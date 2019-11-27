EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1311  22
Все про:Кабмін (3337) трудова книжка (5) Дмитро Дубілет (48)

 Кабмін погодив законопроєкт, який зробить трудові книжки необов'язковими, - Дубілет

Сьогодні на засіданні Кабміну було підтримано законопроєкт, який має зробити трудові книжки необов'язковими.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що тепер законопроєкт має підтримати Верховна Рада.

Також Дубілет повідомив про дві інші постанови, покликані полегшити життя українцям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні запускаємо в роботу законопроєкт і акти уряду, які скасують обов'язковість трудових книжок, - Дубілет

"Ухвалили постанову, якою передбачено, що громадяни зможуть попросити роботодавця передати в електронній формі інформацію про стаж до 2000 року (зараз у Пенсійному фонді є інформація тільки з 2000-го року). Це дасть змогу в майбутньому зробити призначення пенсій та інших соціальних виплат повністю дистанційним, без необхідності відвідувати Пенсійний фонд.

Також ухвалили ще одну круту штуку. Цією постановою ми дали можливість отримувати електронні сервіси пенсійного фонду (наприклад, різноманітні довідки) не тільки за допомогою цифрового підпису, а й за допомогою BankID", - розповів міністр.

Кабмін погодив законопроєкт, який зробить трудові книжки необовязковими, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162151
 
 
 Топ коментарі
 
Мой университет и техникум, декрет по уходу за ребенком - до лампочки. Потому, что всё это было у меня до 2000 года. Трудовая - до лампочки. Образование - до лампочки. Всё, что есть и было хорошего в стране, эта власть уничтожает. Останется проституция, наркота, игровые рулетки и автоматы, жульничество, разбой и оружие. Господа олигархи! А что вы жрать будете, если вот тал людей тасуете, как карты? Значит, Донбассу - пенсию - плиз, а нам - фигвам? Ну вот как не материться то??
 показати весь коментар
 
Сейчас из ОРДЛО вам напередают... с 1913 года... те 62 лярда вам цветочками покажутся.
 показати весь коментар
 
Это прикол такой? Попросить работодателя - передать в электронной форме инфо о стаже до 2000 года... Много он видел предприятий, еще живущих родом из 90-х?... а 50-х?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
дебилье.. ля... не они не то что ...оцы они вообще дауны инцестные....
 показати весь коментар
 
 
Это прикол такой? Попросить работодателя - передать в электронной форме инфо о стаже до 2000 года... Много он видел предприятий, еще живущих родом из 90-х?... а 50-х?
 показати весь коментар
 
 
Дубилет толковый малый, но ему задачи надо правильные ставить...
 показати весь коментар
 
толквьій малЬІй з рукава коломИйського. Саме він йому ставить правильні завдання Кабмін погодив законопроєкт, який зробить трудові книжки необов'язковими, - Дубілет - Цензор.НЕТ 797
 показати весь коментар
 
Могу себе представить, какой бардак начнется после принятия этого закона, да еще в турборежиме Кабмин согласовал законопроект, который сделает трудовые книжки необязательными, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5735
 показати весь коментар
 
 
Такие вещи очень помогают аншлюзу и аннексии, если вдруг чего, то никаких документов, свидетельств нет, не остается, а сервера "сгарели". Вероятно так советуют тайньіе советники из-за рубежа. Оно как бьі и нормально, но в другое время и в другом контексте, ь и в комплексе с другими решениями.
 показати весь коментар
 
 
Кабмин согласовал законопроект, который сделает трудовые книжки необязательными

А ещё зарплаты и пенсии.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас из ОРДЛО вам напередают... с 1913 года... те 62 лярда вам цветочками покажутся.
 показати весь коментар
 
 
"с 1913". Когда я учился в школе, в учебнике по политэкономии все экономические показатели сравнивались с уровнем 1913 года. Повеселил ты меня. Кабмин согласовал законопроект, который сделает трудовые книжки необязательными, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5514
 показати весь коментар
 
 
Мой университет и техникум, декрет по уходу за ребенком - до лампочки. Потому, что всё это было у меня до 2000 года. Трудовая - до лампочки. Образование - до лампочки. Всё, что есть и было хорошего в стране, эта власть уничтожает. Останется проституция, наркота, игровые рулетки и автоматы, жульничество, разбой и оружие. Господа олигархи! А что вы жрать будете, если вот тал людей тасуете, как карты? Значит, Донбассу - пенсию - плиз, а нам - фигвам? Ну вот как не материться то??
 показати весь коментар
 
 
Донбасс- пострадавшая территория,их Россия через куй кинула.Им нужнее.А Вам сочувствие.
 показати весь коментар
 
 
Есть какие-то цивилизованные страны где не так?
 показати весь коментар
 
Что где не так? По-Вашему выходит, что жизнь в Украине началась только в 2000 году? Не было людей, не было университетов, не было декретных отпусков и т.д.?? Никто не работал? Почему же тогда все мои данные. внесенные в трудовую книжку ДО 2000 года - не нужны? На них НЕ будет пенсия насчитываться!!? ПОЧЕМУ? Потому, что какому то дяде ...в голову стукнула??
 показати весь коментар
 
 
Будут по справкам брать. У кого из дурдома - в Кабмин, у кого из колонии - в депутаты. Кабмин согласовал законопроект, который сделает трудовые книжки необязательными, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8420
 показати весь коментар
 
 
любое действие нужно прямо доходчиво
разьяснить разжевать может это и лучше
а вы просто испугали население
при оформлении пенсий з/п после 2000 г.просто
 показати весь коментар
 
 
Теперь будут не в отделах кадров пороги оббивать, а ходить к хакерам которые на взлме и подделке трудового стажа озолотятся.
Держава в сматфоні, стаж в флешці, а землі немає бо продадуть.
 показати весь коментар
 
 
Дуплет вообще дупля не отбивает , а кто будет делать эту базу, тем более если половины работодателей до 2000 года уже давным-давно нет.
 показати весь коментар
 
 
Многое в архиве. Кто-то закрылся. Кто-то умер из работодателей. Что-то на оккупированной территории. Ну и как?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору