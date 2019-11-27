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 Політика України, Суспільство
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Все про:виплати (112) Кабмін (3337) лікарняний (3)

 Кабмін спрямував додаткові 1,4 млрд грн на виплату лікарняних у 2019 році

Сьогодні уряд направив додаткові 1,4 млрд грн на виплату лікарняних у зв'язку з вагітністю та пологами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Сьогодні, 27 листопада, уряд спрямував додаткові 1,4 млрд гривень на виплату у 2019 році лікарняних по тимчасовій втраті працездатності, лікарняних по вагітності та пологах, а також на виплати на поховання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення Уряду передбачає збільшення на відповідну суму бюджету Фонду соціального страхування.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що в Україні заборгованість з оплати листів тимчасової непрацездатності для працівників становить понад 1 млрд грн.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162090
 
 
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В режиме онлайн тушат, а оно только продолжит разгораться.
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а чего 1,4 млрд...если не хватает 1 млрд?
куда 0,4 млрд..."пойдет и не вернется"?
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По-народному это называется "тришкин кафтан". Я так понял , взяли деньги из ПФ. Пенсионерам - приготовиться!
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