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 Політика України
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Все про:Кличко (781) сміття (309) Садовий (265)

 Кличко під час "сміттєвої блокади" Львова таємно приймав відходи, не інформуючи про це Порошенка, - Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про хороші стосунки з мером Києва Віталієм Кличком, який сьогодні заявив про готовність взяти його на поруки.

Про це міський голова Львова розповів журналістам під час перерви в судовому засіданні, на якому йому обирають запобіжний захід, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"У мене завжди з Кличком були хороші стосунки, ще задовго до часу, як він почав працювати мером Києва", - розповів Садовий.

Відповідаючи на питання про стосунки з Кличком під час "сміттєвої блокади" Садовий сказав: "Навпаки, він допомагав (під час "сміттєвої блокади" Львова. - Ред.). Він таємно приймав відходи, не інформуючи про це президента України, який йому заборонив допомагати Львову. Кличко певною мірою герой".

Читайте також: Кличко прийшов до суду і хоче взяти Садового на поруки

Віталій Кличко в той час був головою партії "Блок Петра Порошенка". Зараз він очолює центральну раду партії "Європейська Солідарність".

Нагадаємо, в травні 2016 року у Львові після пожежі закрили Грибовицьке міттєзвалище. У місті виникла напружена ситуація з вивезенням побутових відходів.

Відходи зі Львова розвозили по різних регіонах України. Наприклад, повідомлялося, що автомобіль зі сміттям зі Львова було виявлено в Рівненській області, в селі Підгірці Обухівського району Київської області спробували вивантажити 20 тонн львівського сміття.

Жителі міста Гайсин Вінницької області навіть намагалися перекривати дорогу, щоб перешкодити 13 машинам з львівським сміттям вивантажили відходи на місцевому звалищі.

Дивіться: Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Садовому. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162117
 
 
 Топ коментарі
 
Наркоман, красиво ты про ЗЕленую Соплю загундосил, прямо как твой любовник - ВаЗЕлин )
Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 4013
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От тебе Виталий и благодарностью отплатили.Еще раз показывает какое оно говно.
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уже под дембель у нас ротный тоже поблагодарил такого...
благодаря мл.сержанту евт...ку я всегда знал, шо происходило в роте в мое отсутствие
поетому мл. сержант уйдет на дембель в первой команде через 2 недели.
мл.сержанта били 2 недели каждый день до отправления первой команды - синий домой уехал, но в первой команде..
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Очевидці бачили в небі над Львовом неопізнаний літаючий бумеранг, який рухався в сторону Ратуші
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Не тайно а за взятки!
Иначе нафиг ему в Киеве львовский мусор?

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Свин отходов хатит??
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Теперь главное чтобы зелёное *********
@ZelenskyyUa не слило вас, кацапов, 9го декабря, да? )
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садовой -сексот)) зачем болтать лишнее о друге в суде))
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потому, как мародера списали все. Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 7695
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Наркоман, красиво ты про ЗЕленую Соплю загундосил, прямо как твой любовник - ВаЗЕлин )
Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 4013
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От тебе Виталий и благодарностью отплатили.Еще раз показывает какое оно говно.
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Мне кажется этот сепар просто против Украины
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ПРоср....ПЕСики .. Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 5503 .Бісить. коли ваше лайно барижне смердить !
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Порошенко прямо в 73% кабінок для голосування в день виборів забігав і ставив плюсики навпроти Зеленського?))))
Lvbnhj, ти ЗЕчмо визнай це і сиди рівно на пляшці, нє ёрзай - кацап
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ага... скорее "друг познается в бИде"..
а слова Садового можно интерпретировать так: "если друг попал в беду, друга мелом обведу".. потому что теперь, ГБР после слов Садового начнет уголовное расследование против Кличко за "превышение полномочий".. так что, да.. "друг познается в бИде"..
а Садовый просто подставил Кличко под удар..
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Не ділився відходами з Свином, падлюка!
🤣
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Ой просто обосраться от этих "тайных" подпольшиков....кресла шатаются под обеими и к Судам надо готовится и к ответу за коррупцию.
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бгг) садовий намагається набрати очків у зебілів - страдалєц от проісков барігі нюханий Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 8086
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уже под дембель у нас ротный тоже поблагодарил такого...
благодаря мл.сержанту евт...ку я всегда знал, шо происходило в роте в мое отсутствие
поетому мл. сержант уйдет на дембель в первой команде через 2 недели.
мл.сержанта били 2 недели каждый день до отправления первой команды - синий домой уехал, но в первой команде..
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Клыч, ты меня разочаровал, ты еще и подгребал за ...овнюкм Садовым!

баранка тебе от бублика, а не мэрство !
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там ще пальчевський пхається у це крісло. наразі, Віталька не найгірший варіант
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Так для того и сказано.
Зеленым ублюдкам нужен Ткаченко мэром Киева. А Садовой сейчас будет соловьем на них петь.
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И не поймёш с ходу, то ли полезный идиот, то ли бесплолезный.
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Да выделите Свину целую свалку, жадины! Потом пригодится, кормиться с нейо будет!
🤣
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Свин н и к а д а не нажретца!
Шо прорва...
😁
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Оно ролилось таким.

Клим Чугункин. Плохая наследственность.
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Со Столаром прятали мусор у себя на участках.
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На черный день...
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Типа одновременно и подлизнул Витальке, и подосрал Пороху, и вбросил говно на вентилятор киевлянам, которые тогда нюхали сжигаемый львовский мусор на Вырлице.
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Коварный план. Задумал рассорить восток и запад Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 3915
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Та не. У идиотов такие вещи экспромтом получаются.

Вспомни премьеру Моники Зеленски в США. Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 6035
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...а чутка у гаю була така... Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 6427
пане Садовий, ви знаєте що хоче чути від вас блаЗЄнська влада. Продовжуйте. Може вони оцінять Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, не информируя об этом Порошенко, - Садовый - Цензор.НЕТ 6427
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Мусор --вопрос премьера. См. ответственность президента.
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Садовий (колись успішний мер і політик) добровільно причепив до себе образ сміттєвого інтригана.
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Теперь впору Ленноксу Льюису брать на поруки Кличка.
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а Петю кто будет брать? Садик же их обоих сдал
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Никто Петю не возьмет. Так же как и Кличко. Не того полета эти люди, и какому-то гнусавому ...уйлу они не по зубам.
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Ахахаха)))) да такого друга, как ты, иисусик, надо гнать поганой метлой... С какого ляда ты обьявил, что Кличко тайно Киев мусором заваливал... И да, прям Порох не знал, что у него под носом делается))))
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Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал Доходы, не информируя об этом Порошенко и не спрашивая от кого они идут...)))))
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Содовій на хіду вплігнув у потяг, алє залішівся у відчіплєному вагіні.
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"Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал Доходы, не информируя об этом Порошенко". То есть Порошенко , как Президент Украины и Верховный главнокомандующий, контролировал перевозку мусора из Львова и был причастен к "мусорной блокаде"? И это во время войны??? Только за это его судить надо!!!
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У вас, земанкрутов, клешни доходят судить только садика, на Пороха вам их Запад отрубил)))))
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перед передачей подсудимого на могучие руки Виталика всплывают прямо интимные подробности.
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О господи ! І Кличка своїм сміттям замазав ! Феєрична гнида !
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Ты идиот не простоял перероб-завод во Львове,а виноват Порох?
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