 Мер Дніпра Філатов: Придніпровська ТЕС 29 листопада припиняє свою роботу

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Відкритий", про це під час сьогоднішньої сесії міськради заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.
Сенсаційну новину він повідомив під час дискусій про перепідключення абонентів лівого Дніпра, користувачів теплоенергії, від потужностей Придніпровської ТЕС до потужностей комунального підприємства "Теплоенерго". У підсумку такого рішення вартість тепла для користувачів зросла майже вдвічі і становить близько 1500 гривень за гігакалорію.
"Придніпровська ТЕС з п'ятниці зупиняється", - сказав міський голова Дніпра.
Він продемонстрував відповідний лист від компанії ДТЕК, яка є власником Придніпровської теплоелектростанції.
"Коли ми ухвалювали рішення про переключення від Придніпровської ТЕС, то розуміли, що місто є заручником одного монопольного постачальника енергоресурсів. Зараз є офіційний лист від ДТЕК про те, що з п'ятниці Придніпровська ТЕС закривається. Уявіть собі, якби ми цього не зробили раніше і вони закрилися (перепідключення абонентів лівого берега Дніпра. - Ред.) ... Я не буду розповідати, через що це сталося: через імпорт російської електроенергії або це тиск на Кабмін. Я не знаю, я не хочу коментувати. Я знаю одне: Придніпровська ТЕС закривається", - підкреслив Філатов.
Варто зазначити, що до кінця тижня Нацкомісія з регулювання електроенергетики має встановити для жителів Дніпра єдиний тариф на тепло.
Зі свого боку пресслужба компанії ДТЕК пізніше опублікувала свою позицію щодо Придніпровської ТЕС:
"22 листопада було ухвалено рішення про виведення частини виробничого персоналу Придніпровської ТЕС у вимушений простій. Виведення частини персоналу станції в простій викликане несприятливою ситуацією на ринку електроенергії. Зараз на ринку електроенергії діють дискримінаційні умови, за яких вітчизняна генерація змушена працювати собі у збиток. Це пов'язано з імпортом електроенергії та низькими прайс-кепами - штучним обмеженням ціни, встановленим в оптовому ринку електричної енергії. Уночі, коли прайс-кепи і споживання низькі, системний оператор змушує ТЕС продавати електроенергію в енергосистему. Вдень прайс-кепи вищі і споживання більше, але системний оператор надає перевагу імпорту і пропускає в ОЕС електроенергію з Росії та Білорусі, а українські ТЕС розвантажує. Таким чином, зарубіжні виробники заробляють, а українська генерація змушена працювати собі у збиток за низькими прайс-кепами в нічний час. Через збиткову роботу Придніпровська ТЕС і змушена виводити частину персоналу в простій.
У роботі на Придніпровській ТЕС залишаються 2 блоки з 5. Станція готова вмикати додаткові блоки в разі потреби і заявки системного оператора. Відповідно до КЗпП та колективних договорів, за всіма співробітниками, які виведені в простій, зберігається 2/3 окладу. Попри простій, енергетики продовжать отримувати постійний дохід і зберігати робочий стаж. Простій - це тимчасовий захід. ДТЕК робить усе можливе, щоб станція відновила роботу в штатному режимі. Простій частини персоналу станції не вплине на енергопостачання і теплопостачання регіону - усі будуть зі світлом і теплом".
А Ахметов просто реагирует на демпингование цен. Ему проще закрыть ТЕС, чем продавать дешевле.
Это бизнес. Ничего личного. Попробуете забрать - засудит в международных судах.
Если разбой, то прощай ЕС и Запад. Если суд, то ничего не выйдет.
В США в 30-х нашли способ борьбы с такими мамонтами. Но для этого нужна политическая воля и реальное антимонопольное законодательство, исполняемое на всех уровнях, а не ручной АМКУ, который Ахметову купить проще, чем Коломойскому.
До тех пор пока с коррупцией борются коррупционеры, а с олигархами борются другие олигархи, кина не будет. В лучшем случае у Ахметова эту ТЕС отожмет Коломойский. Днепрянам от этого легче не станет.
Повторюсь - то, что место Ахметова займет Коломойский, проблему не решит.
Я не буду рассказывать из-за чего это произошло: из-за импорта российской электроэнергии или это давление на Кабмин.
Днепровские зебилы, ку-ку!!!
Вам говорили, что оплачивать хотелки Коломойского, в первую очередь, будете вы.
из-за импорта российской электроэнергии или это давление на Кабмин.
Кто у нас нынче покупает электроэнергию на Роисе?
Кто у нас нынче имеет президента, ВР и Кабмин?
В результате такого решения стоимость тепла для пользователей Днепра выросла почти в два раза и составляет порядка 1500 гривен за гигакалорию.
Гугл: я знайду всьо
Фейспук: я знаю фсєх
Тирнет: без мене ви ніщо
Ліктрічіство всім - струнко!
Вот хай этой мыслью теперь и греются.
Ахметова с Коломойским к стенке, а все украденное ими вернуть в Державу!
В том числе и Приднепровскую теплоэлектростанцию, если она нужна Державе.
Всё! И тема закрыта.
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Щось не схоже на Філатова пане Філатове, де ваш сарказм, закутаний у відповідну лексику? Що сталося?
Вы сделали ЭТО! Вы уничтожаете Энергетику!!!
Причиной такой катастрофы могли стать аварии на магистрали трубопроводов от Приднепровской ТЭС, длина которой 38 километров в обе стороны. Большая часть введена в эксплуатацию в 1986 году, 34 года назад, хотя срок эксплуатации таких теплотрасс составляет 25 лет.