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 Суспільство
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Все про:адвокат (689) закон (799)

 Глава НААУ Ізовітова: Зміни в законодавстві мають забезпечувати гарантії адвокатської діяльності

Якщо гарантії адвокатської діяльності чітко прописані у законодавстві, то питання їх забезпечення і досі неврегульоване. Вирішити проблему можна внесенням змін до закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" та процесуальних кодексів України.

На це звернула увагу Голова НАУ, РАУ Лідія Ізовітова під час круглого столу на тему "Реформування законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність: міжнародні стандарти та європейський досвід", що відбувся в Інституті законодавства Верховної Ради України, передає Цензор.НЕТ.

"Наприклад, всім відомо, що при обшуку адвоката має бути присутній член Ради адвокатів регіону. Але в разі зафіксованих порушень та вилучених документів і об’єктів має бути чітко формулювання в тому числі і в КПК щодо того, чи можуть вони бути доказами в разі порушення порядку. Наразі, цього немає", - підкреслила Лідія Ізовітова.

Голова НААУ, РАУ наголосила, що відсутній у законодавстві і механізм розповсюдження гарантій адвокатської діяльності на статус адвоката. Цю проблему вже не один рік піднімає адвокатська спільнота, але безрезультатно.

"У 2016 році адвокати стали такими ж учасниками правосуддя, що і судді та прокурори. Проте, у суддів є статус і їх гарантії не залежать від їх діяльності. Це і особисті гарантії, і гарантії членів їх сімей тощо. А у адвокатів цього немає. Тому ми вважаємо, що і наш статус потребує застосування до діяльності на рівні суддів чи прокурорів, тим більше, що статус адвоката надається пожиттєво", - зазначила Лідія Ізовітова.

Крім того, Голова НААУ, РАУ вважає, що змін потребують і вже діючі статті КПК, де йдеться про забезпечення права на захист.

"Враховуючи ту обставину, що ми сьогодні користуємося правами підозрюваних, обвинувачених, це стало певною мотивацією, щоб адвокатів почали "включати" в один кейс з їх підзахисними, ототожнювати і казати, що це злочинне угрупування. І гарантії хоч і є в законі, що не можна ототожнювати адвоката з клієнтом, але це має бути відображено і в інших процесуальних кодексах, бо потерпають від цього адвокати", - наголосила Лідія Ізовітова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162130
 
 
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А почему удалили новость? Глава НААУ Изовитова: Изменения в законодательстве должны обеспечивать гарантии адвокатской деятельности - Цензор.НЕТ 1038
Этой зимой роста тарифов на газ для населения не будет, - Гончарук

https://censor.net.ua/news/3162129/etoyi_zimoyi_rosta_tarifov_na_gaz_dlya_naseleniya_ne_budet_goncharuk
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Восени ціну підняли ціну на 15 %. Сани до зими треба влітку готувати - народна мудрість каже.
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Пока, как опыт учит нас, адвокаты Украины - "звено кривосудия"! Цель существования чиновников от адвокатуры - СОЗДАТЬ СВОЮ МОНОПОЛЬКУ в судах всех уровней. Как Святой Петр держит ключи от Рая, так "Иезовитова и К" хотят держать "ключи от входа во все суды Украины". Адвокатура Украины на сегодня - Космическое агентство Верхней Вольты !
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