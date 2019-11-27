EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  373  14
Все про:фармринок (26) Дарница (11)

 Українська фарма потребує держпідтримки для просування на світових ринках, - Обрізан

Фармацевтичні компанії України успішно завойовують світові ринки, але для ефективної конкуренції із закордонними компаніями їм потрібна підтримка держави в питаннях просування.

Таку думку висловив генеральний директор фармацевтичної компанії "Дарниця" Андрій Обрізан в інтерв'ю виданню pharma.net.ua, коментуючи підсумки великої міжнародної фармацевтичної виставки CPhI Worldwide 2019, яка проходила в листопаді у Франкфурті (Німеччина).

"Треба популяризувати країну, показувати, що вона має добре розвинену індустрію. В ідеалі крім стендів великих виробників було б добре мати і павільйон України, де дати можливість взяти участь у виставці невеликим компаніям і навіть стартапам. Державна підтримка малих підприємств, яким самим не під силу участь у виставках такого рівня, має стати трендом. Разом ми могли б досягти кращого результату", - зазначив він.

Гендиректор "Дарниці" підкреслив, що на тлі уповільнення розробки нових молекул і зростання кількості брендів на світовому ринку роль маркетингу посилюється. Тому дуже важливо максимально комплексно підходити до просування української продукції.

CPhI Worldwide - одна з найбільших фармацевтичних виставок у світі. Цьогоріч на неї приїхали 45 тис учасників зі 165 країн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн. Бенефіціари "Дарниці" - родина Загорій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162135
 
 
 Топ коментарі
 
Жирно этим фарм-мафиози не будет?Давайте еще будем из госбюджета поддерживать производителей алкоголя.
 показати весь коментар
 
Здорово придумал, расходы - государству, доходы - обризанным... Хотя у нас и так все доходы обризанным идут. Українська фарма потребує держпідтримки для просування на світових ринках, - Обрізан - Цензор.НЕТ 4406
 показати весь коментар
 
Вот поддержка участия в выставках - это дело хорошее! Вот только вопрос - а нажрались детки начальства достаточно, чтобы побрезговать шаровой поездкой в какую-то Германию?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Жирно этим фарм-мафиози не будет?Давайте еще будем из госбюджета поддерживать производителей алкоголя.
 показати весь коментар
 
 
Здорово придумал, расходы - государству, доходы - обризанным... Хотя у нас и так все доходы обризанным идут. Українська фарма потребує держпідтримки для просування на світових ринках, - Обрізан - Цензор.НЕТ 4406
 показати весь коментар
 
 
Фармацевтические компании Украины успешно завоевывают карманы нищих украинцев.пенсионеров и больных...оббирая их как липу
 показати весь коментар
 
 
Ну так візьми листок подорожника і приклей до лоба. А потім коли трохи попусте, то сходи в аптеку і зрівняй ціни на імпортні ліки і їх аналоги українського виробницва, там різниця в 3-4 рази, а вдеяких випадках в 10 разів. Так тобі для порівняння, загугли ціни на Но-шпа і дротаверин там в 2,5 рази різниця. Так що помовч.
 показати весь коментар
 
Скажіть ще,що вони собі в убиток ліки виробляють та продають) Лицарі-Робін Гуди,шляхетні філантропи Імпортні ліки-це ліки взагалі з іншого світу, де рівень життя та медицини геть інший,як і якість виробництва-саме як ви і написали в 10 разів вищий.
 показати весь коментар
 
 
Тобі ж ніхто не мішає замість Но-шпи,купити дротаверин хрин один по хімії,але досить багато українських ліків є дорожчі від аналогів ,котрі виробляє ЄС.. загугли препарати ,без котрих людині важко вижити ,а замість Но -шпи ,100 мабуть більше знеболювальних знайдеш ...
 показати весь коментар
 
Украинский автопром мы уже поддерживали. Пошлины на ввоз авто до сих пор такие, как будто мы самая богатая страна Европы.
 показати весь коментар
 
 
Ким обрізан? Коли обрізан? Чого обрізан? Як бачимо, запитань більше, ніж відповідей. Насправді просто необхідно навести лад у фар ацевтиці. Усунути схеми і схематозників, як це почала робити Супрун. Найбільше завдавали шкоди українським фпрмацевмютам українські ж функціонери, які за "толіку малую" просували на наш ринок зарубіжні ліки з країн, не обтяжений демократією, продаючи їх втридорига і не допускаючи на ринок українські дешеві аналоги і ліки європейських виробників, які при згадці про позолотити ручку робили великі квадратні очі.
 показати весь коментар
 
мы уже курятине помогли завоёвывать рынки ,итог--- цена курятины выросла в трое Українська фарма потребує держпідтримки для просування на світових ринках, - Обрізан - Цензор.НЕТ 8671
 показати весь коментар
 
Курятине мы помогли бороться с дешёвыми и вкусными ножками Буша....
Эх, помню, стандартная ножка - 450 гр., на противень в духовке - как раз шесть штук....
Не то что нынешних ублюдочноворобьиных - десяток помещается с хребтами!
 показати весь коментар
 
 
Вот поддержка участия в выставках - это дело хорошее! Вот только вопрос - а нажрались детки начальства достаточно, чтобы побрезговать шаровой поездкой в какую-то Германию?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору