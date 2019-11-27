 У Раду внесли законопроєкт, який поверне людям похилого віку в ОРДЛО чесно зароблені пенсії, - Сивохо. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомив радник секретаря Ради нацбезпеки і оборони з питань Донбасу Сергій Сивохо, передає Цензор.НЕТ.

"60% людей, які перетинають лінію розмежування, - це пенсіонери. Вони живуть у постійній боротьбі за виплати і документи. Так не має бути! 700 тисяч пенсіонерів на непідконтрольній території не можуть реалізувати своє конституційне право на пенсію. Це ненормально!" - написав він, додавши, що реінтеграція Донбасу неможлива без ефективного захисту і відновлення законних прав громадян.

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