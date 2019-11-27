 Кабмін прийняв рішення про проведення аудиту Пенсійного фонду, - Гончарук. ВIДЕО

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання уряду 27 листопада.
"Прийнято рішення про проведення незалежного аудиту однією з міжнародних компаній - ми ще вибираємо якою. Є підстави вважати, що значна частина коштів використовується неефективно. Це потрібно для того, щоб оптимізувати цю структуру, і менше витрачати на адміністрування", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає виплату пенсій жителям окупованих територій без довідки переселенця.
вчителькіпенсіонери вже мажуть ролік зеленського на хліб
Бо ж потрібно було 21.04.2019 у графі ставити галочку за Порошенка.
Всьго лише.
І всього ось цього не було б.
Такшо, за те, що частина пєнсов проголосувала за Зє, постраждають і ті хто голосував за Порошенка.
« Светлана Самборска Новый законопроект от "слуг народу" "Батькивщины" и "ОПЗЖ" - по оплате пенсий в ОРДЛО (пишут, его уже внесли в Раду).
62 миллиарда гривень из карманов украинских налогоплательщиков - на оккупированную территорию!"
62 миллиарда только на пенсии сепарам? Неплохо, неплохо. Давайте, капитулянты, открывайте кошельки, вынимайте куски озо рта своих детей и отдавайте победителям. Устал от войны сидя на диване, проголосовал за капитуляцию? Муляло 1,5% военного сбора? Плати теперь миллиарды дани сепарью.»
Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами
и так посокращали отделения пенсионного фонда и пенсы и будущие пенсы убиваются там в очереди (электронный вариант это хорошо...но вы ж знаете наших бабушек и дедушек - а поговорить? ) и потом электроника иногда такие умные выдает ответы...что лучше пять раз переспросить у консультанта...
Это всё даже как-то неприлично получается. С нас весь мир будет ржать! Если уже не ржет. Своих граждан по миру пускаем, а Донбасс облизываем, как карамельку? За что??? Боже, что за правительство Откуда они все "умные" взялись. Нафига нам эти люди нужны... 35 лет, а стороит из себя вундеркинДЕРА)) Всё шиворот-навыворот у них получается.
И ОРДЛО надо ублажать за ваш счет.