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 Політика України, Технології
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Все про:Укроборонпром (557) Попов Віктор (1)

 Швейцарці або німці бачать слово "Укроборонпром" - і все, моментально відмова. Він для них токсичний, - директор FED Попов

Державний концерн "Укроборопром" має імідж занадто токсичного, щоб працювати через нього в міжнародній кооперації.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив президент асоціації "Укравіапром", голова правління АТ FED Віктор Попов.

"Прийде "Антонов" сьогодні, наприклад, до "Ейрбас" і скаже: "Чуєш, давай я тобі буду робити крило". Він скаже:" Хто там буде домовлятися, "Укроборонпром"? Еее, ні". Припустимо, сьогодні ми купуємо обладнання в Європі. Це страшна справа. Ти посилаєш лист "Укроборонпрому", потім "Антонову". Швейцарці або німці бачать слово "Укроборонпром" - і все, це моментально відмова, тому що у них підприємствам, які займаються оборонкою, заборонено продавати обладнання без спеціальної ліцензії, яку треба дуже довго отримувати, і ніхто не стане з цим возитися!" - розповів Попов, дорікнувши українським чиновникам у тому, що вони не вивчають сучасне європейське законодавство.

Він також переконаний, що цивільну авіацію "треба обілити".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український авіапром сьогодні здатний генерувати близько 600 тис. робочих місць, - директор FED Попов

"Відокремити її від асоціативного зв'язку з оборонною промисловістю. Зробити так, як і в усьому світі! Нам потрібне агентство для розвитку транспортної та пасажирської авіації України!" - сказав Попов.

Повний текст інтерв'ю з Віктором Поповим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162143
 
   
 Топ коментарі
 
ШаКАЛадное амбре отпугивает??
🤔
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Пять первых комментариев, и ни одно тело не удосужилось статью прочесть, что поделать зебилы!
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Это потому что По "рошен" большой спец в международной политике и пользуется большим авторитетом на международном уровне
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А санкции всё равно против Х**лостана.
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Им за садизм, а вот нам скоро санкции введут за мазохизм с такими Зегенератами... Швейцарці або німці бачать слово "Укроборонпром" - і все, моментально відмова. Він для них токсичний, - директор FED Попов - Цензор.НЕТ 6890
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ничё не понимаю...сначала обсирать в три слоя, орать про Свинарчуков, броники не того калибру и прочую муйню, которую на голову не наденешь, на этом делать себе рейтинг а потом удивляться? Странные зелёные ребята...причём на всю голову
хлебайте теперь это счастье ситечком
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В мире вообще когда слышат Украина уже сплошной облом. Одно разочарование.
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а ти десь (крім Мавзолею) було? Крім ізіка- ще щось в змозі розрізнити? Швейцарцы или немцы видят слово "Укроборонпром" – и все, моментально отказ. Он для них токсичен, - директор FED Попов - Цензор.НЕТ 8668
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Не кіпішуй - весь світ як бачить слово "Газпром" стікає слюнями.
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Это потому что По "рошен" большой спец в международной политике и пользуется большим авторитетом на международном уровне
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уже весь мир знает, что порошенко маскировался под цвет шоколада, но оказался говном на палочке, вместо конфетки
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ну вот, как свыни наработали , пашинский , мародер мальдивский, свинярчуки
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Пять первых комментариев, и ни одно тело не удосужилось статью прочесть, что поделать зебилы!
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і воно їм треба, конспірацією страждати? Ніщо ж їх не видавало, включно з парашутами, що волочать за собою. Швейцарцы или немцы видят слово "Укроборонпром" – и все, моментально отказ. Он для них токсичен, - директор FED Попов - Цензор.НЕТ 7653
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Чета не пойму. Зачем эйрбасу третье крыло?
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Укроборонпром скомпрометувала не Україна, не оборона і не промисловість, а шоколадні мародерівці свинарчуки.
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засмерділо R... потугами розумових намагань... Швейцарці або німці бачать слово "Укроборонпром" - і все, моментально відмова. Він для них токсичний, - директор FED Попов - Цензор.НЕТ 287
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Вообще-то Вальцман уже полгода Украиной рулит. И да, статью прочитай, лапоть.
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Зато как парашенка всем вокруг хвалился! Пять лет всем вешал лапшу на уши(вместе со своими многочисленными подельниками), а сам, как оказалось, просто ****** деньги на крови и на горе.
"Всё тайное когда-нибудь становится явным"(с)
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смените табличку на " УкрНАТО", всего делов-то.
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Если бы ты удосужился прочесть статью, то осознал, что смена на "такую" табличку эффекта не даст.
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Не в табличке дело.немцам,а особенно швейцарцам украинская оборонка и в буй не упиралась.что можно у нас купить!
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что такое ооо фед и кто такой сей товарищь который чёто имеет таки сказать Швейцарцы или немцы видят слово "Укроборонпром" – и все, моментально отказ. Он для них токсичен, - директор FED Попов - Цензор.НЕТ 8647
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ну понятно наработки пролюбили своё продвинуть не могёте ведь то что в авионике федовцы предлагают это 80 е годы прошлого века
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шесть лет кацапы и местные полезные идиоты распространяли сурковские сплетни, и устроили антипорошенковскую ВОНЬ, -хоть топор вешай. Цель одна единственная - кто угодно, только бы не Порох. Вот и дождались . - на троне шут,- вождь идитотов и ватников.Жду не дождусь, что бы хоть одна ваша сплетня подтвердилась.....киздуны гребаные, подпевалы кремлевские...
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Зелебобы не смогли даже до конца статью прочитать. Только бы воздух испортить. Суть статьи, что нужно отделить военные заказы от гражданских.-- Ты посылаешь письмо "Укроборонпрома", потом "Антонова". Швейцарцы или немцы видят слово "Укроборонпром" - и все, это моментально отказ, потому что у них предприятиям, которые занимаются оборонкой, запрещено продавать оборудование без специальной лицензии, которую надо очень долго получать, и никто не станет с этим возиться!" - рассказал Попов, упрекнув украинских чиновников в том, что они не изучают современное европейское законодательство.Источник: https://censor.net.ua/n3162143
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А шож свыня 5 лет делала? Не могла преобрести лицензию? А,ну да.Оно ж псевдорехформами занималось и офшорами своими.
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Ещё рас прочти:
Ты посылаешь письмо "Укроборонпрома", потом "Антонова". Швейцарцы или немцы видят слово "Укроборонпром" - и все, это моментально отказ, потому что у них предприятиям, которые занимаются оборонкой, запрещено продавать оборудование без специальной лицензии, которую надо очень долго получать, и никто не станет с этим возиться!" - рассказал Попов, упрекнув украинских чиновников в том, что они не изучают современное европейское законодательство.
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Еще раз прочти хотябы первое мое предложение.
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Не один год уйдёт,шоб отмыть это слово он шыкаладного дерьма
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вейцарцы или немцы видят слово "Укроборонпром" - и все, моментально отказ

Примерно то же со словом Украина в бизнесе/инвестициях -отдают на откуп Рашкинцам и Полякал в лучшем случае..
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Деньги любят тишину, пока идёт война можно забыть о кооперации.
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сделайте как с нефтегазом,делите на двое и проблема исчезнет))
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Зебилы, один абзац для вас - много. Ваши мозги это не осилят. Потому приведу предложение, Одно, но важное. "Швейцарцы или немцы видят слово "Укроборонпром" - и все, это моментально отказ, потому что у них предприятиям, которые занимаются оборонкой, запрещено продавать оборудование без специальной лицензии, которую надо очень долго получать, и никто не станет с этим возиться". Тупоголовые, при чем здесь Порошенко?
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непосильну працю берете на себе (просвітницьку), нехай самі та ніжками, ніжками... для початку.
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Нет не одной развитой страны в мире, где предприятия занимающийся оборонкой могут продать от себя хотя бы один примитивный шуруп без специальной лицензии, которую очень долго получать и не факт что власти еще дадут эту лицензию.
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Зато слова "Газпром" и "Сев.поток-2" для этих очень щепетильных стран ну просто мёдом мазаны
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Т.е. Порошенко так нагадил, что с нами уже никто не хочет иметь дела. Фу, мерзость
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то есть ты тупая лахта,которая не умеет читать)))))))))))))капец,какие все свинособаки с земанкрутами тупорылые
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Это вы, порохоботы, гадите на украденные мародером деньги
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угу,а вас ,земанкрутов,зекретин обдирает до нитки и даже молока лишить собирается Швейцарці або німці бачать слово "Укроборонпром" - і все, моментально відмова. Він для них токсичний, - директор FED Попов - Цензор.НЕТ 7276
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Пусть пишут в письмах "Свиноборонпром". Будет честно и возможно удастся обмануть иностранных партнеров.
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А, че алени разжились армией? Или будет за вас НАТО вписыватся, а потом вы будете кукарекать против США? Не переживайте не Россия так Украина окупирует вас. Будет обратно фриц синонимом молдавана
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какой то гнилой чёс. И Эйрбас и Боинг по уши в оборонных заказах от множества стран. Работают и это им не мещает, военные заказы - их лакомый и большой кусок рынка
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