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Все про:Зеленський (3689) Путін (11895) нормандська четвірка (703)

 У Зеленського і Путіна буде окрема зустріч після саміту в "нормандському форматі", - помічник Путіна Ушаков

Президенти Росії і України зможуть провести в Парижі 9 грудня окрему зустріч після зустрічі в "нормандському форматі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

"Я думаю, що до цього йдеться, щоб провести окрему зустріч... Вони перебуватимуть в одному приміщенні. Думаю, вони переговорять один із одним", - припустив Ушаков.

За його словами, програма візиту Путіна до Парижа поки не узгоджувалася, але вона включатиме три елементи: переговори, робочий обід і пресконференцію.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ заявив, що на саміті "нормандської четвірки" РФ закличе Україну до "прямого діалогу з Донбасом".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162142
 
 
 Топ коментарі
 
В боевой истребительной бригаде ВCУ в Полтавской обл., которая прикрывает воздушное пространство на востоке и севере страны, сокращают 170 должностей. Как хорошо, что в воюющей стране к власти пришла "партия мира".
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Неужели ЗЕкловуну дадут таки лизнуть хозяйский сапог??
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