EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  2493  61
Все про:Зеленський (3689) нормандська четвірка (703) Науседа Гітанас (15)

 Не робіть поступок на шкоду Україні, - президент Литви Науседа - Зеленському перед зустріччю в "нормандському форматі"

Президент Литви Гітанас Науседа порадив Президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі в "нормандському форматі" не робити поступок на шкоду Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми сподіваємося, що зовсім скоро відбудеться зустріч "нормандської четвірки", і ми бажаємо всілякого успіху під час переговорів нашим партнерам (Україні. – Ред.). Ми бажаємо, щоб ви не робили тих поступок, які можуть вам зашкодити", - заявив президент Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародний тиск і санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації всіх територій України, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162108
 
   
 Топ коментарі
 
Европа уже в открытую просит карлика Зелупу не идти на уступки Хуйлу. Потому что знают чем ето все закончится.
 показати весь коментар
 
Наиболее рационально было бы повесить Зелю прямо сейчас, не дожидаясь 9 декабря. Потому что после 9 декабря его уже точно придется повесить, никаких других вариантов не останется, но еще придется разгребать потом, что он там накуролесит. А если щас повесить - то и тема закрыта.

Не делайте уступок в ущерб Украине, - президент Литвы Науседа - Зеленскому перед встречей в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 8058
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
ты не утонешь не бойся
 показати весь коментар
 
 
Чудове українське прислів'я: "Плив, плив, а на березі всрався"©
Відтепер лише одна асоціація - Україно-російська війна 2014 року.
 показати весь коментар
 
 
Светлана Самборска
38 хв. · "Новый законопроект от "слуг народу" "Батькивщины" и "ОПЗЖ" - по оплате пенсий в ОРДЛО (пишут, его уже внесли в Раду).

62 миллиарда гривень из карманов украинских налогоплательщиков - на оккупированную территорию! 62 миллиарда только на пенсии сепарам? Неплохо, неплохо. Давайте, капитулянты, открывайте кошельки, вынимайте куски озо рта своих детей и отдавайте победителям. Устал от войны сидя на диване, проголосовал за капитуляцию? Муляло 1,5% военного сбора? Плати теперь миллиарды дани сепарью.»
 показати весь коментар
 
 
Плевать на сантиметры этого животного! Оно - предатель! Только это важно.
 показати весь коментар
 
 
Европа уже в открытую просит карлика Зелупу не идти на уступки *****. Потому что знают чем ето все закончится.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеленский за мир,порохоботы за войну,Порошенко за вечную войну
 показати весь коментар
 
 
Наиболее рационально было бы повесить Зелю прямо сейчас, не дожидаясь 9 декабря. Потому что после 9 декабря его уже точно придется повесить, никаких других вариантов не останется, но еще придется разгребать потом, что он там накуролесит. А если щас повесить - то и тема закрыта.

Не делайте уступок в ущерб Украине, - президент Литвы Науседа - Зеленскому перед встречей в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 8058
 показати весь коментар
 
 
Так і є. Зеленський за капітуляцію, українці за незалежність, Порошенко за сильну і незалежну Україну
 показати весь коментар
 
 
Железяка тупая, приведешь может какой то удачный договор о мире с кацаплом для жертвы их агрессии?
 показати весь коментар
 
 
Ну Наусєда знає, що каже. Як і президент Естонії знає, що дарує.
 показати весь коментар
 
 
Земудак. Даже чужие президенты просят не быть мудаком глядя на его ужимки и поступки.
 показати весь коментар
 
 
Для него главное --- унитазы вернуть!! все остальное --- выше его понимания....
 показати весь коментар
 
 
Спасибо,пан Наусед,за добрый совет и пожелания!
 показати весь коментар
 
 
Поздно - зебилы уже во всю сливают Украину под масковитов...
 показати весь коментар
 
 
Вот этой паскуде правильный подарочек

 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Скоро Зеленскому уборщицы советовать будут,дожились
 показати весь коментар
 
 
Президент успішної європейської країни- уборщица? Зовсім у вас з голівоньками погано
 показати весь коментар
 
 
Бггг) кто то может представить, чтоб Пороха в инсми называли моникой,президенты других стран дарили велик и просили не обосраться и не сдать Украину пуйлу...
 показати весь коментар
 
 
ЗЕлесепидисту та Украина и нах не нужна, у него свои ценности
 показати весь коментар
 
 
но фрау комсомолке и макрону никто что-то советы не торопятся давать. один в десны с ****** бьется, другая к трубе ***** присосаться мечтает, но с этим все в порядке.
 показати весь коментар
 
а чего оно туда поперлось? - янык, помнится, тоже в Вильнюс ездил... но всплыл аж в Ростове.
 показати весь коментар
 
 
А может на Майдане к 9 декабря действительно как перформенс - висельницу поставить и подсветить красиво?
 показати весь коментар
 
 
А какой пример будет для других стран. Возможно другие лидеры воздержатся от плохих замыслов?
 показати весь коментар
 
Какое оно зеленое ещё ,мелкое, в прямом и переносном
 показати весь коментар
 
 
даже не в росте дело...а в комплексах...
посмотрите на выражение лиц... у уверенного в себе человека и ...ото...
 показати весь коментар
 
 
ВОЛОДИМИР , в париж без ПИАНИНО ну ни как !!! долбить так долбить !!!
 показати весь коментар
 
 
Тот случай, когда даже ближайшие союзники Украины не доверяют писюнисту.
 показати весь коментар
 
 
блаЗЄнський з'їздив до країн Балтії бо знає, що після капітуляції навряд чи хтось з них захоче з ним зустрітися.
 показати весь коментар
 
 
А ЗЕлупа так і послухала. Йде по протореній доріжці Вітьки Хряка
 показати весь коментар
 
 
Один в один идет к своей Йолке. Янук, помнится, тоже в Литву накануне неподписания ассоции ездил, тоже его, дурака, все умоляли...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Какие конкретно уступки имеется ввиду?Не об одном не слышал.
 показати весь коментар
 
И у президента Литвы на Зеленского - никакой надежды. От отчаяния даже пришлось открытым текстом просить, чтобы не просрал Украину.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Литва хочет чужими руками жар загребать.Какое отчаяние у Литвы они,что с рашкой воюют?
Ты думай прежде чем кукарекать.
 показати весь коментар
 
 
Литва боится сепаратных переговоров Бениной мафии с РФ больше чем 73% дебилов в Украине... Стыдно
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Очень показательно как порошенковские холуи относятся ко всем остальным гражданам своей страны.Ну очень показательно.
 показати весь коментар
 
Зебилам всё равно, в какой стране смотреть "Сватов", так что существование Украины их как--то не волнует.
 показати весь коментар
 








tZE inform

@tZEinform

·12 мин
Дожились.... Президент соседней страны просит президента Украины не предавать Украину.... "Не делайте уступок в ущерб Украине" - президент Литвы Науседа - Зеленскому перед встречей в "нормандском формате"
 показати весь коментар
 
 
Увесь світ бачить, що Інфузорій в Туфельках здає і буде здавати Україну, але тільки не його 73%-ний електорат.
 показати весь коментар
 
 
Зеля,ты воюй,воюй-всё равно получишь-велосипед.
 показати весь коментар
 
Ганьба.. Вже всі тицяють шмарклю клювом у його власне гівно.. А воно все робить навпаки..
 показати весь коментар
 
Щось недобре підозрюють...
Я теж такої думки. Зеля планує здавати наші державні інтереси.
Після нормандії все побачимо.
 показати весь коментар
 
Не, он не планирует, он выполняет: сдаёт.
 показати весь коментар
 
Твою ж ты мать Литва просит чужое государство не сдавать интересы чужой страны,большего унижение для Зебила пока не было,но он не поймет
 показати весь коментар
 
 
_Предатель делает свою работу! С чего это он должен чувствовать себя униженным? Что за вздор! Штирлиц, по-вашему, чувствовал себя униженным, работая в Берлине против рейханутых? Это унижение для Украины, но никак не для вражеского агента зелобородько. Так что понимать зелюку тут просто нечего. Это вы не поняли.
 показати весь коментар
 
От мені цікаво, ви казали побачимо. Ви хочите побачити результати змови двох вовіків? Точно хочете? Тоді дивіться, нехай повилазить!
 показати весь коментар
 
Прикольно, что этим озабочены президенты других стран.
 показати весь коментар
 
Макрон для України буде тим, ким був Саркозі для Грузії! Признавши автономію ЛДНР зі згоди лідерів Нормандського формату, вони тим самим звільняють Росію від відповідальності за розв"язання конфлікту на Донбасі, зняття з неї санкцій і перекладання всього тягара за відновлення зруйнованих территорій на плечі України. "Ми зробили це разом" -- скаже наш недоумковатий преЗедент!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору