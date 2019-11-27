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 Політика України
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Все про:виплати (112) компенсації (146) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (14)

 Члени сімей українців, незаконно утримуваних в ОРДЛО і РФ, зможуть щорічно одержувати грошову допомогу, - Мінветеранів

Сім'ї громадян України, які незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях України або на території Російської Федерації, зможуть отримувати грошову допомогу не одноразово, а щороку.

Відповідне рішення про внесення змін до Порядку використання коштів було прийнято під час засідання уряду 27 листопада, повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України, передає Цензор.НЕТ.

"Таким чином, виплата коштів для надання професійної правової допомоги тепер може здійснюватися щороку протягом позбавлення особи особистої свободи, у разі повторного звернення про надання такої допомоги як особисто, так і через члена сім’ї, близького родича або законного представника такої особи, а також за умови наявності в державному бюджеті коштів, передбачених на такі виплати", - вказується в повідомленні.

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Грошова допомога, призначена для відшкодування витрат, пов'язаних з відвідуванням позбавлених волі їхніми родичами, надання полоненим і членам їхніх сімей юридичної допомоги, медичних і соціальних послуг, буде призначатися рішенням комісії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162102
 
 
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А как они будут определять законно или не законно? Если какой-то зебил поехал в братскую рассею закладчиком и его посадили то его семье тоже будут платить компенсацию? Зебилы браво
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Так это и мне полагается ? )) Я из Донецка. И незаконно удерживаемый.
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Сокатили количество получателей коммунальных субсидий, а туда не, не жалко.
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Если что-нибудь останется после выплат ордловцам, которые и удерживают украинцев.
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все как то мутно. Сколько их там и за что сидят никто не знает.
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То вони ще довго збираються їх там тримать? Це що, бізнес такий?
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