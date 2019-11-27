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 До парламенту Білорусі внесено законопроєкт про звільнення експрезидента від кримінального переслідування за дії, вчинені під час перебування при владі

Депутат Палати представників Білорусі Анна Канопацька внесла на розгляд у парламент законопроєкт про гарантії експрезиденту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Euroradio.fm".

Як пояснює сама депутат, сьогодні в білоруському законодавстві є значний пробіл у питаннях наступності і змінюваності влади. Тому вона пропонує ухвалити закон "Про гарантії президенту Республіки Білорусь, який припинив виконання своїх повноважень, і членам його сім'ї".

Вона пропонує зберегти за експрезидентом і його сім'єю медобслуговування на колишньому рівні, призначити високу пенсію членам сім'ї експрезидента після його смерті. Експрезиденту пропонується залишити одну з державних резиденцій, а також урядовий зв'язок.

Канопацька пропонує дати експрезидентові гарантії недоторканності і позбавити його адміністративного і кримінального переслідування за дії, вчинені під час президентства.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162136
 
   
 Топ коментарі
 
Назначил себя невиновным. Петруша, наверное, локти сейчас кусает. В парламент Беларуси внесен законопроект об освобождении экс-президента от уголовного преследования за действия, совершенные во время пребывания у власти - Цензор.НЕТ 8583
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Посадил как-то Бацька картошку, а вырос мальчик Коленька.. потому что, гены..
В парламент Беларуси внесен законопроект об освобождении экс-президента от уголовного преследования за действия, совершенные во время пребывания у власти - Цензор.НЕТ 5704
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В Нидерландах сейчас как раз время употребления марихуаны, со всех кафешек идет запах конопли. Вот кретову и накрыло.
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Бацька уже засомневался, что больше не выберут...
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Назначил себя невиновным. Петруша, наверное, локти сейчас кусает.
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Ні. блаЗЄнський кусає лікті. Бо, маючи повноту влади як диктатор, нічого пред'явити Порошенкові не може До парламенту Білорусі внесено законопроєкт про звільнення експрезидента від кримінального переслідування за дії, вчинені під час перебування при владі - Цензор.НЕТ 5769
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Посадил как-то Бацька картошку, а вырос мальчик Коленька.. потому что, гены..
В парламент Беларуси внесен законопроект об освобождении экс-президента от уголовного преследования за действия, совершенные во время пребывания у власти - Цензор.НЕТ 5704
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Монархия есть более нормальная смена власти, чем президентство. Отец вынужден оставить сыну нормальную страну. До парламенту Білорусі внесено законопроєкт про звільнення експрезидента від кримінального переслідування за дії, вчинені під час перебування при владі - Цензор.НЕТ 4754
Наши же упыри оставляют детям побольше наворованых денег.
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Зебилы сделают тот же закон, но не поможет, новый парламент отменит это закон и посадят вашего зелебобика В парламент Беларуси внесен законопроект об освобождении экс-президента от уголовного преследования за действия, совершенные во время пребывания у власти - Цензор.НЕТ 3381
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О как?! Накуралесил, узурпировал власть и никакой ответственности? Даааа.... Дела....
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такой себе в кресле преза обогащался и убивал оппонентов, а тут бац и амнистия всех преступлений еще и огромная пенсия. люмпены одобряют.
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Вот это поворот, а кого наказывать будем чиновников?
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Все правильно. Это у папуасов принято сьедать вождя племени, что бы его сила перешла к членам общества. Ну, или преследовать, а у нас все по закону будет.
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мальчик Коленька собирается сделать выдающуюся карьеру в политике..
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Диктаторы панически трусливы и такой "филькиной грамоте" не поверят. Тем более остается вариант "Чаушеску".
Скорее часть спецоперации, призванной ввести Запад в заблуждение, обеспечить явку граждан на "выборы" и тем самым легитимизировать свое переназначение.
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Старо как мир, врагам закон, себе привилегии.
Бьіло соцмализм, стали феодализм, прогресом у Беларуси налицо)))
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Картофанычу это не надо , он еще не один Парламент переживет В парламент Беларуси внесен законопроект об освобождении экс-президента от уголовного преследования за действия, совершенные во время пребывания у власти - Цензор.НЕТ 9641
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Эту Конопацкую давно надо расстрелять.
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Потом на эрефии такой же закон примут, скажут "вон у белорусов есть".
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Скорей всего готовятся к подавлению протестов. Если будут пострадавшие, чтоб не нести ответственности
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"Канопацкая предлагает дать экс-президенту гарантии неприкосновенности и избавить его от административного и уголовного преследования за действия, совершенные во время президентства" - не точная формулировка!
Там написано - "освободить от ответственности за убийства, совершённые во время президентства"!
Дурак писал - дурак читал...
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Батька засцал! Натворил чудес, а теперь хочет обезопасить себя юридически!
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Ну прямо как Назарбаев и др руководители колоний До парламенту Білорусі внесено законопроєкт про звільнення експрезидента від кримінального переслідування за дії, вчинені під час перебування при владі - Цензор.НЕТ 650 До парламенту Білорусі внесено законопроєкт про звільнення експрезидента від кримінального переслідування за дії, вчинені під час перебування при владі - Цензор.НЕТ 4213
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