 Потрібен баланс між швидкістю і якістю, - Стефанчук пропонує голосувати за законопроєкти в спеціально відведений для цього день

"Ми пропонуємо розгляд законопроєкту розділити на дві стадії: обговорення та ухвалення рішення. На ухвалення рішення відводиться один день, умовно кажучи, четвер. Це день, коли ухвалюють лише результативні рішення за результатами обговорення, проведених публічних дебатів", - сказав Стефанчук на лекції в українській школі законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що предметом діалогу для внесення змін до Регламенту Верховної Ради і з реформування роботи парламенту має стати питання балансу "швидкості ухвалення необхідних рішень" і "забезпечення їхньої якості".

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Стефанчук зазначив, що нині діючий Регламент уповільнює законодавчу роботу. "Коли в нього потрапляєш, ти нічого не можеш зробити, і твій рух сповільнюється до мікрометрів", - сказав він.

Перший віцеспікер вважає ганьбою таке явище, як "законодавчий або поправковий спам". "В юриспруденції це називається "зловживання правом" і цю конструкцію передбачає Цивільний кодекс України. Як би це дивно не звучало, і народний депутат може зловживати своїм правом", - зазначив він.

Стефанчук сказав, що цьому явищу необхідно дати відповідь, "оскільки доброчесність важлива на всіх рівнях".