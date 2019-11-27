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Все про:Київ (6855) забудова (213)

 Суд зобов'язав забудовника знести 4 верхні поверхи в багатоповерховому будинку на Подолі в Києві

Згідно з рішенням Господарського суду столиці надбудований житлово-офісний комплекс на вул. Нижній Вал, 27-29 не має бути вище 8 поверхів разом із мансардами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, Господарський суд Києва завершив розгляд справи про знесення надбудови житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29.

Позов про знесення самочинно збудованої надбудови був поданий у 2014 році Київською міською радою як уповноваженою особою на розпорядження земельною ділянкою територіальної громади, на якій ведеться незаконне будівництво.

"27 листопада 2019 року Господарським судом міста Києва ухвалено рішення у справі №910/27779/14 за вказаним позовом, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що споруджена вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 в Подільському районі Києва", - йдеться у повідомленні.

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Зауважується, що задовольняючи позовні вимоги, суд виходив із того, що замовник будівництва - ТОВ "Пателі лізинг" здійснює самочинне будівництво, оскільки надбудова у житлово-офісному комплексі на вказаній земельній ділянці будується без отримання вихідних даних та відповідних дозволів на будівельні роботи, а також з суттєвим порушенням державних будівельних норм (ДБН), інших державних стандартів з питань будівництва та всупереч позитивним комплексним висновкам державної експертизи ДП "Укрдержбудекспертиза".

Пресслужба Київради зазначає: " Господарський суд міста Києва зобов’язав відповідача – ТОВ "Пателі лізинг", за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову будівлі житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Подільському районі. Про це йдеться у повідомленні Господарського суду міста Києва.

Відповідний позов був поданий у 2014 році Київською міською радою як уповноваженою особою на розпорядження земельною ділянкою територіальної громади міста Києва, на якій ведеться незаконне будівництво.

"27 листопада 2019 року Господарським судом міста Києва ухвалено рішення у справі № 910/27779/14 за вказаним позовом, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Подільському районі м. Києва", – повідомили у Господарському суді міста Києва.

Задовольняючи позовні вимоги, суд виходив із того, що ТОВ "Пателі лізинг" здійснює самочинне будівництво, оскільки надбудова у житлово-офісному комплексі на земельній ділянці у м. Києві на вул. Нижній Вал, 27-29, будується без отримання вихідних даних та відповідних дозволів на будівельні роботи, а також із суттєвим порушенням державних будівельних норм (ДБН), інших державних стандартів із питань будівництва та всупереч позитивним комплексним висновкам державної експертизи ДП "Укрдержбудекспертиза".

"Варто звернути увагу, що це один із небагатьох прецедентів, коли за судовим рішенням буде здійснюватися демонтаж самобуду. Відтепер чекаємо апеляційного розгляду та виконання судового рішення", – зазначив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162131
 
   
 Топ коментарі
 
А пристройку Кулика когда обяжет суд сносить, наверно - никогда...
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Иск ... был подан в 2014 году. 27 ноября 2019 года Хозяйственным судом города Киева принято решение...
Ну и нахрен нужны такие суды?
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Забудовник, на виконання рішення суду, зариє нижніх 4 поверхи, будете мешкати на другому.
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А пристройку Кулика когда обяжет суд сносить, наверно - никогда...
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Ух!А я на 6м этаже купил в этом доме квартиру,пронесло!
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Забудовник, на виконання рішення суду, зариє нижніх 4 поверхи, будете мешкати на другому.
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Там нема куда закапывать ,метро под ним.
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Иск ... был подан в 2014 году. 27 ноября 2019 года Хозяйственным судом города Киева принято решение...
Ну и нахрен нужны такие суды?
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согласен, когда рассмотрят апелляцию - уже будет 2050-й год!
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Якщо хтось буде гуляти біля цієї зуйні, виставивши зуй - то може і впасти на нього...
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Видимо ждали подтверждения,что никто из правильных людей не купил квартиру на этих этажах. А могли бы вынести решение снести в этом доме один этаж,ну 9й или 10й.
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Странно конечно. А почему нельза разрешить постройку? Могу себе представить эти нормы, которые никогда ни при каких условиях невозможно соблюсти.
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приглашаю посмотреть вживую этот дом и вопрос отпадет сам собой
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Ничего странного,это историческая часть города,там ограничена высотность.Но жадность победила,не зря же владелицу зовут Дора Петровна.
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Так что доп. этажи ныне надо достраивать не наверху, а внизу - лишь слегка подкопаться.
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скандальные этажи были выкуплены под сдачу в аренду *американскими* инвесторами с израильскими паспортами, которые и поднимали все это время хай по поводу ущемления прав иностранных инвесторов и судились с городом..) а из-за них дом 7 лет не могут сдать и нормальные люди в ж....пе
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Якщо рішення підлягає оскарженню, то ми цього знесення будемо чекати роками, і можемо не дочекатися.
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Ерунда... Посмотрите на Киев с Труханова острова - гидропарка - и всё увидите сами!
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Прокляті зебіли знищують бізнес в Україні!!!
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