 Кабмін звільнив президента "Енергоатома" Недашковського

Про звільнення Недашковського повідомив у фейсбуці народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського", - написав він.

За даними Українського ядерного товариства, з ініціативою про звільнення президента "Енергоатома" вийшов на уряд міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, повідомляє видання "Лівий берег".

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Недашковський обіймав цю посаду з березня 2014 року.

До цього він також керував "Енергоатомом" з лютого 2005 по жовтень 2006 року, а потім ще раз з червня 2008 по серпень 2012 року.

"Енергоатом" експлуатує Запорізьку, Рівненську, Хмельницьку і Південно-Українську АЕС.

По данным Украинского ядерного общества, с инициативой об увольнении президента "Энергоатома" вышел на правительство министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает издание "Левый берег".

Недашковский занимал эту должность с марта 2014 года.

До этого он также руководил "Энергоатомом" с февраля 2005 по октябрь 2006 года, а потом еще раз с июня 2008 по август 2012 года.

"Энергоатом" эксплуатирует Запорожскую, Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую АЭС.

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