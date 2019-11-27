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 Політика України
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 7-річне обмеження на перепродаж землі і перевірка походження грошей, - Тищенко щодо змін у законопроєкті про ринок землі

Група народних депутатів від партії "Слуга народу" (СН) представила низку своїх поправок до законопроєкту 2178-10 про скасування мораторію на ринок землі, зокрема щодо семирічного обмеження на її перепродаж.

"Якщо обмежити перепродаж землі на сім років - а саме такий мінімальний термін договору оренди, - я вважаю, що купувати землю будуть тільки ті, хто збирається на ній працювати. І ми не створимо інститут рантьє, який потім буде диктувати умови нашим аграріям", - сказав автор цієї поправки до законопроєкту про ринок землі, депутат від СН Микола Тищенко під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

При цьому під час конференції "Поправки до законопроєкту №2178-10: забезпечення добробуту села і превентивні заходи спекуляцій на ринку землі" нардеп запропонував також передбачити декларування походження коштів для придбання землі.

"Я пропоную ввести обов'язкову перевірку походження цих коштів", - зазначив він.

Як пояснив депутат від "СН" Павло Халімон, йдеться про переведення платежів за придбання землі в безготівкову форму.

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Водночас, на думку Халімона, обсяг концентрації землі в законопроєкті не варто змінювати, оскільки занадто низькі вимоги до концентрації спричинять тіньові схеми.

Водночас нардеп зазначив, що вважає доцільнішим замість обмежень перепродажу встановити податкові ставки, які зробили б перепродаж економічно невигідним.

"В Україні ПДФО становить 18%, військовий збір - 1,5%. Якщо людина захоче провести відчуження землі протягом (перших. - Ред.) трьох років, то я вважаю справедливим заплатити у такому разі ПДФО та військовий збір. У такий спосіб ми уникаємо маніпуляцій і спекуляцій", - сказав він.

Якщо новий власник захоче перепродати землю протягом трьох-п’яти років після її купівлі, варто було б встановити ставку загального податку в 9%, після п'яти років - 5%, вважає Халімон.

Поправку, яка обмежує економічне обґрунтування для перепродажу землі, запропонував також нардеп Вадим Струневич ("Слуга народу"). Крім цього, він пропонує обмежити первинну здачу в оренду земельної ділянки після її придбання.

"Ділянку має бути придбано для подальшого опрацювання аграріями", - наголосив він.

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Своєю чергою депутат від провладної більшості Анатолій Остапенко вказав на необхідності законодавчого обмеження зміни статусу земель сільгосппризначення, про що він зазначив у своїх поправках до законопроєкту.

"Землю сільгосппризначення мають використовувати виключно в цільовому призначенні... Ми маємо закрити в законі питання зміни цільового призначення землі. Земля - для аграріїв, а не для забудовників", - сказав Остапенко під час пресконференції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162082
 
 
 Топ коментарі
 
З такими темпами, скоро й назви не буде.
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Скупят земли "укрАинцы" с ордло. Благо скоро там проблем с финансами поубавится.
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Наконец-то, за 18-ть лет хоть кто-то сподобился на какие-то действия...
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Ич как на мою землю пасть все раскрывают...))) А фиг вам я шо-нибудь продам.
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современные большевики... читать предложения этих отморозков страшно
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"И мы не создадим институт рантье, который потом будет диктовать условия нашим аграриям"

Словно этот насос-тормоз может знать, что такое "рантье". Эксперд по землице... Пусть уже им пишут тексты их уровня интеллекта, а то смешно выглядит.
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Почему -то никто не заикнётся о покупке нашей землицы, лицами страны -агрессора россии! Или мы это уже проехали? А как быть с такими пророссийскими олигархами ( типа Новинского, саакашвили и прочих) фактически купившие себе в Украине гражданство. Думаю к покупке украинской земли их вообще нельзя допускать! Или допускать если прожили в украине не менее 25 лет.
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если происхождение денег кредит ?
если происхождение денег внешний кредит и земля в залог ?
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Добре хоч не забороняють більше 2500 гектар купувати. А то Бєня б засмутився...
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України, як держави, після розпродажу землі не буде.
Назва така може й буде, але це і все.
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З такими темпами, скоро й назви не буде.
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Представники провідних університетів та наукових установ Україн- впровадження ринку землі може викликати напругу і навіть протистояння у суспільстві

https://giperboloid.info/providni-juristi-zabili-trivogu-shhodo-vnesenogo-do-vru-zakonoproektu-po-rinku-zemli-mozhe-viklikati-naprugu-i-navit-protistojannja-u-suspilstvi/



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Более идиотских решений представить сложно. Покупка нееет. Подарок дaаааа. За большое спасибо.
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