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 Політика України
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Все про:звільнення (730) Мінінфраструктури (345) Гончаренко (220) Клітіна Олександра (7)

 Кабмін звільнив заступницю міністра інфраструктури Клітіну, - нардеп Гончаренко

Кабінет Міністрів звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Олександру Клітіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Заступницю міністра інфраструктури Олександру Клітіну звільнено за поданням міністра (не за власним бажанням). У відповідь на моє запитання прем'єр причини пояснювати не захотів. "Щоб не робити хайп"(с). Міністр інфраструктури Криклій на засіданні був відсутній", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: "Зовнішність - мій плюс. Я розумію, про що думає чоловік під час переговорів... Це дає мені якусь гнучкість... Можливість зайняти нестандартну позицію", - заступник міністра Клітіна. ВIДЕО

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.

Кабмін звільнив заступницю міністра інфраструктури Клітіну, - нардеп Гончаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162116
 
 
 Топ коментарі
 
Очищення влади - це якби Яременка чи депутата-гвалтівника мандатів позбавили... А їх тільки із фракції виключили...
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Потому что министр инфраструктуры проявлял нездоровый интерес к ее инфраструктуре.
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А "безтабу" Яременка когда уволят?! .. Девушки с окружной скучают!!!
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Очищення влади - це якби Яременка чи депутата-гвалтівника мандатів позбавили... А їх тільки із фракції виключили...
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Прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона понад мільйон гривень. Зовсім недавно скромний експерт BRDO, а сьогодні високопоставлений "Слуга народу" увійшов у смак і витрачає шестизначні суми тільки на одну поїздку.

Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами

Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 2677
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девушке через постель значит нельзя,

а хряку Яременке можно?
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может это он с ней переписывался . за анал табу и уволили .
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Підло це. Не по-християнськи. Людина стала на правильний шлях а її знову повернули на панель.
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Очищения власти это отставка в первую очередь Богдана,для начала
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Угу) Викинули не того хто трахнув а ту кого трахнули. Справєдліво чьо Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 1308
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Її викинула за розмову з пранкером, а не за те що її Юзік вибрав "мисс Криворожье"...
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Совершенно верно. И так во всём мире. Не знал? Записывай.
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Щас наскребу карандашиком, дорогой ты мой человек )
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Сами женщину обосрали, сами и уволили.

Жити по новому, блд.
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А "безтабу" Яременка когда уволят?! .. Девушки с окружной скучают!!!
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Он еще доберется до них и сделает из них немножко леди.Вот только очередную зп в конверте получит. Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 6891
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І куди ж вона бідненька тепер піде на кусок хліба заробляти?...
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Потому что министр инфраструктуры проявлял нездоровый интерес к ее инфраструктуре.
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она вышла замуж через постель, и стала "замминистра" через диван...

а есть ещё кресла и стулья, поэтому, она быстро найдет себе работу..
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Угу..Изьявил желание интегрировать свои коммуникации в её инфраструктуру. Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 2109
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Why?
Нехай би працювала ця симпатична кобіта, що знається на тролінґу Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 2501
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Это что ж теперь получается?Это не получение должности "через постель",а банальное изнасилованние.Еще одна жертва произвола зеленой опг? Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 4646
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Угу.. Она дала маху когда "давала" Юзику и сотоварищи.
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Не пойму! То кричат что молодёжь одаренная нигде пробиться не могет, то пробившуюся молодежь упрекают как бабки на скамейках...
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Сволочи !!!!!!!!!!!! Девочка даже ноги раздвинула, чтобы получить пост, где она могла бы верой и правдой служить украинскому народу. Сволочи !!! Больше никак вас не назовешь.
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За "девочку" конечно спасибо,подумала Александра. Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 6893
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Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 4143
Новоявленной Украинской Чичолины не получилось .
И по делом !
К стати в годовщину порнозведы Итальянского Парламента . .
Ей уже 68 лет .

Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 676
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Говорила же ей мама, - не доверяй слугам, а договаривайся с самим хозяином.
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Конечно не пропадет.Зеленое ОТК пройдено,штамп "годна" на спину получен. Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко - Цензор.НЕТ 8558
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Жизнь дала трещину, судьба встала раком - на лицо полный произвол и дискриминация по половому признаку, т.е. до этого скандала она всех устраивала и вопросов к ней не было, а после оказалось , что она проф непригодна? Я бы на ее месте обратился в суд по правам человека.
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сначала сама раком, надеялась на лучшее, а жизнь опять раком поставила, красоту невиданную, рот прямь до ушей сделался, пока до министерской должности дорачила
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Боец погиб, но слава о бойце осталась.
Посмертно наградили и отправили на повышение.
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клитор уволен,а за что так старалась и ублажала?
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У кого то "упало" и " не поднялось"... Доверие ( это сейчас оказывается так называется)
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Судя по информации за последние две недели можно сделать вывод, что Криклию Клитина не дала (заявление об увольнении).
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Цікаво, кому тоді вона дала (заяву про прийняття на роботу), що її взяли замом Криклія в обхід самого Криклія?)))
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В данной ситуации министра тоже надо гнать! А если не так, то есть статья в УК "Принуждение к сексу должностным лицом"! Название может не точное но смысл ясен.
Клетине впору подать заяву про изнасилование пусть доказывает про обоюдное согласие! ))
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