 Близько 25 000 гривень, - Мендель про свою зарплату

Про це Юлія Мендель розповіла в інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко, інформує Цензор.НЕТ.

25 (тисяч гривень. - Ред.). Трошки більше іноді. Ну, як 25... Там 15, потім якісь надбавки: за мову, за дисертацію, за ще щось... І потім я літаю (у відрядження. - Ред.), і там, типу, 100-200 доларів, от десь так", - сказала Мендель.

У постанові Кабінету Міністрів України зазначено, що посадовий оклад прессекретаря президента України становить 15 720 грн.

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