 Швейцарці або німці бачать слово "Укроборонпром" - і все, моментально відмова. Він для них токсичний, - директор FED Попов

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив президент асоціації "Укравіапром", голова правління АТ FED Віктор Попов.
"Прийде "Антонов" сьогодні, наприклад, до "Ейрбас" і скаже: "Чуєш, давай я тобі буду робити крило". Він скаже:" Хто там буде домовлятися, "Укроборонпром"? Еее, ні". Припустимо, сьогодні ми купуємо обладнання в Європі. Це страшна справа. Ти посилаєш лист "Укроборонпрому", потім "Антонову". Швейцарці або німці бачать слово "Укроборонпром" - і все, це моментально відмова, тому що у них підприємствам, які займаються оборонкою, заборонено продавати обладнання без спеціальної ліцензії, яку треба дуже довго отримувати, і ніхто не стане з цим возитися!" - розповів Попов, дорікнувши українським чиновникам у тому, що вони не вивчають сучасне європейське законодавство.
Він також переконаний, що цивільну авіацію "треба обілити".
"Відокремити її від асоціативного зв'язку з оборонною промисловістю. Зробити так, як і в усьому світі! Нам потрібне агентство для розвитку транспортної та пасажирської авіації України!" - сказав Попов.
Повний текст інтерв'ю з Віктором Поповим читайте тут.
🤔
хлебайте теперь это счастье ситечком
"Всё тайное когда-нибудь становится явным"(с)
Ты посылаешь письмо "Укроборонпрома", потом "Антонова". Швейцарцы или немцы видят слово "Укроборонпром" - и все, это моментально отказ, потому что у них предприятиям, которые занимаются оборонкой, запрещено продавать оборудование без специальной лицензии, которую надо очень долго получать, и никто не станет с этим возиться!" - рассказал Попов, упрекнув украинских чиновников в том, что они не изучают современное европейское законодательство.
Примерно то же со словом Украина в бизнесе/инвестициях -отдают на откуп Рашкинцам и Полякал в лучшем случае..