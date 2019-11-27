 Монахову призначено мовним омбудсменом, - Кабмін

Про це повідомив у Facebook присутній на засіданні уряду народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Уповноваженою щодо захисту державної мови Кабмін призначив Монахову Тетяну Василівну", - написав він.
Кандидатуру Тетяни Монахової подало Міністерство культури, молоді і спорту.
Тетяна Монахова - докторка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри журналістики Чорноморського університету імені Петра Могили.
Монаховій 39 років. Вищу освіту здобула в Миколаївському педагогічному університеті імені Сухомлинського (спеціальність - вчитель української мови та літератури і англійської мови та зарубіжної літератури).
Докторську дисертацію захистила в 2015 році (тема - "Сучасні стратегії текстоскладання в українській мові").
Авторка монографії "Народництво, модернізм і постмодернізм в лінгвістиці", автор посібників "Дискурсивна риторика", "Українська діалектологія", "Культура української мови". Видається в Миколаєві.
Посаду мовного омбудсмена передбачено законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".