 Мер Дніпра Філатов: Придніпровська ТЕС 29 листопада припиняє свою роботу

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Відкритий", про це під час сьогоднішньої сесії міськради заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Сенсаційну новину він повідомив під час дискусій про перепідключення абонентів лівого Дніпра, користувачів теплоенергії, від потужностей Придніпровської ТЕС до потужностей комунального підприємства "Теплоенерго". У підсумку такого рішення вартість тепла для користувачів зросла майже вдвічі і становить близько 1500 гривень за гігакалорію.

"Придніпровська ТЕС з п'ятниці зупиняється", - сказав міський голова Дніпра.

Він продемонстрував відповідний лист від компанії ДТЕК, яка є власником Придніпровської теплоелектростанції.

"Коли ми ухвалювали рішення про переключення від Придніпровської ТЕС, то розуміли, що місто є заручником одного монопольного постачальника енергоресурсів. Зараз є офіційний лист від ДТЕК про те, що з п'ятниці Придніпровська ТЕС закривається. Уявіть собі, якби ми цього не зробили раніше і вони закрилися (перепідключення абонентів лівого берега Дніпра. - Ред.) ... Я не буду розповідати, через що це сталося: через імпорт російської електроенергії або це тиск на Кабмін. Я не знаю, я не хочу коментувати. Я знаю одне: Придніпровська ТЕС закривається", - підкреслив Філатов.

Варто зазначити, що до кінця тижня Нацкомісія з регулювання електроенергетики має встановити для жителів Дніпра єдиний тариф на тепло.

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Зі свого боку пресслужба компанії ДТЕК пізніше опублікувала свою позицію щодо Придніпровської ТЕС:

"22 листопада було ухвалено рішення про виведення частини виробничого персоналу Придніпровської ТЕС у вимушений простій. Виведення частини персоналу станції в простій викликане несприятливою ситуацією на ринку електроенергії. Зараз на ринку електроенергії діють дискримінаційні умови, за яких вітчизняна генерація змушена працювати собі у збиток. Це пов'язано з імпортом електроенергії та низькими прайс-кепами - штучним обмеженням ціни, встановленим в оптовому ринку електричної енергії. Уночі, коли прайс-кепи і споживання низькі, системний оператор змушує ТЕС продавати електроенергію в енергосистему. Вдень прайс-кепи вищі і споживання більше, але системний оператор надає перевагу імпорту і пропускає в ОЕС електроенергію з Росії та Білорусі, а українські ТЕС розвантажує. Таким чином, зарубіжні виробники заробляють, а українська генерація змушена працювати собі у збиток за низькими прайс-кепами в нічний час. Через збиткову роботу Придніпровська ТЕС і змушена виводити частину персоналу в простій.

У роботі на Придніпровській ТЕС залишаються 2 блоки з 5. Станція готова вмикати додаткові блоки в разі потреби і заявки системного оператора. Відповідно до КЗпП та колективних договорів, за всіма співробітниками, які виведені в простій, зберігається 2/3 окладу. Попри простій, енергетики продовжать отримувати постійний дохід і зберігати робочий стаж. Простій - це тимчасовий захід. ДТЕК робить усе можливе, щоб станція відновила роботу в штатному режимі. Простій частини персоналу станції не вплине на енергопостачання і теплопостачання регіону - усі будуть зі світлом і теплом".