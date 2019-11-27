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 Політика України
  2018  37
Все про:газ (1089) Газпром (497) Гончарук_Олексій (311)

 Переговори з "Газпромом" не можуть закінчитися здачею національних інтересів, - Гончарук

Уряд робитиме все для того, щоб отримати дешеві енергоресурси, але не ціною здачі національних інтересів.

Про це після засідання уряду сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Український уряд має низку завдань. Крім енергетичної незалежності - а це пріоритет номер один - у нас є завдання забезпечити зростання української економіки. Тому ми будемо робити все, щоб був дешевий енергоресурс. Але точно не ціною здачі національних інтересів", - заявив прем'єр-міністр, відповідаючи на запитання про те, наскільки прийнятною є пропозиція "Газпрому" щодо дешевого газу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162133
 
 
 Топ коментарі
 
Все это разговоры. В итоге они сделают все как хочет хуйло.
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Краще би Яценюк прем'єром був..
Такої слабкої та нерозумної влади в нас ще не було..
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будет как с Клитиной, - трахнули и выкинули
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будет как с Клитиной, - трахнули и выкинули
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Прем'єр Гончарук отчитався в податковій за переліт до Лондона?
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Ой шо ви такой мєлочний. Епоха ж бідності вже скінчилась.
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ВОТ от КИРИЛЛА САЗОНОВА
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Газпром все эти годы качает газ в ОРДЛО. С момента оккупации. Там за него никто не платил - все в долг. Или платил, но точно не нам. И тут Газпром выставляет Украине счет за этот газ на несколько миллиардов. Мол, ОРДЛО это Украина, да? Платите - все же логично. Но им не повезло с Яценюком, который пожал плечами и сказал - у нас нет протоколов за эти годы, мы формально у вас ни куба не купили. И с чего вдруг вы нам приносите счет? Газпром ругался, грозил судами, рассказывал, что он куда-то в ОРДЛО качал газ. Но Украине было плевать на эту истерику. Нет протоколов? Кабмин официально у вас ничего не покупал? Идите попрошайничать в другое место, что и куда вы качали - ваша личная половая драма. Арсений Петрович их тогда переиграл всухую и очень красиво. Газпром дважды приходил клянчить деньги и пугал судами. Оба раза был послан, и позориться в суде не рискнул. Нет протоколов по закупке? До свидания.
Министр предлагает эту историю переиграть. И закупать газ у РФ напрямую. То есть удавочку нам на шею сами наденем, и еще и за ОРДЛО будем платить.

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Все это разговоры. В итоге они сделают все как хочет *****.
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5 лет как-то обходились без кацапского газа пришли зебилы и сразу же хотят торговать с кацапами Переговоры с "Газпромом" не могут закончиться сдачей национальных интересов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4306
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Так то ж барига на крові торгував. А тепер Нелох не торгує.
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У нас з вами різне розуміння перемог і поразок. Детально, будьте ласкаві
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Таварісчі, інтєрєси Бєні ≠національні інтереси.
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Краще би Яценюк прем'єром був..
Такої слабкої та нерозумної влади в нас ще не було..
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Гончарук дозволив собі мільйонну поїздку на улюбленому літаку Януковича..Схоже, овоч пустив паростки всередині цих людей..свєршилась мєчта ідіотов
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До речі, - премьєр Яценюк летить в штати рейсовим літаком


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Зеленський :"Для чого ви говорили Порошенку на стадіоні"
Як може вижити пенсіонер на 1500 гривень"?
Що змінилось,якщо прем'єр Гончарук продовжує таку політику, як Гройсман.
Хіба може пенсіонер з пенсією в1564 гривні зробити операцію,пролікуватись,прожити в місяць за такі кошти?
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леха, ты шпала длинная, по подземному ходу будет тяжелей ползать чем азирову, крыса
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Не могут...но учитывая факт наличия зеленого стада у власти...именно так и заеончатся...
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а гончарук борги по комуналці заплатив,щоб за ніші мільйони ганять туди-сюди?
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вангую, слуги каломойши на переговорах с гаспромом не будут сдавать национальные интересы. правда это будут делать за счет украинских национальных интересов.
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а интересы партнеров из ЕС ты значит готов здать?и опять слушать каждую зиму от рашки "мы перекроем хохлам газ"?
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Якщо національні інтереси = інтреси Коломойського то так, здачі не буде, у іншому випадку можливо все що завгодно.
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Сазонов: Энергетическое сотрудничество с РФ - это не про бизнес. Это про удавку на нашей шее
27.11.2019, 14:49 • 162 • 0

Переговори з "Газпромом" не можуть закінчитися здачею національних інтересів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6801Алексей Оржель
Политолог Кирилл Сазонов прокомментировал резонансные заявления министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля
"Я думал, что разговоры о покупке газа у России настолько очевидная глупость, что писать об этом не нужно. Но смотрю - профильный министр говорит об этом всерьез. И некоторые мои друзья, которые хорошо разбираются в экономике, но далеки от энергетики, не видят в этом проблемы", - отметил Сазонов.
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По его словам, "от этих прекрасных российских предложений несет ядом за километр", поскольку любая зависимость от РФ - риск.
"Будь то электроэнергия, газ или ядерное топливо - риск, - напомнил Сазонов. - Просто мы отдаем настоящему агрессору в руки нашу энергетическую безопасность. Рубильник Герус уже продал, теперь обсуждаем газовый вентиль".
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Политолог убежде: энергетическое сотрудничество с РФ - это не про бизнес. "Это про удавку на нашей шее, - заверил Сазонов. - Кремль ее затянет в любой момент, когда посчитает нужным. И мы сами делаем эту удавку и отдаем ее в руки врага?"
"Министр предлагает закупать газ у РФ напрямую. То есть удавочку нам на шею сами наденем, и еще и за ОРДЛО будем платить", - подытожил Сазонов.
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Коболев и Витренко мешают россиянам навязать Украине невыгодную газовую сделку - Фурса
27.11.2019, 16:09 • 158 • 0

Переговори з "Газпромом" не можуть закінчитися здачею національних інтересів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6250
Видя, как медведчуковские глашатаи, "страна", прости господи, "юа" и прочие адепты "русского мира" и фанаты "Газпрома" ополчились на менеджмент "Нафтогаза" и одновременно продвигают идею "давайте жить дружно и простим 3 млрд долларов", только слепой не понимает, что именно они мешают русским снова навязать Украине невыгодную газовую сделку.
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Это вопрос не про персоналии. Можно не любить Коболева или Витренко за премию.
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Но черт побери, они так эффективно ставят "Газпром" раком, что глупо отстранят их от переговоров с "Газпромом" и давать право лезть туда вчерашним таксистам.
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Сергей ФУРСА
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Поэтому мы будем делать все, чтобы был дешевый энергоресурс. Но точно не ценой сдачи национальных интересов - наверное за безрукавку и галстук Гончарука .рашист подгонит дешевый энергоресурс??? Переговори з "Газпромом" не можуть закінчитися здачею національних інтересів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9988
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Объясните этому дебилу что рынок диктует цены, а не наоборот...а за дешовым газом поедишь вместе с зелей на Ростов...
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он "фахивець" на самокате по кабмину ездит Переговори з "Газпромом" не можуть закінчитися здачею національних інтересів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 748 понабирали идиотов "в следующем году экономика рост на 40%
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Если Зельцман со своим ЗЕклованами не влезет!
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Літак, с_ка, продай, з золотим унітазом, та літай як всі люди, от й гроші з'являться, а в цапів купляти газ не можна...
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Budet kak i Belorus desiovy gaz i polnoje zavisimost ot rosiji.Vmesto takogo stob resali kak umensit ************** gaz stob mense ego importirovat,vot zanimajetsia tem ze kak Julia zanimalas
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Про ЧТО базар?
Существующий контракт кончаетеся 31 декабря 2019
Севпоток -2 достроят в 2021.
Разрыв ОДИН год.
Сможет ли Расия как-то этот год обойтись без Украины - вот в ЧЁМ вопрос!
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Странно, вроде бы сразу после событий с Крымом, любые переговоры с "Газпромом" уже являются сдачей национальных интересов.
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Если он так сказал, значить всё будет наоборот.
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