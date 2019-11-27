 Український авіапром сьогодні здатний генерувати близько 600 тис. робочих місць, - директор FED Попов

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив президент асоціації "Укравіапром", голова правління АТ FED Віктор Попов.

"Будь-який об'єктник в авіаційній промисловості, чи то з двигунами, чи то з літаками - це вершина піраміди. Один об'єктник під собою створює 10 робочих місць в інших супутніх галузях - гуми, пластмаси, наука, метал і так далі. Тобто якщо 60 помножити на 10 - це грубі прикидки - це 600 тисяч робочих місць", - вважає він.

Попов також озвучив кількість об'єктників.

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"Якщо взяти аероспейс український, то у нас всього 5 об'єктників. Хто такі об'єктники? Це ті, хто випускає остаточний продукт на ринок - чи то у вигляді супутника, чи то у вигляді двигуна, чи то у вигляді літака. Це "Антонов", "Мотор Січ", "Прогрес", "Луч" і КБ "Південне" із заводом "Південмаш"", - розповів експерт.

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