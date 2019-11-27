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 Суспільство
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Все про:авіакосмічна галузь (21) Попов Віктор (1)

 Український авіапром сьогодні здатний генерувати близько 600 тис. робочих місць, - директор FED Попов

Авіаційна галузь сьогодні - це найбільша кількість працівників, близько 60 тисяч робочих місць.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив президент асоціації "Укравіапром", голова правління АТ FED Віктор Попов.

"Будь-який об'єктник в авіаційній промисловості, чи то з двигунами, чи то з літаками - це вершина піраміди. Один об'єктник під собою створює 10 робочих місць в інших супутніх галузях - гуми, пластмаси, наука, метал і так далі. Тобто якщо 60 помножити на 10 - це грубі прикидки - це 600 тисяч робочих місць", - вважає він.

Попов також озвучив кількість об'єктників.

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"Якщо взяти аероспейс український, то у нас всього 5 об'єктників. Хто такі об'єктники? Це ті, хто випускає остаточний продукт на ринок - чи то у вигляді супутника, чи то у вигляді двигуна, чи то у вигляді літака. Це "Антонов", "Мотор Січ", "Прогрес", "Луч" і КБ "Південне" із заводом "Південмаш"", - розповів експерт.

Повний текст інтерв'ю з Віктором Поповим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162123
 
 
 Топ коментарі
 
Неплохо при этом, было бы, "генерировать" ещё и самолёты.
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С 2015 года укравиапром не произвел ни одного самолета. Займитесь чем-нибудь существенным.
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"способен генерировать"
Одно семяизвержение содержит миллион сперматозоидов! Для оплодотворения нужен один, значит ..
Украинский авиапром сегодня способен генерировать около 600 тыс. рабочих мест, - директор FED Попов - Цензор.НЕТ 4226
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В заголовке 600 тысяч, в тексте 60 тысяч. В "Цензоре" уже полгода шото с мозгами случилось.
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Просто не успеваю записывать усє покращення
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С 2015 года укравиапром не произвел ни одного самолета. Займитесь чем-нибудь существенным.
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Не пойму почему не взять с резервов хотя бы миллиард зелени и дать их в работу Антонову заказать десяток самолётов военным к примеру и тот корвет достроить и новые заложить.эти деньги вернуться налогами зарплатами и уменьшение субсидий. Неужели на субсидии выгоднее тратить?
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Там все сложнее, конкуренты не нужны ни западу, ни востоку, а наши "керевники" дешево продаются...
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Скорее всего они устаревшие уже. Раз ничего не строят - это убыточная госструктура. Они доят государство из принципа давайте сохраним, что есть, на будущее. Авось ситуация изменится и кто-то вольет ленег. Неизвестно, может и инженеров не сохранилось. И деталей уже изготовлять негде.
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Да вы уже 30 лет обещаете, а по сути хрен на рыло, типа факт на лицо...
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Неплохо при этом, было бы, "генерировать" ещё и самолёты.
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Генерировать 600000 рабочих мест, с достойной зарплатой в две минималки. Йой, чую самолеты ихни будут бояться летать. И вообще, с наметившимися тенденциями, лет через 5 максимум 10 Украина полностью утратит свой авиапром.
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Завод расшифровывается как Феликс Эдмундович Дзержинский.
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"способен генерировать"
Одно семяизвержение содержит миллион сперматозоидов! Для оплодотворения нужен один, значит ..

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Скора усе будут едитьина еропланах!
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Когда коррупция в стране зашкаливает , то все ...промы были заточены на отмыв госденег, а не на создание конкурентноспособного продукта . И авиапром не есть исключение, а при последнем шоколадном овоще вообще трактостроители и автоменеджеры рулили отраслью: вернее сидели на финпотоках.
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Если бы еще Аваков купил вертолеты на миллиард евро не у Эйрбасса, а у ЗапорожСичи, то вообще было бы замечательно.
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Мы не ищем легких путей, вот Президента выбрали, весь Мир смеется...
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Ну так генерируйте, чего зря по полу языком стучать.
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А пахать на полях с серпами так 80000000000 и?
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Неплохо бы еще не красть ми$$ионы вместе с сыночками.
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