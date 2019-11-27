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 Політика України
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Все про:Мінськ (511) Оліфер (180) Тристороння контактна група (157)

 Засідання Тристоронньої контактної групи розпочалося в Мінську

У столиці Білорусі Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ).

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця представника України в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мінську почалося засідання Тристоронньої контактної групи", - написала вона.

Засідання Тристоронньої контактної групи розпочалося в Мінську 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на засіданні ТКГ наприкінці жовтня Україна в Мінську відстоювала позицію, що врегулювання політичних питань Донбасу можливе лише після повного виконання безпекового блоку Мінських домовленостей, включно з відновленням українського контролю над східним кордоном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль закликав Україну почати переговори з бойовиками про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162083
 
 
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Хоть бы за ранее предупредили, какие еще украинские города зеленский отдаст Рашке.
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Чтобы у украинцев была возможность убежать.
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при Порошенко всегда озвучивалось накануне, что состоится встреча, в каких подгруппах и какие вопросы будут рассматривать. Теперь как крысы, все тихо, кулуарно.
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