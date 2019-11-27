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 Політика України, Суспільство
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Все про:молоко (11) Трудовий кодекс (16) Милованов Тимофій (89)

 В Україні досі діє норма Леніна давати молоко за шкідливу роботу, - Милованов. ФОТО

У сучасній Україні досі діє норма, введена в 1918 році Володимиром Леніним.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це радянська норма "молоко за шкідливі умови праці". Вона бере свій початок з особливого декрету Леніна, яким він зобов'язав видавати молоко голодуючим робітникам одного із заводів. Через рік така норма стала діяти в багатьох промислових підприємствах для підтримки фізичних сил працівників", - нагадав міністр.

На підтвердження він опублікував фото сторінки Кодексу законів про працю.

В Україні досі діє норма Леніна давати молоко за шкідливу роботу, - Милованов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через кілька місяців ви побачите новий Трудовий кодекс, - Милованов.

"За законом, кожна людина має отримувати 1/2 літра молока на день… Проте користь від такої підтримки молоком сумнівна", - зазначив Милованов.

В Україні досі діє норма Леніна давати молоко за шкідливу роботу, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162087
 
 
 Топ коментарі
 
Последнее забрали у убогих - стакан молока . В Украине до сих пор действует норма Ленина давать молоко за вредный труд, - Милованов - Цензор.НЕТ 4761
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Где тока таких тупых дебилов учат?.Раньше существовали специальные НИИ профзаболеваний специально для таких дебилов.Они разрабатывали методы борьбы с профессиональными вредностями.Угарным газом,сернистым газом,сероводородом и разными химикалиями,угольной и цементой пылью.Сие барану -министру неведомо.Тупей и ещё тупее.Отмените льготы и льготные пенсии.иможно на украину вешать замок.
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Сразу видно, "профессионал". Молоко "за вредность" выдают не от того, что это популярно или престижно, а для того, чтобы выводить из организма токсины, связанные с работой во вредной среде! Например, при сварке нержавейки, алюминия в среде аргона. Или джемы, содержащие яблочный пектин для вывода тяжелых элементов при пайке в электронной промышленности с использованием свинцовосодержащих припоев... Все это предусмотрено в нормах по ОТ и ТБ (охране труда и технике безопасности) не для "понта", а потому, что это обосновано медицинскими исследованиями. И поэтому эти нормы должны были быть отражены в коллективных договорах. Потому, что даже во времена зарождения промышленного капитализма понимали, самый ценный актив как на производстве так и в государстве это люди, которые создают прибавочную стоимость... Вот такие у нас министры... Вместо того, чтобы пиариться в рабочее время в Faceboоke, выпячивая свою невежественность, лучше бы сделал что-то полезное.
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Это понятно.
Я к тому, что на своей шкуре испробовал нафига оно надо, если больше ничего нет.
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Баран на баране сидит и государством управляют.Крайняя степень невежества.Это должно быть у Милованова на лбу выкарбовано.
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дебилы ..., "норма Ленина"?
просто раньше хоть как то заботились о здоровье трудящихся, профсоюзы что то пытались решать ...,
а сейчас это "наемная раб сила", выжали, как лимон за минимальную оплату и выкинули,
а после этого удивляются, ну чего это "рабочий класс" свалил в Польшу и дальше ...
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а где, кроме пост-совка, "рабочему классу" дают молоко?
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может там где платят столько, что он сам в состоянии его купить и к нему еще ...
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а рабочий в Украине не в состоянии купить молоко?
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Приоритет социальной политики в Швеции в общем виде можно сформулировать так: всеобщее благосостояние за счет высоких налогов. Механизм расчета этих налогов непрост. В целом же принята система, при которой доход классифицируется по трем частям - от занятости, от капитала и от бизнеса. При этом ставка подоходного налога в различных муниципалитетах варьируется от 26 до 35 процентов. Но лица с месячным заработком свыше 30 тысяч крон (в районе 3 тысяч долларов) перечисляют государству уже 50 процентов своего дохода. А вот налог на доход от капитала имеет сегодня единую 30-процентную ставку.
Высокая доходность бюджетов позволяет не скупиться на социальные расходы. О своих гражданах здесь заботятся с самого рождения до смерти. Ухаживая за младенцем, мать или отец получают в Швеции 70 процентов зарплаты в течение 15 месяцев, и этот отпуск может быть поделен между родителями по их желанию. Но два отпускных месяца обязательно закреплены за каждым из них.»
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И мы плавно переходим к мифическим персонажам - Дедушка-Полтаблетки и Бабушка-Полвареника.
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вон даже ... В Україні досі діє норма Леніна давати молоко за шкідливу роботу, - Милованов - Цензор.НЕТ 3361
"У меня бедная семья, мы голодали":
Мендель поделилась откровениями о личном
(врачи её родители)
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Ну кто поверит что семья врачей Мендель - голодала ?
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Не путайте молоко и водный раствор мела с добавлением пальмового масла
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Думаешь, пиво вместо молока будет лучше?
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Сплошная декоммунизация, вредные производства запретить вместе с молоком за вредность. Человек должен жить не работая. Кучке все, остальным ничего.
Долой рабочий класс и т.д. нам же не нужны коммунистические способы жизни.
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Сразу видно, "профессионал". Молоко "за вредность" выдают не от того, что это популярно или престижно, а для того, чтобы выводить из организма токсины, связанные с работой во вредной среде! Например, при сварке нержавейки, алюминия в среде аргона. Или джемы, содержащие яблочный пектин для вывода тяжелых элементов при пайке в электронной промышленности с использованием свинцовосодержащих припоев... Все это предусмотрено в нормах по ОТ и ТБ (охране труда и технике безопасности) не для "понта", а потому, что это обосновано медицинскими исследованиями. И поэтому эти нормы должны были быть отражены в коллективных договорах. Потому, что даже во времена зарождения промышленного капитализма понимали, самый ценный актив как на производстве так и в государстве это люди, которые создают прибавочную стоимость... Вот такие у нас министры... Вместо того, чтобы пиариться в рабочее время в Faceboоke, выпячивая свою невежественность, лучше бы сделал что-то полезное.
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Если молоко такое нужное, то как на Западе без него обходятся? Или там меньше о людях заботятся?
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Напиши лучше как у нас обходятся-живут с такой зарплатой.
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какая связь? Молоко дают "для здоровья" или чтобы скомпенсировать низкую зарплату?
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Шо воно бедное знает, той министр. Оно ж до сих пор уверенно, что картошку берут в Сельпо, а колбасу в Кишени.
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Почитал комментарии... А среди порохоботов оказывается полно коммунистов-ленинцев.
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Извините, Виктор Волик, но о чем здесь Ваш комментарий? И причем здесь порохоботы и коммунисты-ленинцы? Речь о здоровье людей на производстве. Тут некоторые, из-за поребрика утверждают (причем сразу за всех), что это было (спецпитание) только на постсоветском пространстве. Это ложь. И скажу больше, что только еще на постсоветском пространстве до сих пор в большинстве стран нет 100%-тной медицинской страховки сотрудников собственниками предприятий! Поедьте в ту же Европу или США, Канаду, и т.д. и убедитесь. А потом будете оставлять свои комментарии ни о чем. Там сотрудник, получающий профзаболевание на предприятии получает через суд такую компенсацию, что менеджменту компании выгоднее во много десятков раз оплачивать его медицинскую страховку, периодические обследования и т.д. Заодно, Виктор Волик, расскажите здесь всем - много ли Вы знаете предприятий в Украине, на которых есть медицинская страховка. Вот о чем должен, прежде всего, заботиться наш господин министр!
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Откуда сейчас настоящее молоко в Украине? Созданы условия, при которых дешевле корову зарезать, чем содержать!
В 1941-1944гг. Украина потеряла 12 млн. коров.
В 2019г. - осталось коров меньше, чем 1944г
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В нормальнх странах за вредный труд доплачивют десятки тысяч долларов,
плюс ранний выход на пенсию, бесплатная медицина для семьи, нологовые льготы.
А в ленинском СССР - алюминиевая кружка разбавленного молока.
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В нормальных странах делают все чтобы не было вредного труда - вытяжная вентиляция, респираторы, пылеподавление и пр., чтобы ничего не доплачивать. А если работник заболел и адвокатам удалось это обосновать условиями труда, то работодатель заплатит миллионы в виде компенсации.
А совок откупался кружкой разбавленного молока.
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Что ты несешь, божечки-кошечки! Ленинский СССР - с 18 по 24гг. Нука расскажи про десятки тысяч долларов доплаты на производствах в "нормальных странах" на тот момент?
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Литейщик завода Форда мог преспокойно купить новенький Форд.
Ну-ка раскажи, какой советский рабочий в 1924 году мог купить новый автомобиль ? В Україні досі діє норма Леніна давати молоко за шкідливу роботу, - Милованов - Цензор.НЕТ 9000
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это он покупал на зп. У тебя пост не про зп а про : за вредный труд доплачивют десятки тысяч долларов,
плюс ранний выход на пенсию, бесплатная медицина для семьи, нологовые льготы.
Плюс твой пример аццки не корректный: Форд славился тем что ежинственный увеличил ставку рабочих на своих заводах вдвое, до 6 долларов 65 центов в день. Цена самой простой комплектации ФОрда - А 27 года - 385 баксов. ФОрд тем и славился, что позволял выпускать авто дешево, сердито и для масс. Короче - где десятки тысяч?
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А ты не слышал про инфляцию и отход от олотого стандарта ?
То, что сегодня десятки тысяч, тогда и было сотнями.
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ну основные события при отходе от него произошли посли WW2
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нуну, родной, и сам можешь калькуляторами онлайн воспользоваться, благо инструментов полно. ПЛюс еще расчет покупательной способности валюты за 100 лет и итд.
Короче подытожу: ход мыслей у тебя верный, но в вопросе ты нихрена не рубишь. Во-первых. за тяжелые условия труда (не при условиях безработицы, тотальной нищеты, разрухи и диктата) доплата была всегда. Однако о вреде некоторых видов производства и работ стали задумываться более серьезно только в 20 веке. Во-первых, развитие науки (медицина и техника). Во-вторых, профсоюзные движения (хоть и получали они зайчатки в 19 веке, основное развитие с 20-70гг 20 века.
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Продолжая далее - в 1924 советский рабочий не мог не то что авто купить : автопромышленности почти не было, вернее в 1924 только был выпущен первый советский авто - он еле концы с концами сводил. Тем более два года назад кончилась гражданская война.
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АМО Ф-15 в 1924 году уже производился - автопромышленность в СССР уже была (В Україні досі діє норма Леніна давати молоко за шкідливу роботу, - Милованов - Цензор.НЕТ 7308).
Да и не обязательно покупать именно советский атомобиль.
Мы говорим об оплате вредного труда - разница в зарплатах это и есть доплата за вредность.
Это если ехать, а не шашечки обсуждать.
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даже эту кружку уже давно не дают. она только на бумаге и осталась.
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Правильно! Почему еще это совковую норму не декоммунизировали?
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Порошковое "молоко" приносит только вред.
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.....вспоминаю как в МОЛОДОСТИ работал на авиазаводе в мех. цеху . А друг работал в сварочном цеху и там ВСЕ получали молоко .В нашем цеху тепло , светло , цветы растут , а у них ДУБАРЬ от вытяжек кот. вытягивают ХРЕНЬ , а с ним и ТЕПЛО , кругом сажа-гарь , полумрак !!!! так что МОЛОКО это слабое утешенье , им надо КАЖДЫЙ день сауну с бабами и рабочий день 5 часов !!!!
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я б за сауну с бабами каждый день, тоже пошел бы на тяжелое производство
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Молоко с мая 2019 года действительно устарело.
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Это просто писец какой-то, скоро и зарплату платить перестанут, зачем она вам такая маленькая, польза от нее сомнительная. Откуда ноги растут этой директивы, на предприятиях Ко поубирали вредные списки, которые были до этого десятки лет, так как вредные условия труда, и тут вдруг стали безвредными, а следовательно и молоко, которое выводит вредные вещества из организма, уже не надо.
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може почнемо платити нормальні зарплати платити, усувати шкідливі фактори на виробництві? І взагалі, промисловість де видають молоко уся в приватних руках! Ви про кого піклуєтеся Пане міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства? Я не міністр, але бачу в цьому позитив, хтось молоко в сільскому господарстві виробляє, Хтось переробляє, хтось реалізує! Це економіка, робочі місця. Такі пости у фейсбуці свідчення не професійності. Рога і копита!
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Будем теперь трудящимся давать по е..у.
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