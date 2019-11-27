 Переговори з "Газпромом" не можуть закінчитися здачею національних інтересів, - Гончарук

Про це після засідання уряду сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Український уряд має низку завдань. Крім енергетичної незалежності - а це пріоритет номер один - у нас є завдання забезпечити зростання української економіки. Тому ми будемо робити все, щоб був дешевий енергоресурс. Але точно не ціною здачі національних інтересів", - заявив прем'єр-міністр, відповідаючи на запитання про те, наскільки прийнятною є пропозиція "Газпрому" щодо дешевого газу.

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