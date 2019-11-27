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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Кабмін (3337) Гончарук_Олексій (304) медреформа (2)

 Кабмін ухвалив Програму медгарантій. Скоро більшість послуг стануть безкоштовними, - Гончарук

На засіданні уряду ухвалили Програму медичних гарантій, за якою більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними. Це друга ланка реформи.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"З 1 квітня 2020 року держава фінансуватиме всі витрати за надання:
— екстреної медичної допомоги,
— вторинної (спеціалізованої) — це послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар;
— третинної (високоспеціалізованої) — медична допомога, яка надається у випадку тривалих, складних захворювань (онкологія, СНІД, ускладнення у післяопераційний період);
— паліативної медичної допомоги — обслуговування невиліковних хвороб (знеболення, догляд за пацієнтом, підтримка життєдіяльності, допомога родинам пацієнтів);
— медичної реабілітації.

Також безкоштовним буде лікування дітей до 16 років та медична допомога у зв'язку з пологами", - пояснив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін спрямував додаткові 1,4 млрд грн на виплату лікарняних у 2019 році

Він також наголосив, що до 1 квітня 2020 року медичні заклади мають укласти договори з Національною службою здоров'я, оскільки саме через НСЗУ держава фінансуватиме всі ці послуги.

Кабмін ухвалив Програму медгарантій. Скоро більшість послуг стануть безкоштовними, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162093
 
 
 Топ коментарі
 
Потрясающе, просто потрясающе.
Правда, непонятно, а кто будет оказывать все эти услуги, если имеется задолженность врачам по зарплате.
""Правительство уже завтра перераспр:делит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам" Гончарук.
Деньги возьмут в пенсионном фонде под честное слово к пятнице вернуть ?"

"С самого утра ПФ потребовал от Кабмина бумагу на "нецільове використання коштів пенсійного фонду". Чтобы не сделали с главой ПФ, статья УК по этому вопросу ему не светит. Понятно, что такую бумагу никто не напишет. Последним источником денег для Гончарука остается фонд чрезвычайных ситуаций. там всего 123 млн. гривен, но хоть кому то рот заткнуть хватит. Будем за то точно знать что правление Зеленского - чрезвычайная ситуация."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
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Хахаха. Зебилы рот открыли для халявы !
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Прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона понад мільйон гривень. Зовсім недавно скромний експерт BRDO, а сьогодні високопоставлений "Слуга народу" увійшов у смак і витрачає шестизначні суми тільки на одну поїздку.

Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами

Кабмин принял Программу медгарантий. Скоро большинство услуг станут бесплатными, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8011
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Потрясающе, просто потрясающе.
Правда, непонятно, а кто будет оказывать все эти услуги, если имеется задолженность врачам по зарплате.
""Правительство уже завтра перераспр:делит 497,1 млн грн на зарплаты учителям и врачам" Гончарук.
Деньги возьмут в пенсионном фонде под честное слово к пятнице вернуть ?"

"С самого утра ПФ потребовал от Кабмина бумагу на "нецільове використання коштів пенсійного фонду". Чтобы не сделали с главой ПФ, статья УК по этому вопросу ему не светит. Понятно, что такую бумагу никто не напишет. Последним источником денег для Гончарука остается фонд чрезвычайных ситуаций. там всего 123 млн. гривен, но хоть кому то рот заткнуть хватит. Будем за то точно знать что правление Зеленского - чрезвычайная ситуация."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
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два "австралийца" отмечаются в каждой новости, в какую не зайди
вот только не понятно, если они австралийцы, какое их собачье дело, что тут у нас в Украине происходит?
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С чего бы тебе косоглазому кацапу срущему за баней и никогда не видевшему унитазы - это понять? Кабмін ухвалив Програму медгарантій. Скоро більшість послуг стануть безкоштовними, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6289
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Ылитную вонь гнилой пороховаты ни с чем не спутать. быловоспитание не спрятать
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Прости, косоглазая мокша, ты же срешь не за баней, у тебя её никогда не было, а за завалинком в щитовом бараке )
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печальная у тебя жизнь, Ылитный, судя по тяге к говну даже в фантазиях
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вони такі ж "австралійці" як і ти "українець" ...
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"вони такі ж "австралійці" як і ти "українець" ...",- написало существо из под прокси
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вали в свой устьзажопинск, лишнехромосомное. или хотя бы прокси найди "австралийское"
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а если украинцы,то какого хера с впн сидеть?
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Мне это тоже непонятно, как можно сделать большиннство медуслуг бесплатными? И это заявляет премьер-министр! Он что, экономические законы каким-то образом отменил или нашёл путь их обойти? В совдепии такое было, но за счёт рабского труда и нищеты. Это какая-то азаровщина на постном масле с безответственным популизмом. Короче, люди, он вас дурит. Видно, что у Зели рейтинги падают.
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***
Скоро, очень скоро, мы построим город
Из надежды нашей и мечты,
А чтоб был он весел, из стихов и песен
Мы дома построим и мосты............ (ну как в Днепре)))), Запорожье...Киеве)))))
Скоро, очень скоро,
в наш волшебный город
Всех друзей на праздник позовем.
Вместе соберемся, за руки возьмемся
И все песни лучшие споем.
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Що цікаво, подумки проспівав це на мотив нашиду ІГІЛ - "скоро, очень скоро кровь польется морем..."
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у нас по-моему медицина и не переставала ОФИЦИАЛЬНО быть бесплатной ))
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Хто ж нині "полум'яні патріоти" в Україні, на яких "тримається" економіка?
Є їх три категорії і вони працюють в "складчину". І "покращують життя" українцям дуплетами:
а) Олігархи, які грошей за кордоном не беруть. Вони їх там залишають.... в офшорах. Вони позичають людські кошти в українських банках. Але потім - не віддають. Вони "ощасливлюють" життя українцям ще й тарифами і цінами...
б) Уряд "допомагає" громадянам субсидіями, підсолоджуючи їх виживання. Але саме . Уряд сприяє олігархам у ведені їх "бізнесу" саме такими способами. А для субсидій Уряд позичає кошти євробондами ( під космічні проценти) в тих же офшорах, але віддавати борги примушує населення України.
в) Парламент. приймає закони, за якими Уряду та олігархам стає вигідно НЕ надавати громадянам послуги , чи надавати їх неякісними, не регулярними, не в повному обсязі, чи надавати монопольно-дорого та в неконституційний спосіб. Але приймає закони, за якими в судовій системі України не можливо добитися правди і порушених своїх конституційних прав, а тим більше - повернути надлишково здерті кошти монополістами-олігархами...
У влади нинішньої України саме бідні, а не багаті є дійною коровою... на якій ще якось і тримається економіка!
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Прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона понад мільйон гривень. Зовсім недавно скромний експерт BRDO, а сьогодні високопоставлений "Слуга народу" увійшов у смак і витрачає шестизначні суми тільки на одну поїздку.

Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами

Кабмин принял Программу медгарантий. Скоро большинство услуг станут бесплатными, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8011
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Хахаха. Зебилы рот открыли для халявы !
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а выполнять программу кто будет? докторишка с зп 4-6 тыс. грн? чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее надо меньше кормить и больше доить...
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Еще и доплачивать будут. Только они пока об этом не говорят, чтобы от переизбытка счастья народ раньше времени ласты не склеил.
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ХА ХА ХА
Т.е. у нас есть конституция по которой все медуслуги бесплатны и её никто не выполняет, но вот примут программу её сразу начнут выполнять! А СКАКОГО! ПОЧЕМУ ВДРУГ НЕ ВЫПОЛНЯЯ КОНСТИТУЦИЮ НАЧНУТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОГРАММУ! ПОТОМУ ЧТО КАКАЯ ТО ЧИНУША ЭТО СКАЗАЛА!! АГ ЩАЗЗЗЗ С РАЗГОНУ!!!
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Это просто праздник какой то! Теперь на общий анализ крови не придется покупать скарификатор, вату и спирт?
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Звичайно. Тин крові з відня на спільний аналіз - однією державною голкою і в ту ж само державну склянку, куди й паркан сечі з сечової бульбашки.
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значит все с точностью наоборот будет))
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Для того щоб фінансувати медицину, потрібно десь ці фінанси взяти. Цікаво було б дізнатися про джерело фінансування. Яким чином це буде організовано? Через страхові медичні внески?
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что бы где то пришло нужно что бы откуда то ушло. По другому никак.
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с такими темпами рехвормы людей уже больше интересует бесплатное место на кладбище...
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бл на кого это все расчитано?с каких бюджетов?где там "закон про распространение неправдивой информации и ответственность лицом занимающим госдолжность"?
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Святой Писсуарий❗️ Не к добру такие заявления. Я точно знаю и помню еще со времен дорогого Леонида Ильича если чего то много обещают на шару, значит на подходе большая Ж
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шоу продолжается-ни дня без обещаний!
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Была бесплатной (официально).
Станет бесплатно (по обещаниям).
В чем реформа?
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Было здравоохранение, стали медицинские услуги. Охранять здоровье государство уже не считает нужным и не собирается. Теперь это бизнес. Браво, браво! Ждём услуг по школьно-дошкольному образованию))) что будем оплачивать? Высаживание на горшки, подтирания носов, прогулки, уроки, проверку тетрадей, контрольных работ...????
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Шо то не нравится в Украине?
Вали в РФ сравнивать несравнимое.
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Врачи -рвачи разбегутся,а медсёстры на запад подадутся.
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Кто не верит может валить за поребрик к неверующим в успехи Украины.
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Хорошее здоровье - это когда в аптеку ходишь только за презервативами.
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Оказывается, не нужны никакие реформы, надо просто подписать бумажку и наступит счастье! Вот Супрун дура была.
Кстати, бесплатное лечение той же онкологии даже в богатых странах не во всех есть, очень дорогое это удовольствие и государство всех не тянет.
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-У вас лечение платное?
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
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Конституция Украины. Статья 49. Каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ. Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания. В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена.

Уголовный кодекс Украины. Статья184
1. Незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения -
наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.
2. Незаконное сокращение сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения -
наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.
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Эти медики порошенковского разлива -
просто зажрались .
За операцию берут $ 500 - 700 долларов USA.
На выборах младший персонал в с е г д а выгоняли на митинги за поддержку мародеров .
В Мед . институт не может пройти одаренная молодежь , а тупые овцы имеющие родителей с большим карманом или лица интересной нац. ( как раньше говорили в .академию и фарм институт -только по блату )
Отсюда и получаются ничего не знающие Б кроме поборов никчемные медики ..
На престижных факультетах засилие иностранцев .
В мед общежитии даже уборщица ходит , как бизнеследи . Поборы вокруг .
Систему необходимо менять в корне .
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Ну, по ЗНО может пройти одаренная молодежь! Тут извините! За 4000--6000 грн. ни один уважающий себя балбес не сядет за баранку, не то чтобы операции целый месяц делать! Решение ---в страховой медицине , где страховые накопления граждан и достойная оплата врачам, с контролем страховых компаний!
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...Чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет...(с) Ревизор
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tZE inform

@tZEinform

·52 мин
Оказывается ... общая задолженность по больничным составляет 1 млрд. гривен ! И денег нет. Ибо остатки фонда включены в бюджет 2020 как переходные неиспользованные, а долги остались в 2019 Попивая кофеек наблюдаем за судорожными движениями дуэта Гончарук\Соколовская
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Моя знакомая в Италии ходила по бесплатным (на страховке) семейникам месяц, затем 2 месяца ждала бесплатную (по страховке) консультацию специалиста - и все без толку. Поехала в платную клинику (50 евро за консультацию наличными) и получила правильный диагноз и лечение, в течение 2 недель все прошло. Так это в Италии, где и семейник и специалист получают примерно в 7-15 раз больше, чем в Украине и все равно халявят. Наши правители (все!) хотят переставить кровати в борделе и получить результат? Толк будет тогда, когда все они будут получать медицинскую помощь на общих правах, а не по заграницам и в спецклиниках.
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