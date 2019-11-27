 Купівля газу в РФ веде до втрати українських територій і жертв, а не до економічного розквіту, - "Євросолідарність"

Про це на засіданні уряду заявили народні депутати з фракції "Європейська Солідарність", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Яким чином ви збираєтеся забезпечити загальносуспільний інтерес України через прямі поставки газу з Російської Федерації? З країни-агресора? Яким чином пан міністр учора написав, що ми отримаємо знижку, яку спрямуємо на субсидії і соціальні проекти? Тобто ви хочете фінансувати економіку Російської Федерації через прямі закупівлі газу. І ще примусити українців дякувати Російській Федерації за субсидії?", – запитала голова парламентського комітету з інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона підкреслила, що досвід України за останні 28 років свідчить про те, що будь-яка знижка на газ з Російської Федерації обертається на втрати території та життів українців і точно не призводить до економічного розквіту

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"Наша фракція порушила питання на Кабміні про заяву міністра енергетики щодо прямої закупівлі газу у країни-агресора і якихось знижок від Путіна. Ми нагадали, чим обернулись такі стосунки у минулому – економічною залежністю, політичною, втратою територій і життів українських громадян", – написав пізніше у фейсбуці нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, прем'єр Олексій Гончарук уникнув відповіді, проте не підтвердив і не спростував такі плани.