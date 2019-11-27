 Члени сімей українців, незаконно утримуваних в ОРДЛО і РФ, зможуть щорічно одержувати грошову допомогу, - Мінветеранів

Відповідне рішення про внесення змін до Порядку використання коштів було прийнято під час засідання уряду 27 листопада, повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України, передає Цензор.НЕТ.

"Таким чином, виплата коштів для надання професійної правової допомоги тепер може здійснюватися щороку протягом позбавлення особи особистої свободи, у разі повторного звернення про надання такої допомоги як особисто, так і через члена сім’ї, близького родича або законного представника такої особи, а також за умови наявності в державному бюджеті коштів, передбачених на такі виплати", - вказується в повідомленні.

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Грошова допомога, призначена для відшкодування витрат, пов'язаних з відвідуванням позбавлених волі їхніми родичами, надання полоненим і членам їхніх сімей юридичної допомоги, медичних і соціальних послуг, буде призначатися рішенням комісії.