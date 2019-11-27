 Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ для населення цієї зими в розмірі 8 грн/куб. м, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
"Кожен українець від сьогодні може підключитись до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде за розрахунком 8 грн/куб. м. на весь опалювальний період. Це рекордно низька ціна для опалювального сезону за останні два роки", - йдеться в повідомленні.
Прем'єр зазначив, що перехід на програму є добровільним.
"Газу вистачить, сьогодні у нас рекордні запаси у сховищах - 21,7 млрд/м. куб.", - підсумував прем'єр.
и это в Чехии где нет своего газа,
транспортировка дороже + 1000 км...
и где зарплаты в 4 раза выше...
Ну як здобули ЗЕбіли?
22 страницы и 1220 комментариев об АО (автономном отоплении) и Законах , позволяющих использование Автономного тепла в квартирах и зданиях . .
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Устанавливайте Автономное отопление (электрическое или Газовое ) в квартирах и
ставьте бойлеры(желательно более 80 литров воды) для подогрева и
будет Вам маленькое семейное счастье в доме или квартире .
Открыл кран - тепло ;
Закрыл -холодно и не надо никому платить бешенные деньги за не существующее тепло !
Вопрос, на который даю ответ ;
Как отключиться от Центрального Отопления ( вопрос решаемый)
только настойчивыми Гражданами Украины .
Хто ж як не ти, робив для цього тут свою фотожопну агітацію.
Чи це не знов «путінський газ по піісят», за який було віддано Крим і частину Донбассу?
😁
При новой власти 8000 при долларе 24 итого 333,3 у.е.
Имеем: цена для населения в Украине в гривне "подешевела" на 500 гр. Цена в у.е. выросла на 10%. Цена на мировых рынках упала в 2 раза.
Зебилы, вы рады?
У меня одна радость - газа нет с 14 года
подонки зеленые
Но зато я понял одно - вот нам очередное "покращення"...
Алексея Гончарука заявили о якобы снижении цены на газ, но по факту произошло повышение тарифа на голубое топливо для населения.
Как сказано на сайте Кабмина, цену на газ для населения на отопительный период якобы снизят на 7% по сравнению с прошлым годом (8,5 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров).
Однако сейчас украинцы покупают газ за сумму около 7 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров, а зимой стоимость может вновь вырасти до 8 тысяч гривен. В случае, если с 1 января цена на газ существенно возрастет, то украинцы, которые застрахуют эти цены, будут платить 7 тысяч гривен, даже если цены на газ будут выше.
Таким образом у Гончарука пытаются манипулировать информацией и выдают за снижение цены то, что по факту является повышением.
Министр энергетики подчеркнул, что правительство защитит людей от колебаний цены на газ зимой.
"Правительство защищает людей от колебания цены на газ зимой. Запасы, которые есть в хранилищах, и подготовка по другим видам топлива позволяют нам предложить так называемую страховую стоимость. Цену, которая даже меньше, чем в предыдущем квартале 2019 года", - отметил он.
"Это так называемый рыночный инструмент под названием "контракты на будущее". Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января - другую, в два-три раза большую", - отмечал министр.
"Плюс, если будет остановка транзита и будут определенные колебания на рынке газа, то потребитель выигрывает. Он имеет стабильную цену и спокойно проходит отопительный сезон, понимая, сколько надо платить. Если же Украина подписывает договоры на транспортировку, то это является фактором стабилизации значительного рынка. У нас и в Европе значительные объемы газа находятся в подземных хранилищах. И фактор того, что транзит не остановился, сыграет, наверное, то, что цена на газ будет уменьшаться. И тогда потребители со страховой ценой не выигрывают от ситуации, поскольку на рынке будет ниже цена", - резюмировал Оржель.
Теперь барига сломал калькулятор в кабмине, как теперь посчитать снижение цены на газ для нарида?
Ваш гидрант же обещал комуналку бесплатно...