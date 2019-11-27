 7-річне обмеження на перепродаж землі і перевірка походження грошей, - Тищенко щодо змін у законопроєкті про ринок землі

"Якщо обмежити перепродаж землі на сім років - а саме такий мінімальний термін договору оренди, - я вважаю, що купувати землю будуть тільки ті, хто збирається на ній працювати. І ми не створимо інститут рантьє, який потім буде диктувати умови нашим аграріям", - сказав автор цієї поправки до законопроєкту про ринок землі, депутат від СН Микола Тищенко під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
При цьому під час конференції "Поправки до законопроєкту №2178-10: забезпечення добробуту села і превентивні заходи спекуляцій на ринку землі" нардеп запропонував також передбачити декларування походження коштів для придбання землі.
"Я пропоную ввести обов'язкову перевірку походження цих коштів", - зазначив він.
Як пояснив депутат від "СН" Павло Халімон, йдеться про переведення платежів за придбання землі в безготівкову форму.
Водночас, на думку Халімона, обсяг концентрації землі в законопроєкті не варто змінювати, оскільки занадто низькі вимоги до концентрації спричинять тіньові схеми.
Водночас нардеп зазначив, що вважає доцільнішим замість обмежень перепродажу встановити податкові ставки, які зробили б перепродаж економічно невигідним.
"В Україні ПДФО становить 18%, військовий збір - 1,5%. Якщо людина захоче провести відчуження землі протягом (перших. - Ред.) трьох років, то я вважаю справедливим заплатити у такому разі ПДФО та військовий збір. У такий спосіб ми уникаємо маніпуляцій і спекуляцій", - сказав він.
Якщо новий власник захоче перепродати землю протягом трьох-п’яти років після її купівлі, варто було б встановити ставку загального податку в 9%, після п'яти років - 5%, вважає Халімон.
Поправку, яка обмежує економічне обґрунтування для перепродажу землі, запропонував також нардеп Вадим Струневич ("Слуга народу"). Крім цього, він пропонує обмежити первинну здачу в оренду земельної ділянки після її придбання.
"Ділянку має бути придбано для подальшого опрацювання аграріями", - наголосив він.
Своєю чергою депутат від провладної більшості Анатолій Остапенко вказав на необхідності законодавчого обмеження зміни статусу земель сільгосппризначення, про що він зазначив у своїх поправках до законопроєкту.
"Землю сільгосппризначення мають використовувати виключно в цільовому призначенні... Ми маємо закрити в законі питання зміни цільового призначення землі. Земля - для аграріїв, а не для забудовників", - сказав Остапенко під час пресконференції.
Следующий!!
😁
Словно этот насос-тормоз может знать, что такое "рантье". Эксперд по землице... Пусть уже им пишут тексты их уровня интеллекта, а то смешно выглядит.
если происхождение денег внешний кредит и земля в залог ?
Назва така може й буде, але це і все.
https://giperboloid.info/providni-juristi-zabili-trivogu-shhodo-vnesenogo-do-vru-zakonoproektu-po-rinku-zemli-mozhe-viklikati-naprugu-i-navit-protistojannja-u-suspilstvi/