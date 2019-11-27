 В Україні досі діє норма Леніна давати молоко за шкідливу роботу, - Милованов. ФОТО

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це радянська норма "молоко за шкідливі умови праці". Вона бере свій початок з особливого декрету Леніна, яким він зобов'язав видавати молоко голодуючим робітникам одного із заводів. Через рік така норма стала діяти в багатьох промислових підприємствах для підтримки фізичних сил працівників", - нагадав міністр.
На підтвердження він опублікував фото сторінки Кодексу законів про працю.
"За законом, кожна людина має отримувати 1/2 літра молока на день… Проте користь від такої підтримки молоком сумнівна", - зазначив Милованов.
Я к тому, что на своей шкуре испробовал нафига оно надо, если больше ничего нет.
просто раньше хоть как то заботились о здоровье трудящихся, профсоюзы что то пытались решать ...,
а сейчас это "наемная раб сила", выжали, как лимон за минимальную оплату и выкинули,
а после этого удивляются, ну чего это "рабочий класс" свалил в Польшу и дальше ...
Высокая доходность бюджетов позволяет не скупиться на социальные расходы. О своих гражданах здесь заботятся с самого рождения до смерти. Ухаживая за младенцем, мать или отец получают в Швеции 70 процентов зарплаты в течение 15 месяцев, и этот отпуск может быть поделен между родителями по их желанию. Но два отпускных месяца обязательно закреплены за каждым из них.»
"У меня бедная семья, мы голодали":
Мендель поделилась откровениями о личном
(врачи её родители)
Долой рабочий класс и т.д. нам же не нужны коммунистические способы жизни.
В 1941-1944гг. Украина потеряла 12 млн. коров.
В 2019г. - осталось коров меньше, чем 1944г
плюс ранний выход на пенсию, бесплатная медицина для семьи, нологовые льготы.
А в ленинском СССР - алюминиевая кружка разбавленного молока.
А совок откупался кружкой разбавленного молока.
Ну-ка раскажи, какой советский рабочий в 1924 году мог купить новый автомобиль ?
плюс ранний выход на пенсию, бесплатная медицина для семьи, нологовые льготы.
Плюс твой пример аццки не корректный: Форд славился тем что ежинственный увеличил ставку рабочих на своих заводах вдвое, до 6 долларов 65 центов в день. Цена самой простой комплектации ФОрда - А 27 года - 385 баксов. ФОрд тем и славился, что позволял выпускать авто дешево, сердито и для масс. Короче - где десятки тысяч?
То, что сегодня десятки тысяч, тогда и было сотнями.
Короче подытожу: ход мыслей у тебя верный, но в вопросе ты нихрена не рубишь. Во-первых. за тяжелые условия труда (не при условиях безработицы, тотальной нищеты, разрухи и диктата) доплата была всегда. Однако о вреде некоторых видов производства и работ стали задумываться более серьезно только в 20 веке. Во-первых, развитие науки (медицина и техника). Во-вторых, профсоюзные движения (хоть и получали они зайчатки в 19 веке, основное развитие с 20-70гг 20 века.
Да и не обязательно покупать именно советский атомобиль.
Мы говорим об оплате вредного труда - разница в зарплатах это и есть доплата за вредность.
Это если ехать, а не шашечки обсуждать.