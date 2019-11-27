 Екскерівнику і колишнім службовцям регіональної митниці оголошено про підозру, - САП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У повідомленні зазначається: "Зазначені особи були затримані 26 листопада 2019 року. Мова йде про колишнього виконувача обов’язків керівника однієї з регіональних митниць, який на сьогодні обіймає посаду заступника керівника цієї митниці, заступника керівника однієї з регіональних митниць; в.о. начальника відділу митного оформлення та трьох інспекторів ВМО митного посту однієї з регіональних митниць; колишнього директора департаменту адміністрування митних платежів ДФС України та трьох підприємців.

Наразі їм інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до скоєння злочину.

Зауважимо, що вказаний злочин було розкрито в рамках розслідування махінацій з розмитненням товарів за участю посадових осіб ДФС і митниці, збиток від яких можуть досягати близько 500 млн грн. Розслідування цих випадків розпочато в жовтні 2017 року.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 25 листопада СБУ провела низку обшуків у зв'язку з тим, що посадових осіб зі Львівської, Івано-Франківської та Рівненської митниць підозрюють у махінаціях з розмитненням елітних автомобілів з США.