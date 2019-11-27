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 Політика України
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Все про:ВР (6202) регламент (59) Стефанчук Руслан (96)

 Потрібен баланс між швидкістю і якістю, - Стефанчук пропонує голосувати за законопроєкти в спеціально відведений для цього день

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук висловлюється за розведення у днях процесів розгляду законопроєктів і ухвалення рішень та заявляє про необхідність боротися із "законодавчим і поправковим спамом".

"Ми пропонуємо розгляд законопроєкту розділити на дві стадії: обговорення та ухвалення рішення. На ухвалення рішення відводиться один день, умовно кажучи, четвер. Це день, коли ухвалюють лише результативні рішення за результатами обговорення, проведених публічних дебатів", - сказав Стефанчук на лекції в українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що предметом діалогу для внесення змін до Регламенту Верховної Ради і з реформування роботи парламенту має стати питання балансу "швидкості ухвалення необхідних рішень" і "забезпечення їхньої якості".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук поверне із зарплати всі гроші, які держава компенсувала йому за житло, - Арахамія

Стефанчук зазначив, що нині діючий Регламент уповільнює законодавчу роботу. "Коли в нього потрапляєш, ти нічого не можеш зробити, і твій рух сповільнюється до мікрометрів", - сказав він.

Перший віцеспікер вважає ганьбою таке явище, як "законодавчий або поправковий спам". "В юриспруденції це називається "зловживання правом" і цю конструкцію передбачає Цивільний кодекс України. Як би це дивно не звучало, і народний депутат може зловживати своїм правом", - зазначив він.

Стефанчук сказав, що цьому явищу необхідно дати відповідь, "оскільки доброчесність важлива на всіх рівнях".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162091
 
 
 Топ коментарі
 
Чому Цензор мовчить що у ще одного «слуги народу» знайшли судимість?

У ще одного «слуги народу» знайшли судимість

Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день - Цензор.НЕТ 7804
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"Стефанчук, звичайно, свинарчук - але це наш свинарчук" (с) зебобіки

Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день - Цензор.НЕТ 8780
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Чому Цензор мовчить про то як Гончарук до Лондона за мільйон гривень літав?

https://www.youtube.com/watch?v=iw54LQQvHgk&feature=emb_logo
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Прем'єр Олексій Гончарук витратив на переліт до Лондона понад мільйон гривень. Зовсім недавно скромний експерт BRDO, а сьогодні високопоставлений "Слуга народу" увійшов у смак і витрачає шестизначні суми тільки на одну поїздку.

Понты от Януковича: украинский премьер полетел за миллион гривен. За документами

Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день - Цензор.НЕТ 1974
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Тю, тоже мне новость. Мильйон туда, мильйон сюда... Епоха злыднив подолана, теперь можно всьо!
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Угу..И на коммуналку субсидию взять не забудет. Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день - Цензор.НЕТ 8627
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"Стефанчук, звичайно, свинарчук - але це наш свинарчук" (с) зебобіки

Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день - Цензор.НЕТ 8780
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где деньги,земанкруты?почему цены ростут, зарплаты не платят,больничные не оплачивают и пенсии с субсидиями сократили?
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Многие депутаты не злоупотребляют правом. Они его имеют. Во все д..рки!
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Можно просто сделать одну кнопку для Богдана. Зачем голосовать
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свинарчук...стефанчук..круговорот говна в природе.
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Чего не предложишь что бы не ходить на работу.
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Да уж, зеленые долпоепы достаточно напринимали "полезных" законов так, что разгребать прийдется не один год, чего стоит только 200 000 га в одни руки и поправка геруса...
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тю...так голосуйте пакетом...по телефону... ....эта...как его....диджитализация или оптимизация
(я хоть правильно оту хрень написал?))))
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О Свинарчук зебильный голос подал.
А чё вы остальные дни делаете, дармоеды соевые?
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Читаю заголовок « Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук «, зная нашу сексуально озабоченную раду первые мысли что уже принялись за половую жизнь граждан 🤪🤪🤪🤪🤪🤪
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особенно улыбнуло про "ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ" этого уважаемого в узких кругах "слуги" Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день - Цензор.НЕТ 5121

Стефанчук сказал, что этому явлению необходимо дать ответ, "поскольку добропорядочность важна на всех уровнях". Источник: https://censor.net.ua/n3162091
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Швидкість важливіша. Чим більше "законів" - тим більше конвертів.
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Поставьте одну кнопку, делегируйте все полномочия одному человеку ( все остальные все равно никакой роли уже не играют) и можете вообще на работу не ходить...а то с Верховной Рады сделали Цирк...
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