 Комунальний колапс у Дніпропетровській області: 9 тис. мешканців залишилися без води і тепла

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Обозреватель".

Як пише видання, жителі селищ змушені шукати воду самі. Воду для технічних потреб добувають зі свердловин, решту купують за власні кошти. Деякі навіть знімають житло в інших населених пунктах, щоб випрати речі і помитися.

"Ходимо з відрами і баклажками за водою. Ось, перевозимо на візку, самі тягнемо додому і надривається спини. Діток потрібно купати, годувати - на це завжди йде багато води. Дуже складно жити в таких умовах", - розповіла журналістам молода мама Вікторія з Гвардійського.

Заручниками ситуації також стали військовослужбовці з 93-ї бригади, розміщеної в Черкаському. Армійці риють свердловини, качаючи воду насосом.

"У мене грошей особливо немає, доводиться пити ту воду, що набираю зі свердловини. Вона постійно смердить: то залізом, то тухлими яйцями. Не розумію, за що нам все це. Тут живуть військові, вони захищають нашу країну, а до них - таке ставлення. У квартирах +7 +8 градусів, вічно мерзнуть пальці на ногах до синього кольору, кашель і нежить. Не такий старості я хотів ...", - каже пенсіонер Іван з Гвардійського.

Через холод в приміщеннях всіх 450 учнів Гвардійської школи перевели на домашнє навчання. За словами заступника директора школи Світлани Марківни, стара проводка не дозволяє включати обігрівачі. "Кожен день ми чекаємо, що нарешті-но прокинемося не від холоду, а від тепла у власних ліжках. Про те, що наші діти будуть спокійно вчитися і отримувати знання, а не гріти долоні теплим повітрям з рота. Мріємо банально попрати одяг. Це шалено прикро - так жити. Страшно, адже діти і люди похилого віку особливо впадають холоду і часто хворіють", - поскаржилася вона.

Як повідомляє ЗМІ, проблемну трубу обіцяють замінити навесні, витративши на заміну 50 млн гривень. "За два-три місяці зробимо проєктну документацію на новий водопровід. Його довжина становитиме 15 кілометрів", - запевнив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Журналісти вважають, що комунальний колапс у Гвардійському та Черкаському стався через рішення нового керівництва обладміністрації розірвати контракти з підрядником на будівництво нового водоводу. Цей проєкт був початий в 2019 році на прохання активістів і військових. За результатами тендеру на ProZorro уклали договір, згідно якого пуск першої черги новим водоводом мав відбутися вже в цьому році, повністю завершити його планували в 2020.

Однак після заміни керівництва області, за даними ЗМІ, підряднику пред'явили ультиматум: відмовитися від договору. "В результаті ми маємо ситуацію, коли підрядник, який чесно виграв тендер, не може закінчити роботи, хоча гроші на них виділені і лежать на рахунках казначейства, нова обласна влада грає в свої підкилимні ігри, намагаючись протягти "свої" фірми, і роздає обіцянки, а в заручниках без води і тепла опинилися 9000 людей", - пише "Обозреватель".

ЗМІ раніше повідомляли, що новий голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко зупинив розрахунки з підрядниками за договорами, укладеними по тендерам на ProZorro. Це стосується компаній, що проводили ремонт доріг, шкіл, спортивних комплексів та інших об'єктів інфраструктури.