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Все про:Apple (10) Крим (7863) Росія (21295)

 Apple визнала окупований Крим російським, але тільки для росіян

У сервісах Apple, якими користуються громадяни РФ, окупований півострів тепер відображається як територія Росії. Користувачі решти світу як і раніше бачать його як територію України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Так, у своєму додатку "Погода" компанія Apple на територі Росії почала відображати Крим і Севастополь "російською" територією. Наприклад, у Москві анексовані Севастополь, Сімферополь, Керч відображаються російською територією.

Apple визнала окупований Крим російським, але тільки для росіян 01
Apple визнала окупований Крим російським, але тільки для росіян 02

При цьому на материковій частині України і на окупованому півострові Севастополь, Сімферополь, Керч та інші міста не відображаються ні частиною України, ні Росії.

Apple визнала окупований Крим російським, але тільки для росіян 03

Голова комітету Держдуми Росії з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов 27 листопада заявив, що "Apple повністю усунула претензії Держдуми щодо позначення Криму в своїх сервісах". Про це він повідомив після зустрічі з представником компанії в Росії Дариною Єрмоліною.

Також дивіться: The Economist записав відео з Україною без Криму. ФОТО

"Вони повністю привели (свої сервіси. - Ред.) у відповідність до російського законодавства. Помилка в відображенні кримських міст у додатку "Погода" усунута", - заявив депутат.

Офіційних коментарів американської компанії з цього приводу поки немає.

У травні цього року Apple не відображала територіальну приналежність міст Криму в своїх додатках, як з материкової України, так і з півострова.

Раніше Держдума Росії дала Apple термін до 25 квітня, а потім продовжила його до 10 травня на "усунення неточностей при відображенні географічної приналежності Криму і Севастополя в додатку".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162112
 
 
 Топ коментарі
 
Если 75% зебилам так сделать они даже не заметят этого. На Украину напал Порошенко и 8% агрессивного меньшинства.
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Если 75% зебилам так сделать они даже не заметят этого. На Украину напал Порошенко и 8% агрессивного меньшинства.
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Очередной успех ЗЕ-команды.
При марадёре такого не было...
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Український або безлюдний.
А ти інакше вважаєшь, зєбільне?
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Щяс патриоты начнут в едином порыве выбрасывать на свалку свои айфоны...
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Коля ты хоть суть то вопроса понял? Для тех кто на бронепоезде АбИсняю еще разок. На территории кацапстана кацапсинам будет отображаться Крым кацапсячим, а для всех остальных людей Крим це Україна. Зрозумів? Apple признала оккупированный Крым российским, но только для россиян - Цензор.НЕТ 6452
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не отображаются ни частью Украины, ни России
--
И то - просто вопрос времени.
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Читай внимательно. "Для всех остальных"(даже для украинцев) он ничей.
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Он проводит лекцию, находясь на бронепоезде...Ему не видать.
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Для тех, кто из Трускавца "абисняю" - то, чьим крым будет в Европе,Америке,Африке - подавляющему большинству граждан тех стран глубоко пох. Также можно охарактеризовать и 73% наридонаселения Украины. Остается небольшой % граждан, к которым и был адресован мой пост выше. Зрозумів?
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Были бы богатыми украинцы,перестали бы покупать их продукцию в знак протеста...
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Стою значить купую собі салат. Підходить бабулька, чисто і скромно вдягнута. І так сором'язливо каже, синок купи мені трішки салату. Думаю, що ж там того салату, то ще до салату взяв трохи їжі. А їй не зручно... А ще найбільше мене вразили її слова. Каже -

Apple признала оккупированный Крым российским, но только для россиян - Цензор.НЕТ 2944
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....это что за ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ??? мир стал реально ГИБРИДНЫМ и ШИЗОФРЕНИЧНЫМ !!! что не сделаешь ради БАБОСОВ !!!
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Потихоньку подводят Украину к исчезновению с карт мира. Как говорил *****, курочка по зернышку тук-тук-тук-тук... При сепарской власти, которая ползает перед кремлевским Дьяволом на коленях и не удевительно.
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никогда не покупал ни одного ипхона. в знак протеста всерьёз подумываю не купить и следующую модель.
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ЗЕбілоід, тебе забанили так ти вирішив в проксі погратися? Apple признала оккупированный Крым российским, но только для россиян - Цензор.НЕТ 1030

Як воно там в Туреччині?
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А зачем так даже делать?подыгрывая оккупантам и нарушая закон,чтоб вообще почва вяличия из ног ушла у кацапов,мол видите для нас сделали же значит признают частью Мордора,все равно как немцам бы в свое время третья сторона подыгрывала и признала оккупацию
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А можно так сделать в ApplePay, чтобы при покупке оплату было видно у продавца, а на самом деле я бы ничего не платил?
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Спасибо Зебобику!

Он сдает все, что можно!
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А раше надо что-то еще? Верх лицемерия...
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блин а как еще они его должны показывать, если фактически Крым российский? что делать авиакомпаниям? облетать Крым? ты что ли им расходы оплачивать будешь? за небо над Крымом отвечают кацапы, на запросы на пролет тоже они отвечают. Американские и европейские почтовые фирмы тоже фактически признают Крым под контролем россии. И представь себе, Украина это тоже признает!
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Скоро просыпаешься, а на гугл картах Киев уже территория росийской империи. Тот кто устал защищать свою страну не может иметь свое государство.
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неужели яблоко так много зарабатывает на паРаше, что опускается до такого позорного уровня?
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€вропейские , пардон, $американские ценности - превыше всего. или вы до сих пор верите, что весь мир с нами?
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et tu, Brute Apple признала оккупированный Крым российским, но только для россиян - Цензор.НЕТ 3525
Утім, блаЗЄнський призначає колаборантів до уряду, а Apple має чомусь залишатися принциповою та втрачати прибутки.
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не бросайте бисер господа, в мире правит капитал и там где есть люди способные купить производимый товар то будет всегда двоякий смысл. О Крыме надо было думать еще в 1991 году а сейчас - только время расставит все по местам. Я в 2014 году смотрел видео как из баз Севастополя в Симферополь ехали российские военные и СБУ знало и что???. Был бы у власти инопланетянин и вы его также поносили как сейчас Зеленского???
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пусть поносят, толку от них никакого. внимание на их мнение не обращайте и всех делов.
Патриоты вечно чем-то недовольны и все вокруг виноваты, кроме них.
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ОГРЫЗКИ!!! Недаром я уже 2 года как отказался от них
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Україна хоча б для початку добилася щоб у остальному світі кримські міста відображалися з поміткою 'Україна'. Бо зараз взагалі без нічого.
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Не имел апле из соображений завышенной цены и явного сектанского маркетинга. А теперь не куплю из принципа.
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Интересно, а паРашка, все-таки, нагнет "Эппл" на предмет установки своего ПО на смартофоны для продажи на паРашке?...
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Вот ! Я же говорил, что Аппле херня !
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тобто Мальвінські острови в них підписані аргентинськими,а Фолклендські-англійськими ?
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нет, потому что фоклендские острова под контролем Британии, и никто в мире эти острова аргентинскими не признает
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В исполнении Apple это звучит типа беременная наполовину
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Никогда не покупал єту разрекламированную лажу
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Ну да кстати проверил, все так. И не только в погоде, в эппл картах тоже
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Для тупых зебилов, недавно в Рашке запретили продавать гаджеты без установленных рашен ПО типа Яндекса. Так вот, Эплл отказались это делать. Так что скорее всего Эплл полностью уйдет из Парашки, если только не забашляет кому надо.
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Да уж.Жадные капиталисты не имеют ни национальности ни гордости.Что наши что западные
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теперь айфоны выбрасывать в мусорку нужно, кто юзает
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подонки
Теперь еще мацкальскую программу себе поставят
Будут все мацкальские гореть
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