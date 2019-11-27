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Все про:Зеленський (3689) Путін (11895) мінські угоди (1662) нормандська четвірка (703) Макрон Емманюель (324)

 Путін хоче, щоб Макрон змусив Зеленського підкоритися Росії, - Süddeutsche Zeitung

Російський лідер розраховує, що президент Франції під час зустрічі в "нормандському форматі" допоможе йому тиснути на главу України. І ці сподівання не безпідставні.

Про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Президента Росії Володимира Путіна доволі довго просили підтвердити свою участь у зустрічі, яка відбудеться наступного місяця в Парижі. Але він поїде 9 грудня поговорити про Схід України в "норманському форматі" не через переконливі слова президента Франції.

Причина лиш одна: це найкраща можливість для нього відстояти свої інтереси, — пише Süddeutsche Zeitung. Ще до саміту Путін створив умови, в яких він буде відбуватися. Президент України Володимир Зеленський мав погодитися на так звану "Формулу Штайнмаєра", яка пропонує дорожню карту для вирішення конфлікту й має різну суть в очах Києва й Москви. У Парижі Путін хоче притиснути Зеленського й змусити його погодитися на російську інтерпретацію формули. Спочатку мають відбутися вибори на окупованій частині Донбасу. І лише потім можна буде почати розмови про інші речі, такі як контроль над українсько-російським кордоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я готовий до переговорів у різних форматах у Парижі 9 грудня, - Зеленський

Зеленський вимагає, щоб це сталося до виборів. Адже проводити вибори в іншому разі буде небезпечно. А про чесність і свободу виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР", які підконтрольні Росії, навряд чи можна говорити. Саме тому для Києва дуже важливе питання кордону. Згідно з "Формулою Штайнмаєра", так звані "народні республіки" мають отримати лише на день виборів спеціальний статус у складі України. Якщо спостерігачі Бюро демократичних інститутів і прав людини підтвердять, що голосування було чесним і вільним, Донецьк і Луганськ будуть інтегровані в склад України як автономні регіони.

Російський експерт з питань зовнішньої політики Володимир Фролов переконаний, що Росія точно не віддасть Україні контроль над кордоном.

"Хіба що сепаратистам Донбасу, одягненим як місцева "міліція" з прапорами України на прикордонних блокпостах", - сказав він, маючи на увазі загони на українській території, які Москва контролює.

Також читайте: На саміті "нормандської четвірки" РФ закличе Україну до "прямого діалогу з Донбасом", - Лавров

Вибори можуть легітимізувати чинний режим на Донбасі. Так звані "народні республіки" хіба що будуть перейменовані на автономні регіони України. Це саме той сценарій, якого бояться критики "Формули Штайнмаєра". Москва отримає "чорний хід" для того, щоб тримати частину української території під своїм контролем з благословення всього світу.

"Вирушаючи в Париж, Путін переконаний, що його партнери по переговорах з України, Франції й Німеччині більше прагнуть все вирішити, ніж він сам", - пише видання.

Лідери Франції й Німеччини тривалий час наполягали на збереженні режиму санкцій. Але коли перед зустріччю G7 Макрон прийняв Путіна у своїй літній резиденції, він говорив про перегляд відносин з Росією. В інтерв’ю для The Economist французький лідер також говорив, що розуміє ситуацію Путіна.

"Вони спробували зайти в Україну, а він хотів покласти цьому край", - сказав Макрон. Під словом "вони" він мав на увазі ЄС.

В інтерв’ю він продемонстрував, що готовий зрозуміти точку зору російського президента. І Путін сподівається, що французький лідер допоможе йому змусити Зеленського укласти погану угоду для України. А якщо український лідер на це не піде, тоді його можна буде звинуватити у зриві "Мінських угод". В такому разі Путін зможе стверджувати, що санкції проти Росії не виправдані. Таким чином, зусилля Макрона заманили Путіна в Париж.

Читайте: Україна виконала всі умови для саміту "нормандської четвірки", - РНБО

Разом з тим, з твердженням Макрона про те, що у Путіна немає кращої альтернативи, ніж партнерство з Європою, у Москві навряд чи погодяться. Насправді Путін показав у Сирії, скільки можливостей він завоював сам за допомогою конфлікту. Росія більше не вважає себе найбільш східною точкою Європи, — пояснив експерт московського "Центру Карнегі" Дмитро Тренін. Тепер вона себе вважає "великою і незалежною геополітичною й стратегічною сутністю на глобальному рівні". Навряд чи Путін буде ставитися до ЄС так, як сподівається Макрон. У Кремлі вистачає тих, хто хоче очистити свою територію від будь-якого європейського впливу.

Водночас економічні сили штовхають до нормалізації відносин. Саме тому Путін їде в Париж, обмінюється ув’язненими з Україною, повертає українські кораблі й допускає частковий відвід проросійських сил. Путін не буде покращувати відносини з Європою, якщо це буде відбуватися не на його умовах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162097
 
   
 Топ коментарі
 
За Украину на том сговоре нет никого. Все против. Все.
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Наиболее рационально было бы повесить Зелю прямо сейчас, не дожидаясь 9 декабря. Потому что после 9 декабря его уже точно придется повесить, никаких других вариантов не останется, но еще придется разгребать потом, что он там накуролесит. А если щас повесить - то и тема закрыта.
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Наиболее рационально было бы повесить Зелю прямо сейчас, не дожидаясь 9 декабря. Потому что после 9 декабря его уже точно придется повесить, никаких других вариантов не останется, но еще придется разгребать потом, что он там накуролесит. А если щас повесить - то и тема закрыта.
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У Сказочного новое погоняло ЦАП ЦАРАПЫЧ.
Кстати, КОЗЕЛ по-украински ЦАП.
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собака. которая лает - не кусает
да, єт я о тебе
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Наиболее рационально сейчас собрать на майдане людей с требованием отставки глупого клоуна на велосипеде, иначе после 9 он со своими богданами и трубами до Ростова он уже не доедет.. Никто в мире в серйоз как президента этого зеленого придурка не воспринимает. И подарок велик с медом тому подтверждение.
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Обращение какого из карликов -вашего или кацапского?
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Ніт ,треба щоб зелупенці на кшталт Lvbnhj і всі ті кому аби не барига скуштували б цього к..я ,намазали б зубажіння на хлвб-бо інакше виберуть чергове чмо яке пообіцяє дешеву комуналку
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Що ПЕС..дюки штирить !? ...То добре !..Ваш барига до сих пір торгує з паРАШЕЮ !
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А где здесь Меркель?
путин хочет заставить Макрона уговорить Меркель попросить Зеленского.
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А хто там буде за Україну?Може Меркель?
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За Украину на том сговоре нет никого. Все против. Все.
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моника - после Парижу, может сразу брать билет, на Хайфу)))
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Видать макрону каждый день снится один и тот же сон,как ху@ло в желтом жилете стоит у его кровати...😊
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Такие смешные немцы. Зачем заставлять делать то, что и так уже сделано?
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Так и есть. Меркелиха и микрон - сообщники людоеда путлера.
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Шо за бред?
"Они попытались зайти в Украину, а он хотел положить этому конец", - сказал Макрон. Под словом "они" он имел в виду ЕС."
Источник: https://censor.net.ua/n3162097

Какие-такие "они"? Если Франция с Германией являются лидерами ЕС.
Что Макрон о себе говорит : они хотели зайти ???
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"Они попытались зайти в Украину, а он хотел положить этому конец", - сказал Макрон. Под словом "они" он имел в виду ЕС.

Макрон и ***** что-то об Уставе ООН и международном праве слышали?
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Хочешь рассказать путлеру про международное право? Серьезно??
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Серьезно. Или что-то мешает Зе поднять этот вопрос на Нормандской встрече?
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Видать макронова бабка сильно на кремлевское ху йло запала, а то пообещало Макрону, что если что, то все вместеМакрон со своей бабкой и кремлевский кончелыжный старичок замутят "секс втроем" , ну еще негры и буряты со служб охраны.
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причем автономными могут стать Донецкая и Луганская области в полном объеме, а не только те, которые сейчас оккупированы...
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После того как "учительницы" попросили убрать ВСУ на неоккупированных территориях, другие "учительницы" попросят убрать до границ Луганской и Донецкой областей...
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это немецкая газета так выгораживает рейхсканцеларию и комсомолку меркель? макрон, мол во всем будет в декабре виноват, а мы хорошие, мы не сосем у *****!
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Ага как заставить кота сметану есть, зебобик и так справляется на отлично
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макрон, орбан и земан - три брата-акробата на подсосе у кремля
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Бла-бла-бла после подписания формулы ***** под названием Штайнмайера...
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Донецк и Луганск будут интегрированы в состав Украины как автономные регионы.
автономия=федерализация)) главная цель определена и без всякого референдума))
Источник: https://censor.net.ua/n3162097
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Он уже одного жабоеда повертел на херу в 2008м, терь за второго взялся, методы гэбни неисправимы
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мир УСТАЛ от мира (все уже НАКАТАЛИСЬ на джипах , яхтах , натрахались с королевами красоты и ЦАРЕВНАМИ , наплавались в басейнах , нашвырялись деньгами и золотом )!!! пора бить по СУСАЛАМ !!! ( чтоб мечтали : об електричестве в землянке и туалетной бумаге , о крошке хлеба -ДОСЫТА , чтоб перестал идти ГНОЙ из ушей и носа , о синем небе и ТЕПЛОМ солнышке !!! )
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Не треба зради. Україна зробила крок з розведенням і формулою. Тепер черга россії. Начне виляти хвостом типу вибори а потім кордон чи поставить чоловічків з прапорами України - отримає жорсткіші санкції і від Європи і від США. Всі знають що путін брехун. Україна має наполягати на збільшенні економічного тиску на агресора і загнання його в ізоляцію.
А моряків і кораблі россія повернула не з доброї волі як кричить кремлівська пропогандони, а за рішенням міжнародного трибуналу. Так що можна і треба давити на агресора й далі по максимуму. Якщо Україна це не зробить - ніхто не зробить. Агресор має отримати по заслугам і відчепитися від України!!!
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@баный стыд - всем видно тока наши "незрячие".
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Так зеленский проект расеи. Он по умолчанию ей подчиняется...
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шмаркля еще до победы на выборах ездила к макрону, а богдашка его по коленке стучал, они еще как быки мобилы на стол повыкладывали.... тогда уже начали его обрабатывать
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Зебіли зніміть рожеві окуляри, не майте ілюзій щодо допомоги Західної Європи УКРАЇНІ. Вони завжди були на стороні Кремля, його партнерами в політиці та бізнесі і "начіхать" їм на Україну. Франція і Німеччина пані Меркель ніколи на ділі не підтримувала Україну, на початку нашої незалежності не приязно до цього відносилась, разом з Францією заблокувала вступ України до НАТО, гальмувала рух держави до ЄС і інших структур, фактично штовхала на підпис Мінських угод на умовах Москви, сприяли поверненню Московії в ПАСЄ , не визнали Голодомор українців на державному рівні (10 млн заморених голодом, німців менше загинуло в 2 світовій війні!!!!), будують Північний потік 2, сьогодні риторіка щодо зняття санкцій..... Україна буде на переговорах одна проти Москви, Франції і Німеччини. Друзі та соротники "великого Пу" Макрон і Меркель дотиснуть Зе і буде здача України Зебілами по повній програмі Кремля. Їм віри немає. І це вже не жарти 95 кварталу а реальний розпад держави. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають. ЗЕБІЛИ, НЕ ЗАБУВАЙТЕ УРОКИ МАЙДАНУ.
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Макрон для України буде тим, ким був Саркозі для Грузії! Признавши автономію ЛДНР зі згоди лідерів Нормандського формату, вони тим самим звільняють Росію від відповідальності за розв"язання конфлікту на Донбасі, зняття з неї санкцій і перекладання всього тягара за відновлення зруйнованих территорій на плечі України. "Ми зробили це разом" -- скаже наш недоумковатий преЗедент!
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