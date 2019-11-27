 Пацієнток для порно знімали в приватному медкабінеті, що орендує приміщення в Одеському онкодиспансері, - головлікар онкодиспансера Лук'янчук

Про це написав на своїй сторінці в Facebook головлікар Одеського обласного онкологічного диспансера Олег Лук'янчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, про що повідомляють ЗМІ та соцмережі, відбувалося на орендованій території. Лікар, який працював там, співробітником диспансеру не був. На жаль, контролювати роботу на орендованій території керівництво диспансера згідно із законом не має права", - повідомив Лук'янчук.
За його словами, керівництво онкодиспансера не може самостійно вигнати орендаря, адже диспансер є власністю обласної ради. При цьому адміністрація "буде настійно вимагати розірвання договору оренди з людьми, які зганьбили ім'я лікаря і людини, і кинули тінь на одеський обласний онкологічний диспансер", - пообіцяв він.
"Керівництво диспансера надасть всю адміністративну та правову допомогу органам досудового розслідування у встановленні істини у справі", - додав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у кабінеті гінеколога, розташованому на території Одеського обласного онкологічного диспансеру, пацієнток без їхнього відома знімали для порно. Прихована камера була встановлена в кабінеті лікаря УЗД-діагностики. На порносайті опубліковані записи з цієї камери з початку 2018 до квітня 2019 року.
У скоєнні злочину підозрюють співробітника інтернет-провайдера, який налаштовував в онкодиспансері інтернет. Якщо його провина буде доведена, йому буде загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.
39 хв. · Круто как сделал Вава императорское рррррыыы Путину в царь-телефон. Судя по всему, кремлевский карлик уже пал ниц и униженно трепещет. И так натрепетал, что вчера наш министр энергетики Оржель разразился победным спичем о возможности прямых поставок газа из РФ.
То есть когда мы несколько лет кряду отказывались от оккупантского газа - это было поражение. А когда начнем покупать и наполнять украинскими деньгами закрома лаптеногим, то это будет победа. Только смотрите не перепутайте.
Мало нам того, что Кремль из-за поправки коллаборанта Геруса захватывает рынок электроэнергии, теперь еще мы и рынок газа сдаем бензоколонке. Тут нелишним будет вспомнить, что уже много десятилетий углеводороды являются для Мордора не только и не столько возможностью пополнить бюджет, но и безотказным, мощным рычагом политического давления и шантажа.
И мы снова садимся на эту иглу, хотя еще вчера радовались тому, что с нее с таким трудом слезли. Вчера, как в прошлой жизни.
Но что я вам скажу в утешение, хотя так себе, конечно, утешение, однако штош. Именно это решение рано или поздно похоронит под собой нашего маленького велосипедста. Сначала завалит рейтинг, а потом и его самого. Потому Вава, судя по всему, так и не понял до сих пор одну простую истину, которую каждый свідомий уже давно впитал с молоком матери: Россия. Никогда. Ничего. Не дает. Просто так.
Дает сегодня дешевую энергию и газ с уступками? Жди завтра подляны. Шантаж, требование политических уступок, показательное закручивание вентиля перед камерами, если Украина начнет показывать норов и трепыхаться. В прошлый раз газ по цене в 50 долларов закончился потерей Крыма и войной на Донбассе. Только чтобы проследить эту логическую цепочку, в голове нужно иметь мозги, а не зеленую дрисню.
Это же уже было, Вава. Мы это уже проходили совсем недавно. Только когда мы это все проходили, ты ********** на сцене с похабными шутками и называл свою страну порноактрисой. А теперь ****** тебя, поэтому ты немножечко нагнись.
Отчаянно жаль только, что страну опять трясти будет. Хотя и не переставало с весны.
Це ж не «Зємлю обєтованную» здавати арабам....
а может стоить не с аренды дело начинать, а с лишения его мед. лицензии (если это частник) плюс судебное разбирательство и иски от женщин, на материальное возмещение морального урона и плюс мед.тайны... )