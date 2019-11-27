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 Суспільство
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Все про:Кабмін (3337) звільнення (730) Енергоатом (45) Недашковський (2)

 Кабмін звільнив президента "Енергоатома" Недашковського

Юрій Недашковський керував компанією з березня 2014 року. Звільнити його запропонував міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Про звільнення Недашковського повідомив у фейсбуці народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського", - написав він.

За даними Українського ядерного товариства, з ініціативою про звільнення президента "Енергоатома" вийшов на уряд міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, повідомляє видання "Лівий берег".

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Недашковський обіймав цю посаду з березня 2014 року.

До цього він також керував "Енергоатомом" з лютого 2005 по жовтень 2006 року, а потім ще раз з червня 2008 по серпень 2012 року.

"Енергоатом" експлуатує Запорізьку, Рівненську, Хмельницьку і Південно-Українську АЕС.

Кабмін звільнив президента Енергоатома Недашковського 01

По данным Украинского ядерного общества, с инициативой об увольнении президента "Энергоатома" вышел на правительство министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает издание "Левый берег".

Недашковский занимал эту должность с марта 2014 года.

До этого он также руководил "Энергоатомом" с февраля 2005 по октябрь 2006 года, а потом еще раз с июня 2008 по август 2012 года.

"Энергоатом" эксплуатирует Запорожскую, Ровенскую, Хмельницкую и Южно-Украинскую АЭС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162125
 
 
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мешал бабломойскому покупать электричество нарасии?
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Не понравилось замещение роствелов импортными,или глушить реакторы будут,чтоб на расее э/э покупать?
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Кожне тепле місце в державі має бути ЗЕленим!
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Правильно, а то развел бардак на атомных станциях, таких ЧП, как при его руководстве за последний год, никогда не было.
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