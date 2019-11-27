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 Суспільство
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Все про:Запоріжжя (540) міст (341) Голик (47)

 Для моста-довгобуду в Запоріжжі нарешті шукають підрядника - радник прем'єра Голик

У вівторок, 26 листопада, оголошено тендер на визначення підрядної організації для будівництва моста у Запоріжжі, кинутого 15 років тому.

Про це у Facebook повідомив радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

За його словами, цей міст є "сумнозвісним пам'ятником архітектури, дебілізму, пофігізму і міцним господарникам".

Голик нагадав, що два тижні тому вони з прем'єром Олександром Гончаруком та керівником Укравтодору Олександром Кубраковим оглянули довгобуд. Тоді було обіцяно, що протягом найближчих двох-трьох тижнів буде оголошено тендер на його добудову.

"Це перший крок у бюрократичній ланцюжку перетворення багаторічного провалу у, власне, міст. Сказано - зроблено. Проєкт відновлений. Тендер оголошений. Фінансування знайдено. Знав би хто, яких нервів нам це коштувало у час загального нігілізму і пофігізму", - зазначив радник прем'єра.

Згідно з інформацією на сайті Prozorro, замовником робіт є Служба автомобільних доріг у Запорізькій області. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 26 грудня 2019 року. Початок аукціону призначено на 31 січня 2020 року. Очікувана вартість 12,3 млрд грн.

Для моста-довгобуду в Запоріжжі нарешті шукають підрядника - радник премєра Голик 01

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомив, що на відкриття руху в одну сторону на мосту в Запоріжжі відведено максимум півтора року, а повне завершення будівництва має закінчитися не пізніше, ніж через три роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162107
 
 
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Совсем как у нас - как выборы на носу, так куча прожектов и в этот момент кажется, что завтра будет коммунизм...
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Хотелось бы больше конкретики по очередности выполнения проекта, что в первую очередь, вторую, третью, ведь моста там два
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ну, кагбэ, одну надвижку уже завершили.
Для моста-долгостроя в Запорожье наконец ищут подрядчика, – советник премьера Голик - Цензор.НЕТ 587
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Давно пора, а то последние 5 лет предпочитали только ржать над кацапами и их стройкой крымского моста.
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