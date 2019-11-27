 Сьогодні Україна є хорошим місцем для інвестицій, - Зеленський на Україно-литовському економічному форумі у Вільнюсі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Україну та Литву єднають давні економічні зв’язки. Їхні корені сягають часів торговельного шляху "із варяг у греки" та навіть глибше. Торговельні зв’язки між нашими народами ніколи не припинялися, активно розвивалися й набували нових якісних форм", – зазначив президент.
Зеленський підкреслив, що підкреслив, що значний досвід литовських підприємців щодо співпраці з провідними компаніями Європи та успішна адаптація до європейських стандартів дадуть змогу спільно нарощувати вигідні економічні зв’язки й виходити на ринки інших країн.
Глава держави закликав литовський бізнес інвестувати в Україну.
"Хочу звернутися до представників литовських компаній, які присутні в цьому залі: сьогодні Україна є гарним місцем для інвестицій. Приємно, що в останні роки литовські компанії не тільки не залишили український ринок, а й продовжили розвивати свої інвестиційні проекти", – наголосив Володимир Зеленський.
Як приклад він назвав литовські компанії, що працюють в Україні: "БТ Інвест" ("Новус"), "Тройдена", "Модус Груп", "БОД Груп" та інші.
Президент назвав символічним, що 27 листопада відкривається друга литовська сонячна електростанція в Івано-Франківській області.
"Інвестуйте в Україну! Маємо надію, що результатом роботи форуму будуть нові ідеї та нові взаємовигідні зв’язки між підприємствами, компаніями та окремими регіонами України й Литви", – резюмував Глава держави.
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коломойському розкажи!
но он куда-то успел слинять...
а жаль!
Но сначала наведите порядок в полиции, сбу, прокуратуре и судах.
В стране беспредел. Никакие инвестиции сюда не придут
«Он базируется на притоке спекулятивного капитала, который гарантирует сверхприбыли. На мой взгляд, ошибочная политика Нацбанка, который держит ставку рефинансирования, ну очень высокой, и Министерства финансов, которое привязало ставку по ОВГЗ к ставке рефинансирования», - сказал он.
На вопрос о необходимых действиях, он отвечает, необходимо очень сильно уменьшать учетную ставку.
«Я бы сейчас уже пошел на 10 процентов, таким образом доходность облигаций уменьшил до 10 процентов, чтобы прекратить спекулятивный приплыв капитала. Мы козла запустили в огород. То есть на наш внутренний рынок запустили наших коррупционеров и иностранных спекулянтов, которые пользы никакой для страны не приносят, они просто вымывают наш бюджет», - добавил он.
«Это может быть какое-то заявление очень уважаемой институции, что беспрецедентные заимствования по беспрецедентно высоким ставкам. Ну если сейчас там мир привлекает, Европа, под минусовую ставку евро, то правительство гордится, что они привлекают евро под семь процентов. Это все равно, что в долларах под десять. И тогда, если все вот так оставить, то через некоторое время, неделю, месяц, может даже 2-3 месяца, произойдет какое-то событие, триггер, которое заставит вот этих спекулянтов бежать с рынка. И тогда будет достаточно значительная девальвация национальной валюты. А второй риск, что рынок получит неправильные сигналы, он дает сигнал импортерам завозить продукцию и экспортерам уменьшать производство и экспорт, потому что импортеры имеют преимущество над производителями украинской продукции. Это еще и вредно для экономики, поэтому, я об этом говорил полгода назад, что это приведет к падению темпов промышленности. То есть наш производство станет, оно уже стало, жертвой такой необдуманной валютно-курсовой политики. То есть, будет падать производство», - резюмировал Александр Савченко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/343515-my_zapustili_kozla_v_ogorod_ekonomist_rasskazal_pochemu_ukreplenie_grivny_eto_ploho
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И будет место для инвестиций!
Так что, как говорит моя пожилая зебилоидная соседка- Та шо ж это такое? гривна падает- цены растут, гривна растет- цены все равно растут.
А я и говорю ей: баб Лена, Ваши зеленые финансовые интеллектуалы, не успели просто на трускавецких курсах прочитать Адама Смита, потому что, когда люди на кнопки для голосования смотрят, как обезьяны на бином Ньютона - то в стране наступит разруха!
Потому что разруха она не в клозетах, а в головах! (с)
инвестируйте толпой,
яж в ростове жить хочу,
без бабла я пролечу,
вам браткам, зелёный свет,
и януковичу привет,
вовке путину откат,
и потом я буду свят.
а еще скажу я вам,
я в политике баран,
есть команда у меня,
а народ то все *****,
яж народу говорил я артист, а не дебил,
и народ поверил мне ,
призидент я уж везде.
прокурора я назначил,
контр разветку я загнул,
все для инвестиций сделал,
потому сосите ***.
кто шо вякнет, я такой,
я зеленский, я герой.
стихи то это проза все,
нельзя голосовати за дерьмо.
Президент Украины Зеленский Игорь Валерьевич.
- Пойду с тобой. К ушнику. Не могу его слышать.
(C)
@Anakoyher
🤔
который думает что инвесторы лохи
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блаЗЄнський, продай віллу в Італії та інвестуй ці гроші в Україну. Чи боїшся, що не буде куди тікати?
12 стульев.