська пи..добратія -власне приготвались ПРОМОТАТИ Україну (
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Отбросит назад?.... Да ничего страшного - все равно, движемся в зад!
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Эта система благодаря БПП и так в каменном веке,ваши дичайшие и коррупционные ЕСВ и ПДВ делают невозможным предпринимательство без взяток в гфс и держпрацю.
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а скажи мені Дж. Джонсоне, а хто у нас в Україні та лярва, що прийняла дану модель оподаткування?

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за що так цінні "обговорення" статті на Цензорі, так це засиллям експердів та нульових з таким же рівнем IQ. Законопроєкт №1210 відкине українську податкову систему на 7 років назад, - Южаніна - Цензор.НЕТ 8766
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