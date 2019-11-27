 Купівля газу в РФ веде до втрати українських територій і жертв, а не до економічного розквіту, - "Євросолідарність"

Про це на засіданні уряду заявили народні депутати з фракції "Європейська Солідарність", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Яким чином ви збираєтеся забезпечити загальносуспільний інтерес України через прямі поставки газу з Російської Федерації? З країни-агресора? Яким чином пан міністр учора написав, що ми отримаємо знижку, яку спрямуємо на субсидії і соціальні проекти? Тобто ви хочете фінансувати економіку Російської Федерації через прямі закупівлі газу. І ще примусити українців дякувати Російській Федерації за субсидії?", – запитала голова парламентського комітету з інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Вона підкреслила, що досвід України за останні 28 років свідчить про те, що будь-яка знижка на газ з Російської Федерації обертається на втрати території та життів українців і точно не призводить до економічного розквіту
"Наша фракція порушила питання на Кабміні про заяву міністра енергетики щодо прямої закупівлі газу у країни-агресора і якихось знижок від Путіна. Ми нагадали, чим обернулись такі стосунки у минулому – економічною залежністю, політичною, втратою територій і життів українських громадян", – написав пізніше у фейсбуці нардеп Олексій Гончаренко.
За його словами, прем'єр Олексій Гончарук уникнув відповіді, проте не підтвердив і не спростував такі плани.
Круто как сделал Вава императорское рррррыыы Путину в царь-телефон. Судя по всему, кремлевский карлик уже пал ниц и униженно трепещет. И так натрепетал, что вчера наш министр энергетики Оржель разразился победным спичем о возможности прямых поставок газа из РФ.
То есть когда мы несколько лет кряду отказывались от оккупантского газа - это было поражение. А когда начнем покупать и наполнять украинскими деньгами закрома лаптеногим, то это будет победа. Только смотрите не перепутайте.
Мало нам того, что Кремль из-за поправки коллаборанта Геруса захватывает рынок электроэнергии, теперь еще мы и рынок газа сдаем бензоколонке. Тут нелишним будет вспомнить, что уже много десятилетий углеводороды являются для Мордора не только и не столько возможностью пополнить бюджет, но и безотказным, мощным рычагом политического давления и шантажа.
И мы снова садимся на эту иглу, хотя еще вчера радовались тому, что с нее с таким трудом слезли. Вчера, как в прошлой жизни.
Но что я вам скажу в утешение, хотя так себе, конечно, утешение, однако штош. Именно это решение рано или поздно похоронит под собой нашего маленького велосипедста. Сначала завалит рейтинг, а потом и его самого. Потому Вава, судя по всему, так и не понял до сих пор одну простую истину, которую каждый свідомий уже давно впитал с молоком матери: Россия. Никогда. Ничего. Не дает. Просто так.
Дает сегодня дешевую энергию и газ с уступками? Жди завтра подляны. Шантаж, требование политических уступок, показательное закручивание вентиля перед камерами, если Украина начнет показывать норов и трепыхаться. В прошлый раз газ по цене в 50 долларов закончился потерей Крыма и войной на Донбассе. Только чтобы проследить эту логическую цепочку, в голове нужно иметь мозги, а не зеленую дрисню.
Это же уже было, Вава. Мы это уже проходили совсем недавно. Только когда мы это все проходили, ты ********** на сцене с похабными шутками и называл свою страну порноактрисой. А теперь ****** тебя, поэтому ты немножечко нагнись.
Отчаянно жаль только, что страну опять трясти будет. Хотя и не переставало с весны.
Российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин пояснил, чей газ покупает Украина взамен российскому.
Крутихин пояснил, что Украина покупает газ не у стран, а у торговых компаний - газ, принадлежащий трейдерам.
"Это ответ на вопрос "чей". Газ куплен продавцами-трейдерами у "Газпрома", а также других европейских и международных компаний, включая торговцев бывшим сжиженным газом. В смешанном виде этот купленный и перекупленный товар не "российский" - на газовых молекулах нет этикетки "сделано в РФ", - подчеркнул он.
"Что касается географии, то газ поступает через границу Украины с Польшей, Словакией и Венгрией. Вопрос "чей" в этом случае провокационен и рассчитан на аудиторию мамонтовых и соловьевых", - добавил эксперт.
Ну хорошо хоть не Соловьёв))
Так эти "аналитики" и по контракту бабы Жули тоже писали, что всё нормально. А на самом - это просто на бумаге он смешанный, а по факту чисто газпромовский, но купленный через посредников. Но что бы такие как Алла не жужжали, им сказки рассказывают. Что он типа смешанный и рашкинского газа там только 8%, а 73% чистейше европейский!
Польша потребляет только российский газ?
А насправді:
"Укрзализныця" отменила тендер на закупку российского угля и проведет служебное расследование, - Кравцов.
https://censor.net.ua/news/3161977/ukrzaliznytsya_otmenila_tender_na_zakupku_rossiyiskogo_uglya_i_provedet_slujebnoe_rassledovanie_kravtsov
так що прикрийте піддувайло. тут вам нє россія.
Уже запутали - кто есть кто???!
🤔
Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. Грн / 1 тис. Куб. м.
посмотрела вроде было раньше по 7 ( у меня газа нет, поправьте если не правильно). Если все верно это снижение? Что то я запуталась
Їм аби гроші заробити. Для себе.
Це той самий іванішвіллі в Грузії.