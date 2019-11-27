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Все про:NASA (22) МКС (11) туалет (15)

 На МКС зламалися всі туалети, космонавтам довелося використовувати памперси

На Міжнародній космічній станції (МКС) зламалися всі туалети.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляється в трансляції NASA.

За словами італійського космонавта Лукі Пармітано, в американському сегменті туалет не працював через постійні індикації про несправність, а в російському - через сигналізацію переповненого бака.

Зазначається, що туалети також є у двох пілотованих кораблях "Союз", які пристиковані до станції, але вони використовуються лише у разі крайньої потреби. Тому космонавтам довелося використовувати памперси.

Через деякий час космонавтам вдалося полагодити всі туалети. У "Роскосмосі" додали, що туалети вийшли з ладу вночі, і з того моменту екіпаж проводив ремонт.

Нині на МКС перебувають росіяни Олександр Скворцов та Олег Скріпочка, американці Христина Кук, Ендрю Морган, Джессіка Мейр і командир екіпажу Лука Пармітано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": NASA відправить туристів на МКС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162103
 
   
 Топ коментарі
 
А мы напоминаем, что за туалеты на МКС отвечает... УГАДАЙТЕ КТО
России продлили контракт на обслуживание туалета в американской части МКС

Как неожиданно что они поломались, правда?
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Кацапам надо дырку в полу просверлить..., для них так привычнее.
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Новини з Мордора: унітази, туалети, спорт: "мєтаніє лєпьошок із гавна", культура: "монумєнтальниє пєтухі з гавна", кацап удома провалився через підлогу й утопився у вигрібній ямі...
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Великая держава. Забрали рэфию,Крым,Домбасс, теперь и космос засрут.
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Дык вот для чего нароссийские космонавты сверлили дырки в МКС! Привычка гадить в дырку с детства.
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Так он де буде стояти унітаз який зпи*дили з нашого бронекатера...
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Так вот почему эти рашистские долбаёбы, на наших кораблях даже толчки поснимали, им просто уже срать некуда,да и негде!)))))
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