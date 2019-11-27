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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1224) ТЕС (43) Філатов (236)

 Мер Дніпра Філатов: Придніпровська ТЕС 29 листопада припиняє свою роботу

Цієї п'ятниці, 29 листопада, Придніпровська теплоелектростанція, яка забезпечуваля жителів лівого берега Дніпра енергоресурсами, припиняє свою роботу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Відкритий", про це під час сьогоднішньої сесії міськради заявив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Сенсаційну новину він повідомив під час дискусій про перепідключення абонентів лівого Дніпра, користувачів теплоенергії, від потужностей Придніпровської ТЕС до потужностей комунального підприємства "Теплоенерго". У підсумку такого рішення вартість тепла для користувачів зросла майже вдвічі і становить близько 1500 гривень за гігакалорію.

"Придніпровська ТЕС з п'ятниці зупиняється", - сказав міський голова Дніпра.

Мер Дніпра Філатов: Придніпровська ТЕС 29 листопада припиняє свою роботу 01

Він продемонстрував відповідний лист від компанії ДТЕК, яка є власником Придніпровської теплоелектростанції.

"Коли ми ухвалювали рішення про переключення від Придніпровської ТЕС, то розуміли, що місто є заручником одного монопольного постачальника енергоресурсів. Зараз є офіційний лист від ДТЕК про те, що з п'ятниці Придніпровська ТЕС закривається. Уявіть собі, якби ми цього не зробили раніше і вони закрилися (перепідключення абонентів лівого берега Дніпра. - Ред.) ... Я не буду розповідати, через що це сталося: через імпорт російської електроенергії або це тиск на Кабмін. Я не знаю, я не хочу коментувати. Я знаю одне: Придніпровська ТЕС закривається", - підкреслив Філатов.

Мер Дніпра Філатов: Придніпровська ТЕС 29 листопада припиняє свою роботу 02

Варто зазначити, що до кінця тижня Нацкомісія з регулювання електроенергетики має встановити для жителів Дніпра єдиний тариф на тепло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеве самоврядування цинічно грабують, - мер Дніпра Філатов про бюджетний процес у Раді

Зі свого боку пресслужба компанії ДТЕК пізніше опублікувала свою позицію щодо Придніпровської ТЕС:

"22 листопада було ухвалено рішення про виведення частини виробничого персоналу Придніпровської ТЕС у вимушений простій. Виведення частини персоналу станції в простій викликане несприятливою ситуацією на ринку електроенергії. Зараз на ринку електроенергії діють дискримінаційні умови, за яких вітчизняна генерація змушена працювати собі у збиток. Це пов'язано з імпортом електроенергії та низькими прайс-кепами - штучним обмеженням ціни, встановленим в оптовому ринку електричної енергії. Уночі, коли прайс-кепи і споживання низькі, системний оператор змушує ТЕС продавати електроенергію в енергосистему. Вдень прайс-кепи вищі і споживання більше, але системний оператор надає перевагу імпорту і пропускає в ОЕС електроенергію з Росії та Білорусі, а українські ТЕС розвантажує. Таким чином, зарубіжні виробники заробляють, а українська генерація змушена працювати собі у збиток за низькими прайс-кепами в нічний час. Через збиткову роботу Придніпровська ТЕС і змушена виводити частину персоналу в простій.

У роботі на Придніпровській ТЕС залишаються 2 блоки з 5. Станція готова вмикати додаткові блоки в разі потреби і заявки системного оператора. Відповідно до КЗпП та колективних договорів, за всіма співробітниками, які виведені в простій, зберігається 2/3 окладу. Попри простій, енергетики продовжать отримувати постійний дохід і зберігати робочий стаж. Простій - це тимчасовий захід. ДТЕК робить усе можливе, щоб станція відновила роботу в штатному режимі. Простій частини персоналу станції не вплине на енергопостачання і теплопостачання регіону - усі будуть зі світлом і теплом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162075
 
 
 Топ коментарі
 
Да они там и не платили никогда, ждут Сивоху с извинениями и пенсиями...
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ОЯТ Україна не переробляє. а тільки зберігає або платить за утилізацію Росії або іншими країнам. що виробляють MOX паливо.
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ГЭС самая дешёвая электрика, когда совок развалился это был самый лакомый кусок, и за них шла настоящая бойня, проще говоря нискуя ты имеешь всё, если ты не глупый то с третьего раза должно дойти.
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сначала рыжему отдать надо за шапку сухарей, потом он оттуда последний кран снимет и остановит потом учто вы суки тариф не хотите поднимать со своим зе
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бойлерами дешевле греть, чем они это кипяток левому берегу втюхивали....
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Угу. Особенно когда подымут цену на електроенергию еще в 2 раза. Скоро на керогазах все будут греться.
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ночью греть дешевле, чем платить за огромные теплопотери горячей воды..в Днепре горячая вода была только в домах вот от этой ТЕЦ, в остальных домах уже и трубы горячие повырезали....
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Интересно где вы керосин собираетесь покупать ? 🤪🤪🤪
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Зима будет веселая. Ахметов скупивший за бесценок все енергосети теперь будет диктовать условия.
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Вот только в Роисе электроэнергию покупает Коломойский.
А Ахметов просто реагирует на демпингование цен. Ему проще закрыть ТЕС, чем продавать дешевле.
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Ему проще убить тебя,чем кормить )) Абсурдный ты наш.
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Что ты видишь абсурдного в закрытии своего не выгодного предприятия?

Это бизнес. Ничего личного. Попробуете забрать - засудит в международных судах.
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Абсурд в том,что вор имеет стратегическое предприятие. Не бизнесмен,повторяю. Вор.
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Либо суд, либо разбой.

Если разбой, то прощай ЕС и Запад. Если суд, то ничего не выйдет.

В США в 30-х нашли способ борьбы с такими мамонтами. Но для этого нужна политическая воля и реальное антимонопольное законодательство, исполняемое на всех уровнях, а не ручной АМКУ, который Ахметову купить проще, чем Коломойскому.

До тех пор пока с коррупцией борются коррупционеры, а с олигархами борются другие олигархи, кина не будет. В лучшем случае у Ахметова эту ТЕС отожмет Коломойский. Днепрянам от этого легче не станет.
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Да уже зеленый закат вовсю опускается на Украину.

Повторюсь - то, что место Ахметова займет Коломойский, проблему не решит.
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За 5 лет он так и не первел ТЕС на украинский уголь
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Ахметка не витримує конкуренції з запаребриком на ринку ліктрічіства. Нехай шевелить рогом.
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Почему то 25 лет в Украине електроенергия была в 3-5 раз дешевле чем на Рашке и все прекрасно работало. Сейчас же електроенергия в Украине как и все остальное уже стало дороже чем на Рашке. Ето все результат передачи государственных енергетических компаний в одни руки Ахметова и его махинаций.
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Пачіму, пачіму... Хитрожопий Ахметка годує тамженашіх людєй за наш рахунок.
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Не только Ахметка. Олигархам в принципе патриотизм чужд.
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Хороший день! Есть новость про Филатова, есть про Бахматюка. Ощущение стабильности крепчает.
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В результате такого решения стоимость тепла для пользователей выросла почти в два раза и составляет порядка 1500 гривен за гигакалорию.

Я не буду рассказывать из-за чего это произошло: из-за импорта российской электроэнергии или это давление на Кабмин.

Днепровские зебилы, ку-ку!!! Мэр Днепра Филатов: Приднепровская ТЭС 29 ноября прекращает свою работу - Цензор.НЕТ 2330
Вам говорили, что оплачивать хотелки Коломойского, в первую очередь, будете вы.
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Читай еще раз, зебил.

из-за импорта российской электроэнергии или это давление на Кабмин.



Кто у нас нынче покупает электроэнергию на Роисе?
Кто у нас нынче имеет президента, ВР и Кабмин?
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Тыхоть знаешь, сколько ты сам платишь? Или лишь бы пукнуть в лужу? Будут платить столько, сколько и остальные горожане.
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Еще раз для альтернативно одаренных зебилоидов:

В результате такого решения стоимость тепла для пользователей Днепра выросла почти в два раза и составляет порядка 1500 гривен за гигакалорию.
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Ещё раз дебилу пояснюю. Большинство жителей города и так столько платило. Часть Левобережья отапливалась дармовой горячей водой, побочным продуктом станции. У них и вода гарячая была, тогда как большая часть города давно перешла на автономку. Какие проблемы?
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Все так платили, только 35 тыс Левого берега. Ахметов шантажирует Украину.
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Вікіпедія: я знаю всьо
Гугл: я знайду всьо
Фейспук: я знаю фсєх
Тирнет: без мене ви ніщо
Ліктрічіство всім - струнко!
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Иловайск-2. Попытка Коломойского отжать бизнес Ахметова.
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Ще не вмерла Україна, але вже пошла душком...
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Они не могут отключить там тепло там и так отмороженных очень много!!!
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Где там, дятел? Уже давно всех подключили к другой сети. Не преживай, кацап, Днепр не вымерзнет из-за хотелок ахметова
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Конечно не вымерзнет, только за большее количество деньог
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Тыхо! Не пали днепровскому зебилу секрет!
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Заберите у Ахметки станцию и всё будет нормально
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Та не. Просто хай теперь у Бени греются.
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Станции. ГОКи. Заводы. Что там ещё у этой гниды есть. То же и по каломойше.
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40% рост экономики. Мер Дніпра Філатов: Придніпровська ТЕС 29 листопада припиняє свою роботу - Цензор.НЕТ 5139 куда ни плюнь - всё закрывается.
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Пихуй! Зебилы радуются! Их в Днепре *****! Но будет ли протрезвение? Мер Дніпра Філатов: Придніпровська ТЕС 29 листопада припиняє свою роботу - Цензор.НЕТ 6848
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Не будет. Теперь они думают, шо могут что-то забрать у Ахметова. Мер Дніпра Філатов: Придніпровська ТЕС 29 листопада припиняє свою роботу - Цензор.НЕТ 6715

Вот хай этой мыслью теперь и греются.
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Уже обсуждали переподключение, когда он сообщил сенсационную новость. "Представьте себе, если бы мы этого не сделали раньше и они закрылись". Не в курсе, но просто интересно: а не потому ли они закрылись, что их основного потребителя переподключили к Теплоэнерго?
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"Я не знаю, я не хочу комментировать. Я знаю одно: Приднепровская ТЭС закрывается", - подчеркнул Филатов.
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да-да... шо первое в названии, то станция и производит. лектричество то побочный продукт, который сбывают, абы не выкидывать. Мер Дніпра Філатов: Придніпровська ТЕС 29 листопада припиняє свою роботу - Цензор.НЕТ 6925
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"Власне, небезпека полягає в тому, що в інтересах двох своїх основних спонсорів на виборах - Коломойського та Пінчука - команда Зеленського відкрила скриньку Пандори й надіслала сигнал учасникам енергоринку, що фокусуватися і заробляти відтепер потрібно на імпорті та подальшому перепродажу струму. Причому, як свідчить проведений нами аналіз змін від нового уряду до прогнозу балансу електроенергії на другу половину року (див. «Нові пріоритети»), йдеться про цілеспрямований курс нинішньої влади на заміщення імпортом внутрішнього виробництва струму. І не за рахунок генерації на вугільних ТЕС, а насамперед через скорочення виробництва струму на українських АЕС." https://tyzhden.ua/Economics/237434
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_Оставить без тепла полгорода? Начали качать Днепр зелёные, готовить "народную республику". Мрази! Мер Дніпра Філатов: Придніпровська ТЕС 29 листопада припиняє свою роботу - Цензор.НЕТ 7806
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а как единый монополльный поставщик тепла в днепре оказался в руках полууголовника рыжего кто нить может обьяснить в днепре? ето тоже зе виноват и его избиратели? может пора раскуркуливать уже ету мразь?
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Мало того, шо він не тепловий монополіст, так він ще й грів півміста вдвічі дешевше, ніж ніша половина грілася від котелень.
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Ахметовские козни ...
Ахметова с Коломойским к стенке, а все украденное ими вернуть в Державу!
В том числе и Приднепровскую теплоэлектростанцию, если она нужна Державе.
Всё! И тема закрыта.
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Не так. У Бєні Приват націоналізували? Тому, що він був монополістом на ринку банківських послуг? Так само треба вчинити і з ДТЕК Ахметова, бо ця компанія теж монополіст. Ну і так далі по списку - Рошен, укртелеком, облгази...
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Вобще-то забрали не потому, что он был монополистом, а потому, что Приват был ключевым элементом по выведению денег из Украины в огромных масштабах.
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Суда по Привату не було ще, тому все це брехня про крадіжки. Тільки тому, що без дозволу Нацбанку Гонтаревої жоден долар вивести за кордон не можна. Реально націоналізацію Привата підтримали західні фінустанови, бо він став монополістом і міг фактично підвісити всю фінансову систему за бажання Бєні. Так само, як це зараз робить з енергосистемою Ахметов.
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Западные суды, в свою очередь, рассматривают иски юристов ПриватБанка к бывшим собственникам. Они требуют у Коломойского и Боголюбова возврата выведенных из банка до национализации средств, в том числе через кипрские и американские компании.
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ну что получили снижение тарифов? Сейчас вам еще и зарплату повысят и войну закончат.
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_Да уж... Надвигается ******, идёт цунами. А беспечные болваны бродят по оголившемуся дну и собирают ракушки...
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Олигархи молодцы. Делайте быстрее себе гробницу.
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Сколько там проголосовало за слугу каламойши?
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"...Я не знаю, я не хочу коментувати..."
===
Щось не схоже на Філатова Мер Дніпра Філатов: Придніпровська ТЕС 29 листопада припиняє свою роботу - Цензор.НЕТ 2708 пане Філатове, де ваш сарказм, закутаний у відповідну лексику? Що сталося?
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Слава ЗЕбобикам!!! Слава тупым, ЗЕленым мартышкам!!!

Вы сделали ЭТО! Вы уничтожаете Энергетику!!!
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Думаю будет справедливо попробовать национализировать у Ахмета эту ТЭС и попробовать дать порулить ею менеджеру, нанятому государством. Если вдруг окажется что она вполне может рабоатть и приносить прибыль, как это было в случае с Приватом
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Это в дополнение к Бурштынской. Что дальше?
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Переключение в первую очередь было вызвано тем, чтобы предотвратить техногенную катастрофу крупного масштаба, которая могла повлечь за собой отключение домов, школ, больниц и прочих зданий от тепла.



Причиной такой катастрофы могли стать аварии на магистрали трубопроводов от Приднепровской ТЭС, длина которой 38 километров в обе стороны. Большая часть введена в эксплуатацию в 1986 году, 34 года назад, хотя срок эксплуатации таких теплотрасс составляет 25 лет.
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Эта Приднепровская ТЭС ооочень сильно отравляет воздух. Ахметовские топ-манагеры много рассказывали, что вот поставим самые супер-пупер фильтры. А потом через рыгов в горсовете протянули решение, что эти фильтры должен устанавливать город.
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