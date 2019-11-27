 Пацієнток для порно знімали в приватному медкабінеті, що орендує приміщення в Одеському онкодиспансері, - головлікар онкодиспансера Лук'янчук

Про це написав на своїй сторінці в Facebook головлікар Одеського обласного онкологічного диспансера Олег Лук'янчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, про що повідомляють ЗМІ та соцмережі, відбувалося на орендованій території. Лікар, який працював там, співробітником диспансеру не був. На жаль, контролювати роботу на орендованій території керівництво диспансера згідно із законом не має права", - повідомив Лук'янчук.

За його словами, керівництво онкодиспансера не може самостійно вигнати орендаря, адже диспансер є власністю обласної ради. При цьому адміністрація "буде настійно вимагати розірвання договору оренди з людьми, які зганьбили ім'я лікаря і людини, і кинули тінь на одеський обласний онкологічний диспансер", - пообіцяв він.

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"Керівництво диспансера надасть всю адміністративну та правову допомогу органам досудового розслідування у встановленні істини у справі", - додав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у кабінеті гінеколога, розташованому на території Одеського обласного онкологічного диспансеру, пацієнток без їхнього відома знімали для порно. Прихована камера була встановлена ​​в кабінеті лікаря УЗД-діагностики. На порносайті опубліковані записи з цієї камери з початку 2018 до квітня 2019 року.

У скоєнні злочину підозрюють співробітника інтернет-провайдера, який налаштовував в онкодиспансері інтернет. Якщо його провина буде доведена, йому буде загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.