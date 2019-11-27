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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровщина (616) комунальні послуги (144) Бондаренко Олександр (1)

 Комунальний колапс у Дніпропетровській області: 9 тис. мешканців залишилися без води і тепла

У селищах Гвардійське і Черкаське (Дніпропетровська область) немає водопостачання і майже відсутнє опалення. Керівництво області обіцяє вирішити проблему навесні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Обозреватель".

Як пише видання, жителі селищ змушені шукати воду самі. Воду для технічних потреб добувають зі свердловин, решту купують за власні кошти. Деякі навіть знімають житло в інших населених пунктах, щоб випрати речі і помитися.

"Ходимо з відрами і баклажками за водою. Ось, перевозимо на візку, самі тягнемо додому і надривається спини. Діток потрібно купати, годувати - на це завжди йде багато води. Дуже складно жити в таких умовах", - розповіла журналістам молода мама Вікторія з Гвардійського.

Заручниками ситуації також стали військовослужбовці з 93-ї бригади, розміщеної в Черкаському. Армійці риють свердловини, качаючи воду насосом.

"У мене грошей особливо немає, доводиться пити ту воду, що набираю зі свердловини. Вона постійно смердить: то залізом, то тухлими яйцями. Не розумію, за що нам все це. Тут живуть військові, вони захищають нашу країну, а до них - таке ставлення. У квартирах +7 +8 градусів, вічно мерзнуть пальці на ногах до синього кольору, кашель і нежить. Не такий старості я хотів ...", - каже пенсіонер Іван з Гвардійського.

Через холод в приміщеннях всіх 450 учнів Гвардійської школи перевели на домашнє навчання. За словами заступника директора школи Світлани Марківни, стара проводка не дозволяє включати обігрівачі. "Кожен день ми чекаємо, що нарешті-но прокинемося не від холоду, а від тепла у власних ліжках. Про те, що наші діти будуть спокійно вчитися і отримувати знання, а не гріти долоні теплим повітрям з рота. Мріємо банально попрати одяг. Це шалено прикро - так жити. Страшно, адже діти і люди похилого віку особливо впадають холоду і часто хворіють", - поскаржилася вона.

Комунальний колапс у Дніпропетровській області: 9 тис. мешканців залишилися без води і тепла 01

Як повідомляє ЗМІ, проблемну трубу обіцяють замінити навесні, витративши на заміну 50 млн гривень. "За два-три місяці зробимо проєктну документацію на новий водопровід. Його довжина становитиме 15 кілометрів", - запевнив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Комунальний колапс у Дніпропетровській області: 9 тис. мешканців залишилися без води і тепла 02

Журналісти вважають, що комунальний колапс у Гвардійському та Черкаському стався через рішення нового керівництва обладміністрації розірвати контракти з підрядником на будівництво нового водоводу. Цей проєкт був початий в 2019 році на прохання активістів і військових. За результатами тендеру на ProZorro уклали договір, згідно якого пуск першої черги новим водоводом мав відбутися вже в цьому році, повністю завершити його планували в 2020.

Однак після заміни керівництва області, за даними ЗМІ, підряднику пред'явили ультиматум: відмовитися від договору. "В результаті ми маємо ситуацію, коли підрядник, який чесно виграв тендер, не може закінчити роботи, хоча гроші на них виділені і лежать на рахунках казначейства, нова обласна влада грає в свої підкилимні ігри, намагаючись протягти "свої" фірми, і роздає обіцянки, а в заручниках без води і тепла опинилися 9000 людей", - пише "Обозреватель".

ЗМІ раніше повідомляли, що новий голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко зупинив розрахунки з підрядниками за договорами, укладеними по тендерам на ProZorro. Це стосується компаній, що проводили ремонт доріг, шкіл, спортивних комплексів та інших об'єктів інфраструктури.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162079
 
 
 Топ коментарі
 
Давышо? А кого ето волнует? Зелупа больше переживает за сепаров в ОРДЛО чем за вас. Геноцид украинцев начался. Зелупа готовится поднять для украинцев цены на газ и на свет в 2 раза чтобы содержать автономию и террористов *ДНР*.
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Огласите данные ЦИК по этим населенным пунктам!
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прям как на урале в рашке или в мордовии. Дожили..
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Огласите данные ЦИК по этим населенным пунктам!
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за мародера. Вот и страдают.
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Давышо? А кого ето волнует? Зелупа больше переживает за сепаров в ОРДЛО чем за вас. Геноцид украинцев начался. Зелупа готовится поднять для украинцев цены на газ и на свет в 2 раза чтобы содержать автономию и террористов *ДНР*.
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а так и будет,он туда уже с белым флагом едет!!!
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а так и будет,он туда уже с белым флагом едет!!!
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ну судя по написаному,папередников тут не пришьешь,все зелины фахивци
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где амортизационные средства, полученные за десятки лет поставщиками услуг????? Коммунальный коллапс в Днепропетровской области: 9 тысяч жителей остались без воды и тепла - Цензор.НЕТ 5374платить-- платите, а обслуживать-- хрен. получается как-то так Коммунальный коллапс в Днепропетровской области: 9 тысяч жителей остались без воды и тепла - Цензор.НЕТ 2418
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Пластиковый водовод можно провести за месяц,даже зимой.Поделить трассу на несколько небольших участков для нескольких порядчиков,работающих параллельно.Такое многолетнее знущання над военными недопустимо.В городках должно быть только служебное жильё для военных,остальных -отселить.
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В поселках Гвардейское и Черкасское (Днепропетровская область) нет водоснабжения и почти отсутствует отопление. Руководство области обещает решить проблему весной Источник: https://censor.net.ua/n3162079

Ну да сколько там той зимы.

Поселить бы туда уже руководство этой области.
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А зачем? Теперь власть на местах именно та, за которую голосовали зебилы. Комунальний колапс у Дніпропетровській області: 9 тис. мешканців залишилися без води і тепла - Цензор.НЕТ 1950
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да им пофиг,они ждут продажу земли,рубануть баблишко, и сказать ребята мы на 5 лет пришли,досвидание ,кому эти крестьяне нужны.
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а ви зверніться до зеленої бубочки - він відосик зніме
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Хотілося б почути зараз оту бабусю Шо їхала в маршрутці і казала з таю гордістю на весь автобус: Ми всим селом за ВолодЙЮ голосуватимемо... Але жаль такі бабусі цензора не читають...
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Отрыжка ватным днепропетровчанам за субъекты голосования!
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предлагаю помощь для ордло направлять для помощи нуждающимся жителям неокупированной Украины, большая часть Украины тоже оказалась оккупированной взяточниками, казнокрадами и безответственными чиновниками...
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Что-то в глаза плеснули. Может сок берёзовый? Дождик, наверное....
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С рашканоидов прикалывались, за их глубинки, а у самих такое тварится ,да еще в Днепре...А люди всё-таки и у нас терпилы...пусть терпят дальше! Зима коротка...)))
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