 Міжнародний тиск і санкції проти РФ мають тривати до повної деокупації всіх територій України, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він повідомив під час спільної з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою пресконференції у Вільнюсі.
"Литва є дуже близькою для всіх українців. Наш діалог сповнений взаєморозуміння та довіри. Це все дуже важливі складові для міцного та ефективного партнерства між нашими країнами. Під час переговорів було констатовано єдність позицій між Києвом та Вільнюсом з усіх питань як двостороннього, так і міжнародного порядку денного", - заявив він.
Зеленський висловив вдячність Литві за тверду та послідовну підтримку територіальної цілісності України.
"Ми бачимо чітке розуміння Литвою того, що міжнародний тиск і санкції (проти РФ. – Ред.) мають тривати до повної деокупації всіх територій України і звільнення всіх наших політичних в’язнів", - наголосив він.
Зеленський окремо наголосив на важливості практичної допомоги, яку надає Україні Литва.
"Йдеться і про медичну реабілітацію поранених українських військових, і про соціальну відбудову Донбасу, зокрема – проєкт облаштування школи в Авдіївці, вартістю майже 1 млн євро", - додав він.
«00:01, 27 ноября 2019
Нация на костях.
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть»
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Мы тоже видим это понимание у Литвы, а вот у некоторых "посрединке" не очень.
s в конце фамилии означает родительный падеж.
да и сейчас сомнений до бениной матери...
можна? - и за шо мне такое счастье)))
Мы всегда против БРЕДА, ВРАНЬЯ и ПРЕДАТЕЛЬСТВА.
Президент Петр Порошенко заявляет, что в Украине за последние несколько лет было проведено 144 реформы, которые приблизили страну к членству в ЕС.
Президент отметил, что все реформы, которые должна выполнить Украина, чтобы стать полноценным членом ЕС, четко прописаны в ратифицированном соглашении, которое вступает в силу с 1 сентября.
"Уже проведено 144 реформы. В соглашении четко прописано, что и когда мы должны сделать, чтобы стать на шаг ближе к членству в ЕС. Мы должны быть демократической, свободной, а главное успешной страной", - сказал Порошенко
Представитель Государственного департамента США Курт Волкер прокомментировал украинские выборы и оценил роль... Президента Украины Петра Порошенко в проведении реформ. Об этом он сказал в эфире американского телеканала PBS.
"Украинское общество столкнулось с выбором. Ему нужен кто-то, кто просто идет против истеблишмента, обещая масштабную реформу (Владимир Зеленский, - ред.). Или они хотят кого-то, кто (как действующий президент Петр Порошенко, - ред.), возможно, разочаровал их в каком-то отношении, но сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоял Путину?" - сказал он.»
100 лярдов и вопрос закрыт.
он две амразуры на 10метровом удалении закроет одной своей мощной зеленой грудью.
то после небольшого землетрясения пол границы бы перекрыл.
надеюсь до крайних мер не дойдет....
наверное, надо біть порохоботом, чтобі внять єту логику
А потом открывай пасть, мразота.