 Комунальний колапс у Дніпропетровській області: 9 тис. мешканців залишилися без води і тепла

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Обозреватель".
Як пише видання, жителі селищ змушені шукати воду самі. Воду для технічних потреб добувають зі свердловин, решту купують за власні кошти. Деякі навіть знімають житло в інших населених пунктах, щоб випрати речі і помитися.
"Ходимо з відрами і баклажками за водою. Ось, перевозимо на візку, самі тягнемо додому і надривається спини. Діток потрібно купати, годувати - на це завжди йде багато води. Дуже складно жити в таких умовах", - розповіла журналістам молода мама Вікторія з Гвардійського.
Заручниками ситуації також стали військовослужбовці з 93-ї бригади, розміщеної в Черкаському. Армійці риють свердловини, качаючи воду насосом.
"У мене грошей особливо немає, доводиться пити ту воду, що набираю зі свердловини. Вона постійно смердить: то залізом, то тухлими яйцями. Не розумію, за що нам все це. Тут живуть військові, вони захищають нашу країну, а до них - таке ставлення. У квартирах +7 +8 градусів, вічно мерзнуть пальці на ногах до синього кольору, кашель і нежить. Не такий старості я хотів ...", - каже пенсіонер Іван з Гвардійського.
Через холод в приміщеннях всіх 450 учнів Гвардійської школи перевели на домашнє навчання. За словами заступника директора школи Світлани Марківни, стара проводка не дозволяє включати обігрівачі. "Кожен день ми чекаємо, що нарешті-но прокинемося не від холоду, а від тепла у власних ліжках. Про те, що наші діти будуть спокійно вчитися і отримувати знання, а не гріти долоні теплим повітрям з рота. Мріємо банально попрати одяг. Це шалено прикро - так жити. Страшно, адже діти і люди похилого віку особливо впадають холоду і часто хворіють", - поскаржилася вона.
Як повідомляє ЗМІ, проблемну трубу обіцяють замінити навесні, витративши на заміну 50 млн гривень. "За два-три місяці зробимо проєктну документацію на новий водопровід. Його довжина становитиме 15 кілометрів", - запевнив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
Журналісти вважають, що комунальний колапс у Гвардійському та Черкаському стався через рішення нового керівництва обладміністрації розірвати контракти з підрядником на будівництво нового водоводу. Цей проєкт був початий в 2019 році на прохання активістів і військових. За результатами тендеру на ProZorro уклали договір, згідно якого пуск першої черги новим водоводом мав відбутися вже в цьому році, повністю завершити його планували в 2020.
Однак після заміни керівництва області, за даними ЗМІ, підряднику пред'явили ультиматум: відмовитися від договору. "В результаті ми маємо ситуацію, коли підрядник, який чесно виграв тендер, не може закінчити роботи, хоча гроші на них виділені і лежать на рахунках казначейства, нова обласна влада грає в свої підкилимні ігри, намагаючись протягти "свої" фірми, і роздає обіцянки, а в заручниках без води і тепла опинилися 9000 людей", - пише "Обозреватель".
ЗМІ раніше повідомляли, що новий голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко зупинив розрахунки з підрядниками за договорами, укладеними по тендерам на ProZorro. Це стосується компаній, що проводили ремонт доріг, шкіл, спортивних комплексів та інших об'єктів інфраструктури.
Ну да сколько там той зимы.
Поселить бы туда уже руководство этой области.