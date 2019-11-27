 Кличко під час "сміттєвої блокади" Львова таємно приймав відходи, не інформуючи про це Порошенка, - Садовий

Про це міський голова Львова розповів журналістам під час перерви в судовому засіданні, на якому йому обирають запобіжний захід, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"У мене завжди з Кличком були хороші стосунки, ще задовго до часу, як він почав працювати мером Києва", - розповів Садовий.
Відповідаючи на питання про стосунки з Кличком під час "сміттєвої блокади" Садовий сказав: "Навпаки, він допомагав (під час "сміттєвої блокади" Львова. - Ред.). Він таємно приймав відходи, не інформуючи про це президента України, який йому заборонив допомагати Львову. Кличко певною мірою герой".
Віталій Кличко в той час був головою партії "Блок Петра Порошенка". Зараз він очолює центральну раду партії "Європейська Солідарність".
Нагадаємо, в травні 2016 року у Львові після пожежі закрили Грибовицьке міттєзвалище. У місті виникла напружена ситуація з вивезенням побутових відходів.
Відходи зі Львова розвозили по різних регіонах України. Наприклад, повідомлялося, що автомобіль зі сміттям зі Львова було виявлено в Рівненській області, в селі Підгірці Обухівського району Київської області спробували вивантажити 20 тонн львівського сміття.
Жителі міста Гайсин Вінницької області навіть намагалися перекривати дорогу, щоб перешкодити 13 машинам з львівським сміттям вивантажили відходи на місцевому звалищі.
Иначе нафиг ему в Киеве львовский мусор?
@ZelenskyyUa не слило вас, кацапов, 9го декабря, да? )
Lvbnhj, ти ЗЕчмо визнай це і сиди рівно на пляшці, нє ёрзай - кацап
а слова Садового можно интерпретировать так: "если друг попал в беду, друга мелом обведу".. потому что теперь, ГБР после слов Садового начнет уголовное расследование против Кличко за "превышение полномочий".. так что, да.. "друг познается в бИде"..
а Садовый просто подставил Кличко под удар..
🤣
селуУкраїні
благодаря мл.сержанту евт...ку я всегда знал, шо происходило в роте в мое отсутствие
поетому мл. сержант уйдет на дембель в первой команде через 2 недели.
мл.сержанта били 2 недели каждый день до отправления первой команды - синий домой уехал, но в первой команде..
баранка тебе от бублика, а не мэрство !
Зеленым ублюдкам нужен Ткаченко мэром Киева. А Садовой сейчас будет соловьем на них петь.
🤣
Шо прорва...
😁
Клим Чугункин. Плохая наследственность.
Вспомни премьеру Моники Зеленски в США.
пане Садовий, ви знаєте що хоче чути від вас блаЗЄнська влада. Продовжуйте. Може вони оцінять