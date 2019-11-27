EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2165  74
Все про:газ (1089) Кабмін (3337) Тарифи на газ (151) Гончарук_Олексій (304)

 Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ для населення цієї зими в розмірі 8 грн/куб. м, - Гончарук

Кабінет Міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Кожен українець від сьогодні може підключитись до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде за розрахунком 8 грн/куб. м. на весь опалювальний період. Це рекордно низька ціна для опалювального сезону за останні два роки", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр зазначив, що перехід на програму є добровільним.

"Газу вистачить, сьогодні у нас рекордні запаси у сховищах - 21,7 млрд/м. куб.", - підсумував прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін ухвалив Програму медгарантій. Скоро більшість послуг стануть безкоштовними, - Гончарук

Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ для населення цієї зими в розмірі 8 грн/куб. м, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162119
 
 
 Топ коментарі
 
Зелики,вы рады? Ведь 7.90 при барыгах вам не нравилось.
 показати весь коментар
 
Закупка по 6..продажа по 8 ...! Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения этой зимой в размере 8 грн/куб. м, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6288
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Зрада!!! Вот, бывало, при мародёре.... Верните мародёра нам, плиз, а то кушать уже сильно хочется...
 показати весь коментар
 
2000 куб.м. газа = 17431 крона т.е. по 8,71 за куб...
и это в Чехии где нет своего газа,
транспортировка дороже + 1000 км...
и где зарплаты в 4 раза выше...
Ну як здобули ЗЕбіли?
 показати весь коментар
 
 
Зарплаты может и выше.Точную сумму за съем,выплату или просто комуналку-в студию.А то в Израиле минималка в 10 раз выше,только квартира в месяц от 700$ обходится.
 показати весь коментар
 
Скажите, куда бежать, чтобы присоединиться к этим 8, аааааа? )))))) Млять, щулеры-папулясты, как в платежках придет , так и оплатят, особенно , когда газ будет скрыт в видет отопления!!!!
 показати весь коментар
 
 
ничто не выдавало в тебе Зебила, только влажное пятно на штанах между ног, неприятно липло к коже..
 показати весь коментар
 
 
неее!.. дружок!.. ты топил и голосовал за ЗЕ, поэтому сам туда иди!
Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ для населення цієї зими в розмірі 8 грн/куб. м, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7142
 показати весь коментар
 
 
А в прошлом году для промышленности было по 13, было бы по 13 и для населения если бы не выборы у порошенка.
 показати весь коментар
 
 
А как же обещания ваЗЕлина снизить тарифы на газ?
 показати весь коментар
 
 
Зелики,вы рады? Ведь 7.90 при барыгах вам не нравилось.
 показати весь коментар
 
 
Гончарук тока не рассказывает как же каждому украинцу присоединиться к этим 8. Ибо как в платежках нарисуют так и люди и оплатят, а потому это все шулерство и популизм!! Жрите!!!
 показати весь коментар
 
 
И сколько будет стоить если не подключиться к этому чудо-тарифу.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
барыги свынорылые на этот отопительный обещали 14, все это знают, так что, не начинай
 показати весь коментар
 
 
Очень П Р О С Т О !Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения этой зимой в размере 8 грн/куб. м, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9144https://censor.net.ua/news/168904/yanukovich_mechtaet_perevesti_vsyu_ukrainu_na_avtonomnoe_otoplenie/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
22 страницы и 1220 комментариев об АО (автономном отоплении) и Законах , позволяющих использование Автономного тепла в квартирах и зданиях . .
*****
Устанавливайте Автономное отопление (электрическое или Газовое ) в квартирах и
ставьте бойлеры(желательно более 80 литров воды) для подогрева и
будет Вам маленькое семейное счастье в доме или квартире .
Открыл кран - тепло ;
Закрыл -холодно и не надо никому платить бешенные деньги за не существующее тепло !
Вопрос, на который даю ответ ;
Как отключиться от Центрального Отопления ( вопрос решаемый)
только настойчивыми Гражданами Украины .

 показати весь коментар
 
 
Подожди.те, на носу повышение цены на электроэнергию на 80%. Лучше запасаться дровами. Можно, к примеру, жечь старые книги. Они ведь все равно не нужны, ведь как сказал Милованов :"Чтение - это пассивный метод восприятия информации. А сегодня образование происходит через активный метод. Через дискуссии, дебаты, споры. Современный человек учится через практику и творчество. Через нахождения новых решений для новых вызовов, на базе не системных, а лоскутковых знаний. Эти лоскутки знания - совет коллеги, кейс от бизнес-тренера, параграф из Википедии. Никто сегодня не садится читать книгу, чтобы решить какую-то проблему. Нет, все используют соседа или гугл",
 показати весь коментар
 
 
Иди валежник собирай, чем советы здесь раздавать. Без козломордых разберёмся.
 показати весь коментар
 
 
Не понял, шо тарифы снижаться не будут?
 показати весь коментар
 
 
Зеклоунська команда вже наїб ..коли запропонувала закупку у вересні ..на весь опалювальний сезон ! Кабмин одобрил гарантированную цену на газ для населения этой зимой в размере 8 грн/куб. м, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8875
 показати весь коментар
 
Lvbnhj, не блазнюй.
Хто ж як не ти, робив для цього тут свою фотожопну агітацію.
 показати весь коментар
 
 
Такк мені нас .. на вашого баригу . за якого я і не голосував у 2014 ..За Зе клоуна теж Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ для населення цієї зими в розмірі 8 грн/куб. м, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4743
 показати весь коментар
 
Та й так зрозуміло, що ти з електорату Мороза/Сімонєнка, гнид кремлівських.
 показати весь коментар
 
вы сделали это вместе - наколи на лбу шоб не забыл
 показати весь коментар
 
то літом...а зимою може бути любою (+ контрактом... верніше його відсутністю.... з рашкою лякають, тіпа - буде, ой буде вам ціна на газ)
 показати весь коментар
 
Ще з часів кучми, пам'ятаю, залякували цією дріб'язковою темою.
 показати весь коментар
 
 
так...і мабудь і надалі ця тема так і буде винирати...поки на самостійне газове існування не перейдемо...щоби рашка не мала приводу для цього щантажу
 показати весь коментар
 
Розбираємось громадо, де ж нас збираються ********.
Чи це не знов «путінський газ по піісят», за який було віддано Крим і частину Донбассу?
 показати весь коментар
 
 
Зачем было тогда гадости говорить на По при всей стране? Лжецы? Сплетники ? Интриганты? Мудаки? Просто подлецы!
 показати весь коментар
 
 
Тоесть цену на газ все таки подняли? Зелупа на*бал украинцев как и *евробляхеров* с растаможкой. Все что сделал Зелупа ето только сдал Украину *****.
 показати весь коментар
 
 
Ничего страшного, я как выборщик Зе доволен. Столько ярких, новых и незапятнаных людей в Раде появилось, так что даже если тарифы чуть больше станут, то можно простить.
 показати весь коментар
 
 
Больше трех баллонов в одни руки не давать!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
..А ПЕСикам ..кісточку (рошенку ) безкоштовно ? Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ для населення цієї зими в розмірі 8 грн/куб. м, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9005
 показати весь коментар
 
При "мародере" было 8500 а доллар по 28 итого 303 у.е./куб
При новой власти 8000 при долларе 24 итого 333,3 у.е.
Имеем: цена для населения в Украине в гривне "подешевела" на 500 гр. Цена в у.е. выросла на 10%. Цена на мировых рынках упала в 2 раза.

Зебилы, вы рады?
 показати весь коментар
 
 
👏👏👏👏👏
У меня одна радость - газа нет с 14 года
 показати весь коментар
 
а в газовые хранилища по какой цене закачивали? ну чтоб гарантировать спокойное прохождение населением отопительного сезона?
 показати весь коментар
 
 
Тоесть пойти и самому себе поднять тариф, хз что там будет с января но сейчас цена 6,80
 показати весь коментар
 
Пересмотрела тарифы было 7 грн, это такое снижение цены вверх. Вспомнила перл ********** « отрицательный рост» 🤪🤪🤪
 показати весь коментар
 
 
и газ у кацапии за скидку опять взять да?
подонки зеленые
 показати весь коментар
 
 
Говорили -7 а в итоге оказалось -8 "Гаранты" , гарантированного завершения эры бедности.
 показати весь коментар
 
......где мои ОБЕЩАННЫЕ 0.70 коп. за куб ?????!!!! КАЗНЮ на..... !!!!
 показати весь коментар
 
 
Конец эпохи бедности, наконец-то заживем !
 показати весь коментар
 
 
Мировые цены на газ упали, доллар упал а цены остались на прежнем уровне и это преподносят как перемогу. Чудеса зекоманды.
 показати весь коментар
 
 
Если щас цена газа за метр кубический 6 гривен с копейками, то как 8 гривен могут быть ниже чем 6? Може я шо-то не понял?
Но зато я понял одно - вот нам очередное "покращення"...
 показати весь коментар
 
 
а шо такое шо за хай Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ для населення цієї зими в розмірі 8 грн/куб. м, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2049 а кто по вашему жителям давбаса оплачивать разницу будет Кабмін схвалив гарантовану ціну на газ для населення цієї зими в розмірі 8 грн/куб. м, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4344
 показати весь коментар
 
У Гончарука обманули украинцев с новым тарифом на газ: повышение вместо снижения

Алексея Гончарука заявили о якобы снижении цены на газ, но по факту произошло повышение тарифа на голубое топливо для населения.
Как сказано на сайте Кабмина, цену на газ для населения на отопительный период якобы снизят на 7% по сравнению с прошлым годом (8,5 тысячи гривен за 1 тысячу кубометров).
Однако сейчас украинцы покупают газ за сумму около 7 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров, а зимой стоимость может вновь вырасти до 8 тысяч гривен. В случае, если с 1 января цена на газ существенно возрастет, то украинцы, которые застрахуют эти цены, будут платить 7 тысяч гривен, даже если цены на газ будут выше.
Таким образом у Гончарука пытаются манипулировать информацией и выдают за снижение цены то, что по факту является повышением.

Министр энергетики подчеркнул, что правительство защитит людей от колебаний цены на газ зимой.
"Правительство защищает людей от колебания цены на газ зимой. Запасы, которые есть в хранилищах, и подготовка по другим видам топлива позволяют нам предложить так называемую страховую стоимость. Цену, которая даже меньше, чем в предыдущем квартале 2019 года", - отметил он.
"Это так называемый рыночный инструмент под названием "контракты на будущее". Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января - другую, в два-три раза большую", - отмечал министр.
"Плюс, если будет остановка транзита и будут определенные колебания на рынке газа, то потребитель выигрывает. Он имеет стабильную цену и спокойно проходит отопительный сезон, понимая, сколько надо платить. Если же Украина подписывает договоры на транспортировку, то это является фактором стабилизации значительного рынка. У нас и в Европе значительные объемы газа находятся в подземных хранилищах. И фактор того, что транзит не остановился, сыграет, наверное, то, что цена на газ будет уменьшаться. И тогда потребители со страховой ценой не выигрывают от ситуации, поскольку на рынке будет ниже цена", - резюмировал Оржель.
 показати весь коментар
 
Этот Порошенко опять делает гадости нашему ПриЗеденту Зелинскому...
Теперь барига сломал калькулятор в кабмине, как теперь посчитать снижение цены на газ для нарида?
 показати весь коментар
 
 
Зебилы, так на сколько подорожал газ то?
Ваш гидрант же обещал комуналку бесплатно...
 показати весь коментар
 
 
нафиг мне тот газ бытовой, копейки, что за тепло и горячую воду?
 показати весь коментар
 
ПОРОШЕНКО где то УХА ХА ТЫВАЕТСЯ , жизнь без ЛОХА плоха ((((((!!!!
 показати весь коментар
 
 
ЗНИЗИЛИ НА 7 % ахаха. А зебіли вчора так доказували. що 7 грн так харашо)))
 показати весь коментар
 
А это уже конец эпохи бедности...или опять еще нет？
 показати весь коментар
 
"зе слуги кремля и грязьпрома" в Украине сделали процентых на 8 грн
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору