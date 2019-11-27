 Переговори з "Газпромом" не можуть закінчитися здачею національних інтересів, - Гончарук

Про це після засідання уряду сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Український уряд має низку завдань. Крім енергетичної незалежності - а це пріоритет номер один - у нас є завдання забезпечити зростання української економіки. Тому ми будемо робити все, щоб був дешевий енергоресурс. Але точно не ціною здачі національних інтересів", - заявив прем'єр-міністр, відповідаючи на запитання про те, наскільки прийнятною є пропозиція "Газпрому" щодо дешевого газу.
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Газпром все эти годы качает газ в ОРДЛО. С момента оккупации. Там за него никто не платил - все в долг. Или платил, но точно не нам. И тут Газпром выставляет Украине счет за этот газ на несколько миллиардов. Мол, ОРДЛО это Украина, да? Платите - все же логично. Но им не повезло с Яценюком, который пожал плечами и сказал - у нас нет протоколов за эти годы, мы формально у вас ни куба не купили. И с чего вдруг вы нам приносите счет? Газпром ругался, грозил судами, рассказывал, что он куда-то в ОРДЛО качал газ. Но Украине было плевать на эту истерику. Нет протоколов? Кабмин официально у вас ничего не покупал? Идите попрошайничать в другое место, что и куда вы качали - ваша личная половая драма. Арсений Петрович их тогда переиграл всухую и очень красиво. Газпром дважды приходил клянчить деньги и пугал судами. Оба раза был послан, и позориться в суде не рискнул. Нет протоколов по закупке? До свидания.
Министр предлагает эту историю переиграть. И закупать газ у РФ напрямую. То есть удавочку нам на шею сами наденем, и еще и за ОРДЛО будем платить.
Такої слабкої та нерозумної влади в нас ще не було..
Як може вижити пенсіонер на 1500 гривень"?
Що змінилось,якщо прем'єр Гончарук продовжує таку політику, як Гройсман.
Хіба може пенсіонер з пенсією в1564 гривні зробити операцію,пролікуватись,прожити в місяць за такі кошти?
27.11.2019, 14:49 • 162 • 0
Алексей Оржель
Политолог Кирилл Сазонов прокомментировал резонансные заявления министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля
"Я думал, что разговоры о покупке газа у России настолько очевидная глупость, что писать об этом не нужно. Но смотрю - профильный министр говорит об этом всерьез. И некоторые мои друзья, которые хорошо разбираются в экономике, но далеки от энергетики, не видят в этом проблемы", - отметил Сазонов.
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По его словам, "от этих прекрасных российских предложений несет ядом за километр", поскольку любая зависимость от РФ - риск.
"Будь то электроэнергия, газ или ядерное топливо - риск, - напомнил Сазонов. - Просто мы отдаем настоящему агрессору в руки нашу энергетическую безопасность. Рубильник Герус уже продал, теперь обсуждаем газовый вентиль".
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Политолог убежде: энергетическое сотрудничество с РФ - это не про бизнес. "Это про удавку на нашей шее, - заверил Сазонов. - Кремль ее затянет в любой момент, когда посчитает нужным. И мы сами делаем эту удавку и отдаем ее в руки врага?"
"Министр предлагает закупать газ у РФ напрямую. То есть удавочку нам на шею сами наденем, и еще и за ОРДЛО будем платить", - подытожил Сазонов.
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UAINFO
27.11.2019, 16:09 • 158 • 0
Видя, как медведчуковские глашатаи, "страна", прости господи, "юа" и прочие адепты "русского мира" и фанаты "Газпрома" ополчились на менеджмент "Нафтогаза" и одновременно продвигают идею "давайте жить дружно и простим 3 млрд долларов", только слепой не понимает, что именно они мешают русским снова навязать Украине невыгодную газовую сделку.
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Это вопрос не про персоналии. Можно не любить Коболева или Витренко за премию.
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Но черт побери, они так эффективно ставят "Газпром" раком, что глупо отстранят их от переговоров с "Газпромом" и давать право лезть туда вчерашним таксистам.
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Сергей ФУРСА
Существующий контракт кончаетеся 31 декабря 2019
Севпоток -2 достроят в 2021.
Разрыв ОДИН год.
Сможет ли Расия как-то этот год обойтись без Украины - вот в ЧЁМ вопрос!