 Кабмін звільнив заступницю міністра інфраструктури Клітіну, - нардеп Гончаренко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
"Заступницю міністра інфраструктури Олександру Клітіну звільнено за поданням міністра (не за власним бажанням). У відповідь на моє запитання прем'єр причини пояснювати не захотів. "Щоб не робити хайп"(с). Міністр інфраструктури Криклій на засіданні був відсутній", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.
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а хряку Яременке можно?
Россияне, свинособаки, вы себя узнаете?
Жити по новому, блд.
а есть ещё кресла и стулья, поэтому, она быстро найдет себе работу..
Нехай би працювала ця симпатична кобіта, що знається на тролінґу
🤔
Новоявленной Украинской Чичолины не получилось .
И по делом !
К стати в годовщину порнозведы Итальянского Парламента . .
Ей уже 68 лет .
Посмертно наградили и отправили на повышение.
Клетине впору подать заяву про изнасилование пусть доказывает про обоюдное согласие! ))