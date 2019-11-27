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 Економіка, Фоторепортаж
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 В Одесі податкова міліція блокувала торгівлю контрабандним алкоголем іноземного виробництва. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області припинили торгівлю незаконно ввезеним в Україну іноземним алкоголем і вилучили велику партію продукції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В Одесі податкова міліція блокувала торгівлю контрабандним алкоголем іноземного виробництва 01

Під час проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж-2019" і в рамках справи про адміністративне правопорушення було встановлено, що через низку спеціалізованих магазинів, розташованих на території обласного центру, здійснюється торгівля алкогольною продукцією іноземного виробництва, ввезеної в Україну поза митним контролем.

Крім того, згадану продукцію також продавали через спеціалізований сайт в мережі інтернет і через закриті групи в месенджерах.

В Одесі податкова міліція блокувала торгівлю контрабандним алкоголем іноземного виробництва 02

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В Одесі податкова міліція блокувала торгівлю контрабандним алкоголем іноземного виробництва 03

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 1 тис. 163 літра алкоголю іноземного виробництва відомих світових брендів без марок акцизного податку України загальною орієнтовною вартістю майже 600 тис. грн.

В Одесі податкова міліція блокувала торгівлю контрабандним алкоголем іноземного виробництва 04

В Одесі податкова міліція блокувала торгівлю контрабандним алкоголем іноземного виробництва 05

Проти правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 164-1 і 164-5 КУпАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162140
 
 
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Я вас умоляю,какое оно иностранное? Усатовские цигане им торгуют давно и вовсю,и делают эту
- я называю диетическую водку со спирта Рояль. Этого дерьма полная Одесса,но не один,уважающий себя одессит это пить не будет. На дютиках кормимся.
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Опять ирландский вискарь подорожает... В Одессе налоговая милиция блокировала торговлю контрабандным алкоголем иностранного производства - Цензор.НЕТ 171
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Їх можна зрозуміти - скоро Новий рік, корпоративи, гулянки.....)
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Не понял - импортным был спирт или этикетки?

В Одессе налоговая милиция блокировала торговлю контрабандным алкоголем иностранного производства - Цензор.НЕТ 2466
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Пускай лутьше пьют китайский спирт с фекалий переброжений а не качественно фильтрований ))
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