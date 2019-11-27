 Суд зобов'язав забудовника знести 4 верхні поверхи в багатоповерховому будинку на Подолі в Києві

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, Господарський суд Києва завершив розгляд справи про знесення надбудови житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29.

Позов про знесення самочинно збудованої надбудови був поданий у 2014 році Київською міською радою як уповноваженою особою на розпорядження земельною ділянкою територіальної громади, на якій ведеться незаконне будівництво.



"27 листопада 2019 року Господарським судом міста Києва ухвалено рішення у справі №910/27779/14 за вказаним позовом, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що споруджена вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 в Подільському районі Києва", - йдеться у повідомленні.

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Зауважується, що задовольняючи позовні вимоги, суд виходив із того, що замовник будівництва - ТОВ "Пателі лізинг" здійснює самочинне будівництво, оскільки надбудова у житлово-офісному комплексі на вказаній земельній ділянці будується без отримання вихідних даних та відповідних дозволів на будівельні роботи, а також з суттєвим порушенням державних будівельних норм (ДБН), інших державних стандартів з питань будівництва та всупереч позитивним комплексним висновкам державної експертизи ДП "Укрдержбудекспертиза".



Пресслужба Київради зазначає: " Господарський суд міста Києва зобов’язав відповідача – ТОВ "Пателі лізинг", за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову будівлі житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Подільському районі. Про це йдеться у повідомленні Господарського суду міста Києва.

Відповідний позов був поданий у 2014 році Київською міською радою як уповноваженою особою на розпорядження земельною ділянкою територіальної громади міста Києва, на якій ведеться незаконне будівництво.

"27 листопада 2019 року Господарським судом міста Києва ухвалено рішення у справі № 910/27779/14 за вказаним позовом, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Подільському районі м. Києва", – повідомили у Господарському суді міста Києва.

Задовольняючи позовні вимоги, суд виходив із того, що ТОВ "Пателі лізинг" здійснює самочинне будівництво, оскільки надбудова у житлово-офісному комплексі на земельній ділянці у м. Києві на вул. Нижній Вал, 27-29, будується без отримання вихідних даних та відповідних дозволів на будівельні роботи, а також із суттєвим порушенням державних будівельних норм (ДБН), інших державних стандартів із питань будівництва та всупереч позитивним комплексним висновкам державної експертизи ДП "Укрдержбудекспертиза".

"Варто звернути увагу, що це один із небагатьох прецедентів, коли за судовим рішенням буде здійснюватися демонтаж самобуду. Відтепер чекаємо апеляційного розгляду та виконання судового рішення", – зазначив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко.