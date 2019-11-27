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 Політика України
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Все про:Зеленський (3689) Литва (472) Росія (21295) санкції (2432)

 Міжнародний тиск і санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації всіх територій України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що міжнародний тиск і санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації всіх територій України та звільнення всіх українських політичних в'язнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив під час спільної з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою пресконференції у Вільнюсі.

"Литва є дуже близькою для всіх українців. Наш діалог сповнений взаєморозуміння та довіри. Це все дуже важливі складові для міцного та ефективного партнерства між нашими країнами. Під час переговорів було констатовано єдність позицій між Києвом та Вільнюсом з усіх питань як двостороннього, так і міжнародного порядку денного", - заявив він.

Зеленський висловив вдячність Литві за тверду та послідовну підтримку територіальної цілісності України.

"Ми бачимо чітке розуміння Литвою того, що міжнародний тиск і санкції (проти РФ. – Ред.) мають тривати до повної деокупації всіх територій України і звільнення всіх наших політичних в’язнів", - наголосив він.

Зеленський окремо наголосив на важливості практичної допомоги, яку надає Україні Литва.

"Йдеться і про медичну реабілітацію поранених українських військових, і про соціальну відбудову Донбасу, зокрема – проєкт облаштування школи в Авдіївці, вартістю майже 1 млн євро", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я готовий до переговорів у різних форматах у Парижі 9 грудня, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162080
 
 
 Топ коментарі
 
Газ и электричество из раши , а санкции из Европы ? Вова , вернись в 95-й квартал .
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Вован, а украинские санкции??? Тут Герус и Оржель вовсю предлагают на газовую/электрическую русскую иглу подсесть.. Позвони Баканову за этих чертей!
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Вован, а украинские санкции??? Тут Герус и Оржель вовсю предлагают на газовую/электрическую русскую иглу подсесть.. Позвони Баканову за этих чертей!
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Новые тренды пропаганды от Зеленского:"Скоро мы посадим Коломойского..." , "Мы нагнули Россию и она приняла наши условия".
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Яляан робить по нацменськи:ви собі аоюйте, а я скористаю. Або, якщо Європа і інші пошлють, то переклад провину на них - скаже, що їх просив, а вони не послухали.
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вове-урЫсту - некогда... оно поперлось в Прибалтику выпрашивать кредиты... но получило пока что "лисапед на Ростов"
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Газ и электричество из раши , а санкции из Европы ? Вова , вернись в 95-й квартал .
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блаЗЄнський просто грубо тролить Європу Міжнародний тиск і санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації всіх територій України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2750
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Як підорбраття пишуть про Голодомор.

«00:01, 27 ноября 2019
Нация на костях.
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть»
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Так им же рассказал четырежды патриот про Сеньора Голодомора...
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Никто тебе ничего не должен, ты должен всех убеждать...
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И в блокнотике его (который *ендель куда-то утаскивала, чтобы не опозорился) и то отличился. "Домбас" написал. Может оттуда и дамбы в Запорожье...
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"Мы видим четкое понимание Литвой того, что международное давление и санкции (против РФ. - Ред.) должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины"

Мы тоже видим это понимание у Литвы, а вот у некоторых "посрединке" не очень.
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и нах..на болтать языком одно, а делать другое. Ты все делаешь для оправдания рефии
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Издание немецкое хотя бы Селенскисом его назвало, а не Моникой, как американские. Считаю, что уже прогресс во внешней политике. Недаром пристайко сгущенку белорусскую ест.
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S перед гласными в немецком читается как "З".
s в конце фамилии означает родительный падеж.
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Изучал немецкий в годы молодости, спасибо)) Здесь просто иронизировал, что моникой не назвали, значит, не все потеряно.
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ну от и хороший мальчик, а то не все сразу поверили, шо не лох,
да и сейчас сомнений до бениной матери...
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Вангую что после номандской встречи Зелупы с ****** и подписания капитуляции, санкции с ********* снимут, как минимум самые болезненные. Оставят смешные санкции на Моторолу и Гиви чтобы вы совсем не отчаивались
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Очень правильно сказал. Правда у них через раз высказывания.Одно хорошее, другое все перечеркивает.
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я бы отменил нормандскую встречу, понос там, лишай - ну зачем етот зеленый позорняк нужен?
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ты разрешил?
можна? - и за шо мне такое счастье)))
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Самая обосравшаяся и не только в спорте.
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фЄтісов уже не запутінєц-кримнашист? Не вірю.
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ну, конкретно критики плєшивого карлика ж не спостерігається, навпаки. він каже "ми обісрались" а не карлик
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Тобто: треба було ретельніше приховувати брехню, бо такими темпами (без мельдонію) кацапію може перегнати Естонія Міжнародний тиск і санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації всіх територій України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6087
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Дегенерат, который стоит на коленях перед Дьяволом не мой президент. Подписавший договор с кремлевским Дьяволом автоматически становится Чортом.
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Так это ж вроде Педро руку ***** жал. Не?
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Порохоботы против!
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Не розхитуйте *будку *..а то ПЕСиків нудить !
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Прикинь, мы и "4000 долларов учителям" были ПРОТИВ.
Мы всегда против БРЕДА, ВРАНЬЯ и ПРЕДАТЕЛЬСТВА.
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144 успешные решительные реформы это не бред и не враньё?
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ті не поверишь, я тоже их не вижу


Президент Петр Порошенко заявляет, что в Украине за последние несколько лет было проведено 144 реформы, которые приблизили страну к членству в ЕС.

Президент отметил, что все реформы, которые должна выполнить Украина, чтобы стать полноценным членом ЕС, четко прописаны в ратифицированном соглашении, которое вступает в силу с 1 сентября.
"Уже проведено 144 реформы. В соглашении четко прописано, что и когда мы должны сделать, чтобы стать на шаг ближе к членству в ЕС. Мы должны быть демократической, свободной, а главное успешной страной", - сказал Порошенко
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«2019. Волкер о Порошенко: ​сделал больше реформ, чем кто-либо другой за 20 лет и противостоял Путину

Представитель Государственного департамента США Курт Волкер прокомментировал украинские выборы и оценил роль... Президента Украины Петра Порошенко в проведении реформ. Об этом он сказал в эфире американского телеканала PBS.
"Украинское общество столкнулось с выбором. Ему нужен кто-то, кто просто идет против истеблишмента, обещая масштабную реформу (Владимир Зеленский, - ред.). Или они хотят кого-то, кто (как действующий президент Петр Порошенко, - ред.), возможно, разочаровал их в каком-то отношении, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоял Путину?" - сказал он.»
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По крайней мере, бюджетникам з.п. не задерживали. И без боя не сдавали территории.
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да, порохоботов плющит от одного заголовка
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та гады они - родину вздумали защищать.
100 лярдов и вопрос закрыт.
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Гонтарева грудью на амбразуру бросилась?
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може стефан лучше?, после когда с тещей расплатится.
он две амразуры на 10метровом удалении закроет одной своей мощной зеленой грудью.
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ну ето если бы стефан-надежа наша упала на бочек,
то после небольшого землетрясения пол границы бы перекрыл.
надеюсь до крайних мер не дойдет....
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в данной теме порохоботы критикуют санкции против рашки и возврат оккупированных территорий под контроль Украины
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о и я говорю, гады - ну от не хотят Украину продавать, хоть ты их убей.
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ужесточать санкции против рашки єто значит продавать Украину?
наверное, надо біть порохоботом, чтобі внять єту логику
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к урнам голосовать шли тем же самым думали, шо и сейчас я так подозреваю
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а что ж ты подонок эл энергию у оккупанта покупаешь?
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а что ж ты подонок электроэнергией оккупантской пользуешься?
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Отбеляет его тот, кто с ним в полном контакте и боится назвать паРашку агрессором... Міжнародний тиск і санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації всіх територій України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2477
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Интересно: он это ***** при встрече 1х1 тоже скажет?
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«Apple внес свои поправки в географические названия субъекта - Крым - и города Севастополя. приведены в соответствие с Конституцией РФ»

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Дебил, прекрати брать электричество от х.уйла и не планируй брать газ.
А потом открывай пасть, мразота.
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І таким чином боротьба неспроможних за мир триватиме вічно...
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