 Глава НААУ Ізовітова: Зміни в законодавстві мають забезпечувати гарантії адвокатської діяльності

На це звернула увагу Голова НАУ, РАУ Лідія Ізовітова під час круглого столу на тему "Реформування законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність: міжнародні стандарти та європейський досвід", що відбувся в Інституті законодавства Верховної Ради України, передає Цензор.НЕТ.

"Наприклад, всім відомо, що при обшуку адвоката має бути присутній член Ради адвокатів регіону. Але в разі зафіксованих порушень та вилучених документів і об’єктів має бути чітко формулювання в тому числі і в КПК щодо того, чи можуть вони бути доказами в разі порушення порядку. Наразі, цього немає", - підкреслила Лідія Ізовітова.

Голова НААУ, РАУ наголосила, що відсутній у законодавстві і механізм розповсюдження гарантій адвокатської діяльності на статус адвоката. Цю проблему вже не один рік піднімає адвокатська спільнота, але безрезультатно.

"У 2016 році адвокати стали такими ж учасниками правосуддя, що і судді та прокурори. Проте, у суддів є статус і їх гарантії не залежать від їх діяльності. Це і особисті гарантії, і гарантії членів їх сімей тощо. А у адвокатів цього немає. Тому ми вважаємо, що і наш статус потребує застосування до діяльності на рівні суддів чи прокурорів, тим більше, що статус адвоката надається пожиттєво", - зазначила Лідія Ізовітова.

Крім того, Голова НААУ, РАУ вважає, що змін потребують і вже діючі статті КПК, де йдеться про забезпечення права на захист.

"Враховуючи ту обставину, що ми сьогодні користуємося правами підозрюваних, обвинувачених, це стало певною мотивацією, щоб адвокатів почали "включати" в один кейс з їх підзахисними, ототожнювати і казати, що це злочинне угрупування. І гарантії хоч і є в законі, що не можна ототожнювати адвоката з клієнтом, але це має бути відображено і в інших процесуальних кодексах, бо потерпають від цього адвокати", - наголосила Лідія Ізовітова.